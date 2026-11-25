La mairesse de Montréal suggère de manger du KD si tu en arraches et ça fait réagir
La Marie-Antoinette de Montréal? 🤔
Tes finances personnelles en arrachent? Tu voudras peut-être opter pour du Kraft Dinner (KD) plutôt que du filet mignon à ta prochaine épicerie. C'est ce qu'a maladroitement suggéré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, dans une vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux. Oui, ça fait (pas mal) réagir. On t'explique.
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Dans une vidéo explicative publiée sur les comptes de Quatre,95, le média spécialisé en finances personnelles d'Urbania, la politicienne de 54 ans décortique le budget 2027 en quatre grands points, comme la différence entre un budget municipal et un budget personnel.
C'est à la question « Comment vous décidez combien vous allez augmenter vos revenus? » que la mairesse Martinez Ferrada y est allée d'une image assez claire, mais qui fait largement jaser.
« On passe au travers chacun des services pour savoir qu'est-ce qu'on peut économiser, dit-elle. C'est comme vous quand vous faites votre budget personnel. Si tu sais que tu vas avoir moins d'argent dans une année, il faut faire des choix. On va se le dire, peut-être que des fois, on va manger un peu plus de Kraft Dinner, parce qu'on n'est pas capable de se payer du filet mignon. »
Ces propos surviennent alors que l'administration Martinez Ferrada a annoncé une hausse moyenne de 9,8 % des taxes municipales pour 2027 sur le territoire montréalais.
Dans les commentaires sous la vidéo, plusieurs internautes ont vivement dénoncé le commentaire de la mairesse.
C'est le cas notamment de l'autrice et actrice Gabrielle Boulianne-Tremblay. « La police va pouvoir manger du filet mignon? C'est ça qu'il faut comprendre? », écrit-elle.
L'humoriste Laurianne Lalonde y est allée d'un « girl, le Kraft Dinner, t'es pas sérieuse » bien senti, à en croire les majuscules.
Plusieurs personnes vont jusqu'à la comparer à la dernière reine de France, Marie-Antoinette, et à une fameuse citation qui lui est attribuée, « Qu'ils mangent de la brioche » (« Let them eat cake » en anglais).
Selon la légende, comme l'indique l'encyclopédie Britannica, elle aurait prononcé ces mots « en apprenant que ses sujets paysans, affamés, n'avaient plus de pain. Comme la brioche coûtait plus cher que le pain, on cite souvent l'anecdote pour montrer à quel point Marie-Antoinette ignorait les conditions et le quotidien des gens ordinaires ».
« Elle a vraiment dit "let them eat kraft dîner" », écrit une personne dont le commentaire cumule près de 900 « j'aime » en moins de 24 heures.
Un internaute a ironiquement remercié la mairesse de lui parler comme s'il était « un enfant de maternelle » pour lui expliquer « pourquoi je vais devoir assumer l'augmentation de taxe de mon proprio millionnaire avec ma prochaine augmentation de loyer ».
« Je me sens pas du tout infantilisé et j'ai hâte de manger mon prochain Kraft Dinner », conclut-il.
Au moment d'écrire ces lignes, une boîte de KD original de 200 g se vendait 1,27 $ en spécial chez Walmart. Une barquette de deux filets mignons se vendait en moyenne 23,49 $ chez Super C.
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