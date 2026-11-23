Taxes municipales : Montréal prévoit une hausse de près de 10 % pour 2027
C’est trois fois le taux de l’inflation! 🤯
Si elle avait promis, lors des élections de 2025, de limiter la hausse des taxes municipales à l'inflation, force est de constater que la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, a changé son fusil d'épaule. Son administration compte imposer une augmentation de près de 10 % aux Montréalais et Montréalaises.
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C'est du moins ce que rapportent Radio-Canada et le Bureau d'enquête de Québecor, ce lundi 23 novembre. La hausse totale des taxes municipales atteindra 9,8 %. La taxe foncière générale augmentera de 2,6 %, et celle relative à l'eau, de 1,5 %.
L'administration Martinez Ferrada instaure également une première taxe dédiée au maintien des infrastructures, fixée à 5,1 %, alors que la taxe relative à la dette diminue de 0,3 % et que la taxe d'arrondissement augmente de 0,9 %.
C'est donc près de trois fois plus élevé que l'inflation annuelle au Québec, chiffrée à 3,4 % en octobre, selon Statistique Canada.
Lors du premier budget de son comité exécutif, présenté en janvier 2026, la hausse moyenne de la taxe résidentielle avait été de quelque 3,8 %. Le dernier budget de l'administration de Valérie Plante prévoyait, quant à lui, une hausse de 2,2 % en 2025.
Selon le Bureau d'enquête, un compte de taxes annuel de 5 197 $, cité en exemple dans le budget 2027 intitulé « Agir pour notre avenir », coûterait 509 $ de plus en 2027.
En entrevue sur ICI Première 95,1 au début du mois, Soraya Martinez Ferrada a soutenu que si elle avait promis de ne pas augmenter les taxes municipales au-delà de l'inflation, elle avait aussi promis à la population montréalaise « d'avoir une ville qui est efficace, qui est gérée avec rigueur, et qu'au bout du compte, on voit qu'on n'a plus de nids-de-poule parce qu'on a décidé d'investir autrement ».
Le budget 2027 de la Ville de Montréal, qui sera déposé ce mardi 24 novembre, totalisera 8,044 milliards de dollars, soit une hausse de 4,88 % par rapport à celui de 2026.