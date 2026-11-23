Olivier d’OD Panama revient sur sa relation avec Engie et l'aventure difficile d'Imane
« Je trouve qu’il y a vraiment eu un gros narratif qui a été créé, un faux narratif. »
L'aventure d'Occupation Double Panama est maintenant terminée, mais les histoires entre les célibataires et les nouveaux couples continuent de faire jaser, même après leur retour au Québec. Parmi les candidats qui ont connu un parcours mouvementé, Olivier a certainement eu son lot de rebondissements amoureux. Après avoir développé une connexion avec Imane, le jeune homme de 25 ans, originaire de Mirabel, s'est rapproché d'Engie lors de la semaine d'OD Tentations au soleil, avant de finalement revenir vers son intérêt initial.
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C'est lors de l'élimination éclair du 28 octobre qu'Olivier a dû trancher entre les deux femmes, choisissant de poursuivre l'aventure aux côtés d'Imane. Une décision qui a pu en surprendre plusieurs, surtout après la semaine de rapprochements qu'il venait de passer avec Engie. Et si les téléspectateurs et téléspectatrices ont surtout vu cette dernière connexion prendre de la place à l'écran, le principal intéressé estime qu'une bonne partie de son histoire avec Imane est passée sous le radar.
Maintenant que les caméras sont éteintes et qu'il a pu découvrir ce qui se passait dans les autres maisons, Olivier porte un regard différent sur certains événements de la saison. En entrevue avec Narcity Québec, il revient sur ses sentiments envers Engie, explique pourquoi son choix s'est finalement arrêté sur Imane et se confie sur les tensions auxquelles sa partenaire a été confrontée durant l'aventure. Il aborde aussi les stratégies de certains candidats et révèle où en est leur relation aujourd'hui.
Voici tout ce qu’il avait à dire.
Qu’est-ce qui t’a surpris en écoutant les épisodes?
« Ce qui m’a le plus surpris, c’est à quel point quand tu es dans le jeu, tu ne vois tellement pas les vraies personnes. C’est en regardant les épisodes que tu vois vraiment à quel point il y a du monde qui sont gamers, gamers, qui sont vraiment dans la game. Tu ne penses vraiment pas qu’ils sont comme ça, et finalement, tu te dis : my God, ce n’est pas la personne que je pensais.
« Je trouve que la personne pour qui c'est le plus frappant c’est Émilie. Elle parle beaucoup de game, et honnêtement, dans le jeu, on ne dirait tellement pas qu’elle était comme ça. Surtout la semaine qu’elle a passée avec Billy dans notre maison. On était tous les gars avec elle, et je ne trouve tellement pas qu’elle était comme ça. Je trouvais juste qu’elle avait l’air d’une fille qui vibait et qui parlait zéro de la game. Mais en fait, c’était une des personnes les plus investies, je trouve.
« Mais honnêtement, je trouve que beaucoup de monde parlait de la game. Fred et moi, surtout, on aurait dû vraiment allumer : si on ne parlait pas de stratégie à côté de nous, c’est parce qu’on n’était juste pas impliqués dans la game. Ça jouait beaucoup, ça jouait fort. »
Comment as-tu vécu le traitement que les filles ont réservé à Imane?
« Je ne comprenais pas, parce que, first, dans la maison des gars, on ne parlait pas tant en négatif d’Imane.
« Je trouve qu’il y a vraiment eu un gros narratif qui a été créé, un faux narratif. Imane, c’est quelqu’un d’assumé, qui dit vraiment ce qu’elle pense, et tout est sensé dans ce qu’elle dit. Je pense que son niveau de maturité était peut-être plus élevé que celui des autres, et qu’il y a peut-être un peu d’insécurité aussi du côté des autres filles, ou de jalousie, ou whatever ce que c’était. Moi, c’est comme ça que je le perçois, parce que, honnêtement, je trouve qu’elle n’a rien à se reprocher. Elles ont vraiment créé un narratif autour d’Imane qui est absolument faux, selon moi.
« Quand je visionnais les épisodes, c’est sûr que j’ai trouvé ça rough. Avant la fin d’OD aussi, avec les derniers jeux, la maison mixte et tout, j’ai ressenti son niveau de fatigue. C’est sûr que ça a été dur un peu. Mais moi, j’avais encore du jus à donner, parce que j’étais une twist, et je voulais vraiment me rendre jusqu’au bout, mais j’ai vu qu’elle était fatiguée, et oui, c’est sûr que ça m’a fait de quoi de la voir comme ça. Je l’aime, et je trouvais qu’elle faisait pitié un peu à la fin. C’est sûr que c’était rough pour elle. »
Est-ce qu’il y a une chose que tu as vécue que tu aurais aimé que le public puisse voir?
« Je pense que c’est vraiment la relation d’avant, avant que j’explore ma connexion avec Engie pendant la semaine d’OD Tentations au soleil. Je pense qu’avec Imane, on a eu beaucoup de conversations qui n’ont pas été montrées à la télévision. Tout ce qu’on a vu, c’est qu’on s’est frenchés deux, trois fois, qu’on a eu des petites conversations par-ci, par-là. Mais on a tellement parlé plus, on a parlé de notre vie à l’extérieur, des membres de notre famille, on a parlé de plein de choses. C’est juste que ça n’a pas été mis de l’avant.
« Je trouve qu’ils ont plus mis de l’avant ma relation avec Engie que celle avec Imane. Ça aurait été beau de voir vraiment l’histoire, qu’à la fin, on se retrouve ensemble. C’est juste ça que je trouve un peu plate, que ça n’a pas été montré. Le public aurait peut-être pu mieux comprendre notre relation, selon moi. »
Pendant que tu développais cette relation, Jacob a déclaré qu'il était en amour avec Imane. Comment as-tu vécu ça, d'habiter avec lui dans ce contexte-là?
« Pour vrai, c’est sûr que je ressentais un petit stress, parce que, bien évidemment, être dans un triangle amoureux, ce n’est pas la meilleure chose à OD. Tu entres un peu dans un esprit de compétition. Mais honnêtement, je pense que Jacob et moi, on a quand même bien fait ça. On s’est parlé, tu le vois dans un moment à la télé. On s’est dit qu’on allait faire ça dans le respect, et qu’on allait se tenir au courant de ce qui se passe. Mais oui, ce serait mentir de te dire que ça ne m’a pas shaké quand Jake est entré et qu’il m’a dit que c’était un triangle amoureux. Après ça, je savais que j’allais embarquer un peu dans la compétition. Donc oui, ça m’a fait un petit quelque chose. »
Engie et Olivier ont passé une nuit ensemble à OD Panama. Occupation Double | Crave
Pendant qu'Imane explorait sa connexion avec Jacob, tu as exploré avec Engie. As-tu regretté de t'être rapproché aussi vite?
« Pour vrai, peut-être que je n’aurais pas dû autant me rapprocher d’elle. Honnêtement...Non, je ne m’en veux pas d’avoir testé ma connexion, parce que je suis entré après pas mal tout le monde, en fait, j’étais une twist, et je pense que tout le monde a testé ses connexions à OD, comme moi je l’ai fait. Peut-être que ça a été mal vu parce que je l’ai fait plus tard dans l’aventure, mais je suis entré plus tard, donc, veux, veux pas, c’est la nature des choses. Peut-être que je n’aurais pas dû explorer ma connexion aussi en profondeur, parce que ça aurait peut-être moins froissé Imane. Elle m’intéressait encore à ce moment-là, donc c’est sûr que j’ai peut-être un peu mal joué mes cartes. J’aurais peut-être dû moins me rapprocher d’Engie, ou juste tester ma connexion moins en profondeur, je dirais. »
Penses-tu qu’Engie pourrait avoir l’impression que tu l’as love bombée?
« Eumm... Peut-être, mais honnêtement, mes intérêts étaient vraiment réels. Je voulais vraiment tester ma connexion parce que j’étais réellement intéressé, et c’est elle qui était dans ma maison. J’aurais été con, un peu, de ne pas tester ce qu’il y avait là. On avait clairement quelque chose, un intérêt mutuel. Je pense que c’était la logique des choses de tester cette connexion-là. »
Qu’est-ce qui t’a fait passer d’Engie à Imane après une semaine aussi fusionnelle avec elle?
« Pour vrai, c’est vraiment au moment où j’ai vu Imane à mon activité avec elle. Quand Fred est venu l'annoncer, j'étais un petit peu dans la marde. Parce que oui, avec Engie, on voit vraiment juste nos beaux moments. À part ça, les moments off-cam et tout, on s’entendait bien, mais je pense qu’il n’y avait pas de gros spark. Je pense que c’était peut-être plus une attirance physique, et on se ressemblait un peu comme type de personne.
« Quand j’ai vu Imane, ça a vraiment confirmé les choses, parce qu’Imane, c’est quelqu’un de plus démonstratif, qui a plus de drive. Elle fait vraiment ressortir les meilleures qualités en moi, et le fou en moi. J’étais plus à l’aise, ça cliquait juste vraiment mieux. Dès que mon activité s’est terminée, je savais que ça allait être elle. C’était vraiment un no-brainer. »
Engie nous a dit avoir trouvé ta réaction « plate » après son élimination, alors que tu n'as pas aimé ce qu'elle a dit à Billy, quand elle lui a demandé s'il avait fait le bon choix.
« C’est sûr qu’après avoir entendu ce qu’elle a dit à Billy, je trouvais ça un peu plate. On a passé une semaine ensemble pendant le jeu Tentations, et après ça, elle a dit à Billy : “Dis-moi que je suis folle”, par rapport au fait qu’ils avaient quelque chose ensemble, qu’il y avait quelque chose dans l’air. Donc c’est sûr que j’ai pris un deux minutes, et je me suis dit : crime, est-ce qu’elle pensait juste à lui pendant qu’on était ensemble, pendant toute la semaine? C’était un peu plate. Mais je pense que c’est vraiment juste par rapport à ça. J’étais peut-être un petit peu déçu, et j’ai pris un deux minutes. C’est sûr que tu te poses des questions. »
Mais de ton côté, tu t'es tourné vers Imane. C'est quoi la différence?
« Ouais, je me suis tourné vers Imane, et j’étais vraiment sûr de mon choix. Mais par rapport à ce qu’on a vécu pendant la semaine, c’est sûr que ça m’amène quand même à me demander si j’ai vraiment perdu mon temps à tester ma connexion, tu comprends? Surtout qu’en bout de ligne, j’ai déçu Imane. Donc ça a fait un effet boule de neige, et je me suis demandé si son intention était réelle à ce moment-là, ou si elle pensait juste à Billy durant la semaine. »
Où en es-tu actuellement dans ta relation avec Imane?
« Ça va super bien entre Imane et moi. On a passé à travers six semaines dans la maison des exclus. Ce n’est quand même pas évident : on est 24/7 avec la personne. Tu apprends vraiment à connaître la personne en profondeur, à savoir comment elle est dans la vie de tous les jours. Là, ça fait une semaine qu’on est vraiment sortis et qu’on est libres au Québec. Jusqu’à présent, ça va super bien, on s’aime, on est un couple. Je pense qu’on est super contents, et le meilleur est à venir. On se laisse guider là-dedans, et on s’aime. »
Frédérick a affirmé que lui et toi n’étiez « pas populaires » dans la maison. Te sentais-tu à l’écart chez les gars?
« Honnêtement, on ne m’a jamais mentionné dans les choix pour faire partie du voyage final, donc oui. Et je pense qu’il y a une raison pour laquelle on n’était pas populaires. En arrivant en twist, on a manqué beaucoup du jeu, et les gars ont tellement eu le temps de tisser des liens entre eux. C’est dur de se rapprocher d’eux, et pour eux, de te voir en finale à leurs côtés, c’est vraiment dur. Ils ont été un petit peu fermés à l’idée de nous inclure. En fait, non, on était inclus, mais pas pour la fin, pour le voyage final. Donc oui, on le sentait un peu. »
Les couples de Billy et Émilie ainsi que d’Enzo et Emma avaient promis à Sab et Fred de vous aider à vous rendre en finale. Comment as-tu réagi en voyant tout ça à l’écran?
« J’étais choqué, parce qu’ils m’ont serré la main, les deux. Billy m’a serré la main, et Enzo m’a serré la main le soir même où Alexis a été éliminé. C’est sûr qu’après ça, le fait qu’ils ne nous aient pas backés, ça m’a fait de quoi. Mais Billy… Il faut qu’on s’habitue, il a serré la main à 15 personnes dans le jeu et il n’a jamais tenu ses promesses. »
Le saviez-vous, dans les maisons, que Billy ne tenait jamais vraiment sa parole?
« Non, c’est ça, exactement, on ne le savait pas. C’est pour ça que j’ai été aussi... Je vais dire innocent. On n’avait aucune idée. Je lui ai serré la main, et j’étais persuadé qu’il tiendrait parole. Mais après, évidemment, dans les épisodes, tu vois clairement que Billy mentionne même que c’est un homme de parole, alors qu’il n’a jamais tenu parole, comme avec les 15 personnes à qui il a serré la main dans le jeu et à qui il n’a jamais tenu promesse. À un moment donné, il faut s’habituer. Oui, j’étais déçu de ça, aussi par rapport à Enzo. Il faut croire qu’à Occupation Double c’est vraiment un jeu, et quand tu serres des mains et que tu donnes ta parole, ce sont des paroles en l’air. »
Est-ce qu'il y a des choses que tu voudras régler à l'Heure de vérité?
« Il n'y a pas grand-chose que je voudrais régler. Peut-être juste avec Emma et Enzo, l’histoire de backer : à la fin, quand Enzo m'a serré la main et dit qu'il allait me backer et qu'ils n’ont pas splitté leurs points. Après ça, on s’est un petit peu pognés à la table de délibération. Mais à part ça, je n’ai pas tant été en chicane avec les gars ou d’autres personnes.
« Peut-être qu’on va venir me reprocher des affaires, et ça, c’est sûr que je vais être prêt à 100 % à y répondre. [...] Peut-être Engie, si elle pense que mon intérêt n’était pas réel. Peut-être Rébecca aussi. Quand je suis entré dans l’aventure, j’ai eu un moment aux toilettes avec elle où il y avait une petite tension, et j’étais allé parler à Imane pour lui mentionner que Rébecca voulait m’embrasser. Donc peut-être qu’on va aborder sur des choses, mais je vais être prêt à y répondre.
« Du côté des boys, je ne pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher, mais je vais être prêt si on m’aborde sur quelque chose. »
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Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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