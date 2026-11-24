J’ai testé le menu « Maman, j’ai raté l’avion! » du McDo et c’est vraiment digne de Kevin
C’est le menu de rêve d’un enfant... mais est-ce que c’est bon?
S’il y a un film de Noël que je regarde chaque année, c’est bien Maman, j’ai raté l’avion!. OK, je ne suis peut-être pas toujours assise devant l’écran, mais il est certain qu’à un moment à l’approche du temps des Fêtes, c’est ce qui joue en arrière-plan durant la préparation du souper ou une séance de ménage. Je suis loin d’être la seule qui a un faible nostalgique pour l’histoire du petit Kevin, et c’est exactement là-dessus que compte le nouveau menu festif du McDonald’s, offert en édition limitée.
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Depuis ce mardi 24 novembre, tu peux commander la Boîte Maman, j’ai raté l’avion! dans les succursales participantes au Canada, ce qui fait changement de la version Grincheux des dernières années. Celle-ci se décline en version déjeuner et dîner/souper, puis vient avec l’une des quatre paires de chaussettes de collection, dont les motifs font référence aux personnages et aux scènes cultes du film.
Étant moi-même assez curieuse de savoir ce que cette nouveauté nous réserve, j’ai décidé de la mettre à l’épreuve.
En quoi consiste la boîte?
La Boîte Maman, j’ai raté l’avion! du McDonald’s et son contenu.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Pour le déjeuner, tu as le choix entre quatre variétés de McMuffin, accompagnées d’une galette de pommes de terre et d’un petit café. Dans ce cas, sauf pour la jolie boîte qui représente la maison des McCallister et les chaussettes, il n’y a rien de nouveau.
Mais pour le reste de la journée, tu peux notamment opter pour un Big Mac, un MacPoulet, un Grand Savoureux, un McVégé, un Quart fromage ou des McCroquettes, avec une boisson moyenne. Et c’est là que ça devient intéressant : un assaisonnement pour frites et une sauce à croquettes, tous deux à saveur de pizza (au fromage, bien évidemment), sont aussi de la partie.
Côté dessert, vendu séparément, McDonald’s t’offre un mélange digne d’un enfant de huit ans avec un McFlurry qui inclut du chocolat fondant, des morceaux d’Oreo et des Smarties écrasés dans son traditionnel lait glacé à la vanille.
Le test de goût de la boîte « Maman, j’ai raté l’avion! »
Les McCroquettes avec la sauce à saveur de pizza.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 14,59 à 19,19 $ selon le trio
Afin de goûter aux petits ajouts spéciaux de ce menu, j’ai opté pour le trio McCroquettes, en plus du dessert glacé. Habituellement, je mange les morceaux de poulet croustillant avec la sauce BBQ, mais j’ai été agréablement surprise par la sauce à saveur de pizza avec fromage parmesan. Honnêtement, ça me donnait l’impression de manger des bâtonnets de fromage trempés dans la sauce marinara, ce qui n’est pas tout à fait étonnant, puisque la marinara fait partie des inspirations pour ce condiment. Quel enfant de huit ans avec les papilles gustatives de Kevin ne voudrait pas d’un tel mélange? Et, selon moi, plusieurs adultes peuvent aussi l’apprécier.
Note : 8,5/10
Les frites avec l’assaisonnement à saveur de pizza.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Du côté de l’assaisonnement pour les frites, j’ai un peu plus de réserves. Il faut dire que je n’aime pas les chips à saveur de pizza, et c’est exactement ce que j’avais l’impression de manger. Alors que la sauce à la pizza s’agençait très bien avec les croquettes pour offrir une expérience agréable, cette fois, j’étais très consciente de manger des frites avec un assaisonnement qui essaye de répliquer une saveur, sans toutefois offrir un résultat intéressant en bouche. Je te recommande donc de commencer par prendre quelques bouchées avec les épices aux notes de tomate, d’ail, de fines herbes, de cheddar et de parmesan, avant de verser tout le sachet sur tes patates.
Note : 5,5/10
Les chaussettes de collection et la boîte en forme de maison.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Même si l’assaisonnement ne m’a pas conquise, avec l’expérience d’ouvrir la boîte qui ressemble à la maison familiale où se déroule le film, de découvrir les bas contenus dans une boîte-cadeau adressée à Kevin et l’impression de retomber en enfance, j’ai eu bien du plaisir à découvrir ce menu festif.
Note d’appréciation générale : 8/10
Le McFlurry tout garni
Le McFlurry tout garni.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Prix : 5,29 $
On se rappelle que ce dessert contient du chocolat fondant, des Smarties et des Oreo, en plus d’un lait glacé à la vanille. Quand on pense aux bols généreux que Kevin se prépare alors qu’il est seul à la maison, on comprend ce qui a inspiré cette concoction, mais sans grande surprise, c’est sucré, sucré et... sucré.
Est-ce que c’est le rêve de la plupart des enfants? Oui. Est-ce que j’ai mangé plus que deux bouchées? Non. Mais si c’est ton genre de gâterie, tu risques de tripper, puisque c’est loin d’être mauvais. Le chocolat qui fond en bouche, c’est toujours gagnant, et les Smarties apportent un élément croquant satisfaisant, tout comme les Oreo. C’est à essayer à tes risques et périls dentaires!
Note : 100 % sucré /10... (6/10)
Verdict final
Pour l’édition du Grincheux, je ne recommandais pas nécessairement de te déplacer seulement pour la boîte spéciale, mais plutôt de la choisir si tu passais déjà au McDo. Cette fois, la nostalgie l’emporte. Je dois dire que si pour toi aussi c’est un classique, ça vaut la peine, autant pour manger un repas digne de Kevin que pour la paire de chaussettes en souvenir.