Jacob répond à TOUTES nos questions sur OD Panama (on en avait beaucoup)
Ses relations avec Imane et Mathilde, son habitude de parler aux caméras qui dérangeait les filles, les stratégies dans les maisons, son « je t’aime OD »… Il en avait long à dire! 👀
L’aventure de Jacob Ladouceur à Occupation Double Panama a pris fin une deuxième fois, et c’était la bonne… même s’il sera bientôt de retour dans ta télé (et dans la villa), puisqu’il participe à OD Tentations au soleil. En attendant de le revoir flirter à l’écran, le candidat de 23 ans s’est confié à nous sur son parcours qui a fait couler beaucoup d’encre. Entre sa relation avec Imane, sa nouvelle connexion avec Mathilde, son habitude de parler aux caméras qui lui a valu des critiques et les stratégies dans les maisons, le créateur de contenu ne manque pas de sujets à aborder depuis son retour au Québec.
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En entrevue avec Narcity Québec, Jacob met les choses au clair sur ce qui l’unissait réellement à Imane avant l’émission, une question qu’on lui pose sans arrêt, selon ses dires. Il explique aussi ce que signifie « être en amour » à ses yeux, revient sur ses plus grands regrets, dont un certain 5 à 7 avec Emma, et fait le point sur sa relation avec Mathilde.
Voici ce qu’il avait à raconter sur son passage dans les maisons d’OD Panama.
Qu’est-ce qui t’a surpris en écoutant les épisodes?
« Ça m’a surpris à quel point il y a beaucoup de contextes et de conversations qui n’ont pas été mis. Je pense que tout le monde qui va regarder le show va se reconnaître dans ça, dans le sens où il y a plein de choses que tu as vécues, ou tu as dites, ou tu as entendues, qui, au final, ne sont pas montrées dans le show, puis qui enlèvent quand même des points importants à l’histoire. »
As-tu des exemples de moments en particulier?
« Rapidement, il n’y a rien qui me vient en tête sur le moment comme exemple. »
Les filles t’ont souvent reproché de parler aux caméras et de penser au show au lieu de t’intéresser à elles. Qu'en penses-tu?
« C’est quelque chose que je faisais au début de l'aventure. Je pense que je voyais ça comme une forme d’humour, un peu, pour faire rire le monde. Après ça, j’ai réalisé… Bien, quand les filles m’ont fait part qu’elles n’aimaient pas ça, puis que ça les dérangeait, j’ai corrigé le tir, puis j’ai arrêté de faire ça. Mais tu sais, au début, je voyais ça comme : “C’est drôle, tu sais, on est à Occupation Double, on fait un show, il faut avoir du fun un peu.” Mais oui, j’ai réalisé que ce n’était pas la vibe, puis que le monde n’aimait pas vraiment ça. »
Comment s’est passée cette intervention de la part des filles?
« Bien, je te dirais qu’il n’y a pas vraiment eu une intervention, c’est plus que j’entendais des ouï-dire du côté des filles, que toutes les filles disaient ça, puis qu’elles n’aimaient pas ça, puis qu’elles trouvaient ça weird. Fait que c’est plus à ce moment-là que j’ai arrêté de le faire. »
Était-ce difficile pour toi d’être dans l’instant présent et d’oublier les caméras pour te prêter au jeu? Rébecca a notamment mentionné que tes interventions lui rappelaient beaucoup le jeu et que ça la dérangeait.
« Deux choses là-dessus.
« Il y a une chose que j’ai vue sur Rébecca après ma sortie. J’ai vu qu’elle avait parlé de moi qui parlais aux caméras, notamment, genre, dans la nuit qu’on a eue. Ce moment-là n’a pas été bien rapporté par elle, parce que c’est vraiment nous deux qui faisions des jokes ensemble sur le fait qu’il y avait des caméras dans la chambre à ce moment-là. Genre, ce n’était pas juste moi. Ça, c’était mon point un.
« Mais mon point deux, c’est que la présence des caméras, ça ne me dérangeait pas vraiment. C’est sûr que je trouvais ça drôle, je trouvais ça comique qu’il y en ait, puis genre, je pensais que ça allait faire rire les gens, de faire des jokes là-dessus. I guess que non. Mais je ne trouvais pas ça tant difficile d’être devant des caméras. C’est sûr qu’après, pour flirter, moi, je ne suis vraiment pas bon. Ce n’est vraiment pas mon sport préféré. »
Ton lien avec Imane avant OD n'est pas très clair. À quel point vous connaissiez-vous?
« Ça, c’est vraiment la question qui revient tout le temps. Imane, j’ai rencontré son frère cet été. Il fait de la création de contenu aussi. On s’est vus une couple de fois à travers mon amitié avec son frère et avec d’autres amis que j’ai rencontrés cet été. On avait comme un groupe d’amis en commun. Fait qu’on s’est vus, je te dirais, entre trois et cinq fois, peut-être, pendant l’été. Puis c’était toujours dans des contextes de groupe, soit une activité de groupe, soit on allait au resto, soit on sortait. Mais tu sais, ce n’était jamais genre du one-on-one avec elle. Tu sais, c’était toujours en groupe, puis c’était très amical.
« À un certain moment, les deux, bien, on savait qu’on allait à OD parce qu’on en parlait un peu. On n’avait pas de stratégie, on n’avait pas de plan. Pour vrai, je suis 100 % honnête. La seule chose qu’on s’était dite, c’est genre : “Hey, tu sais, si on se voit sur le tapis rouge, bien, tu sais, on s’aidera.” Je pense que c’était aussi parce que, naturellement, les deux, on avait peut-être un petit intérêt l’un pour l’autre, mais on n’avait pas de plan, on n’avait pas de stratégie. Pour vrai, on aurait dû. Genre, clairement, on aurait dû essayer de faire de quoi. Mais je pense qu’on voulait rester intègres au jeu, puis vivre l’expérience à fond. »
Si tu avais de l’intérêt, pourquoi ne pas avoir poussé cette connexion quand tu l’as rencontrée?
« Ben… je ne sais pas à quel point j’avais de l’intérêt pour elle. Je veux dire, je pense qu’on a une bonne relation amicale, moi puis Imane. Mais maintenant que je la connais plus, je réalise qu’il n’y a pas vraiment plus de potentiel. Mais sinon, cet été, bien, je l’ai rencontrée dans un contexte où c’était la sœur à un de mes chums. Fait que je te dirais qu’à ce niveau-là, ça mettait quand même des bâtons dans les roues. Je ne me sentais pas trop à l’aise d’envisager quelque chose de plus que ça. Mais même là, cet été, genre, je n’avais pas énormément d’attirance tant que ça pour essayer de développer quelque chose de plus qu’une relation d’amitié. »
Jacob affirme « je suis en amour avec cette fille-là » à Occupation Double Panama. Occupation Double | Crave
Ton « je t’aime OD » a beaucoup fait réagir, mais tu as dit « je suis en amour avec cette fille-là » et, quand Juliette a dit « en amour OD », tu as acquiescé. C’est quoi la différence entre « être en amour » et « aimer »?
« Ben moi… OK, j’ai réalisé, pendant OD et après mon aventure OD, que ça ne veut vraiment pas dire la même chose que pour la majorité du monde. Pour moi, dire : “Je suis en train de tomber amoureux” ou “Je suis en amour”, ce n’est pas un gros commitment, un peu. C’est comme un peu une expression que tu dis, genre, pour dire que tu es vraiment intéressé envers la personne. Genre, dans ma tête, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tu es super avancé puis que tu es sur le bord de dire “je t’aime”. Genre, mettons, dire : “Je suis en train de tomber en amour, ou je suis en amour avec quelqu’un”, pour moi, tu es quand même loin, loin du “je t’aime”, là.
« Tu sais, mettons, si dire “je t’aime”, c’est dix sur dix, bien, pour moi, genre, dire à quelqu’un, genre, “je suis en amour avec toi”, ça veut dire, genre, tu es à comme six, peut-être.
« Je sais que je n’ai pas raison. Mais moi, c’est vraiment de la manière dont je le vois. Puis c’était extrêmement maladroit, là. Genre, je n’aurais pas dû être autant intense que ça. Mais en même temps, c’est tough de ne pas l’être, parce qu’à OD, je trouve que tes émotions sont tellement multipliées. Maintenant, j’y repense, puis ça n’a comme… aucun sens que je pensais les affaires de même, alors que j’avais juste vu la fille comme 45 minutes, pour vrai, là. Mais tu sais, c’est que tu ne vois tellement jamais les filles que, dès que tu les vois, bien, on dirait que tu développes tout ce que tu ressens fois trois. »
En entrevue au balado 5 à 7, tu as dit que tu avais aussi senti que c’était amical avec Imane. Pourquoi avoir affirmé à plusieurs reprises que tu tombais en amour? Est-ce que la pression de se caser à OD rend un peu delulu?
« Ah, 100 %, bien oui. C’est sûr, là. Puis, tu sais, je pense qu’il y a beaucoup de monde à OD que, même si ce n’est pas un match parfait, puis même s’ils savent que cette personne-là, ils ne la dateraient pas forcément dans le vrai monde, bien, à OD, ils vont se matcher avec, parce qu’ils ont des bonnes chances que ça fonctionne. Puis, comme tu dis, il y a énormément de pression de se matcher. C’est ça le but de la game, c’est qu’il faut que tu te matches. Fait que c’est sûr que tu vas tout faire pour essayer de te matcher, puis même si ce n’est pas parfait, bien, il y a beaucoup de pression qui est mise sur toi pour te matcher.
« Si tu n’as pas de match, bien, tu vas te faire éliminer. Fait que si tu es quand même un joueur, puis tu veux rester dans l’aventure, ce qui est le cas de pas mal tout le monde à OD, même si, je pense, peu de monde l’assumait malheureusement, bien, je pense que tu vas te convaincre que la fille ou que le gars, c’est un très bon match pour toi, même si tu le sais, au fond de toi, qu’après l’aventure, ça ne durera pas réellement. Je pense qu’il y a beaucoup de monde qui faisait ça, oui.
« C’est quand même facile d’endurer… Endurer, ce n’est peut-être pas le bon mot, mais c’est facile d’endurer des 15 ou 20 minutes de date avec quelqu’un si ce n’est pas ta personne, parce que c’est tellement court, genre. »
Aurais-tu des exemples de couples qui ne seraient peut-être pas un match à l’extérieur?
« J’adore les deux personnes. J’adore Tristan et Alanna, mais personnellement, je ne suis pas convaincu de la connexion, puis je ne suis pas convaincu de la chimie qu’ils ont ou qu’ils n’ont pas, là. Je pense que c’est facile pour eux de connecter sur des 15 ou 20 minutes à OD, parce que c’est des courts laps de temps. Mais je pense que sur de longs moments passés ensemble, ça va être plus complexe pour eux. Mais en même temps, je ne sais pas, tu sais, je pourrais être surpris. Peut-être que c’est juste deux personnes plus réservées, aussi. »
À ta première élimination, Billy a tout fait pour te sauver, mais ça n’a pas fonctionné. À la deuxième, il aurait pu te sauver, mais il ne l’a pas fait. Qu’est-ce qui a changé dans votre relation entre-temps?
« Je ne sais pas, pour vrai. Je pense que plus l’aventure avançait, plus j’étais en retrait chez les gars. Je pense que ce n’est pas un contexte social dans lequel je pouvais shiner beaucoup. Les autres gars prenaient tellement de place que c’était difficile pour moi de prendre ma place, puis de parler. Fait que j’étais de plus en plus en retrait, à force que les semaines avançaient, puis j’étais de moins en moins proche de Billy et Mathieu. Puis, l’aventure avançait et j’avais de la misère à me trouver un bon match, puis une connexion qui était solide. À la fin, j’ai trouvé Mathilde, puis on était sur une bonne lancée, mettons, mais tu sais, on était trop jeunes en termes de développement de connexion pour qu’on ait une place justifiable. Puis c’est bien correct.
« Je pense qu’à la fin, pour Billy, c’était tough de justifier ma présence. Je pense qu’il voulait rester fidèle au jeu et au principe d’Occupation Double où il faut prioriser les connexions. I guess que c’est bien correct. »
T’es-tu senti blindsided?
« Je ne me suis pas senti blindsided. J’aurais voulu rester et j’aurais été prêt à me défendre, puis à justifier le début de ma connexion avec Mathilde. Mais je pense qu’au fond de moi, je le savais qu’il y avait de fortes chances qu’on soit éliminés, parce que même si tous les gars me disaient que j’avais ma place, puis qu’ils croyaient en nous, le fond rationnel de moi savait qu’il y avait de fortes chances que ce soit nous qui soyons éliminés.
« Par contre, ce que j’ai trouvé un peu weird du move de Billy, c’est que je savais que cette semaine-là, les gars, ils voulaient éliminer Fred. Puis, quand j’ai fait le calcul à l’élimination, je me suis dit : “OK, bien, ça a du sens si moi, il me choisit, après ça, je vais sauver Alexis, après ça, Alexis va sauver Olivier puis Imane, puis Fred va se faire éliminer.” Faque, dans ma tête, ça avait du sens, puis on n’allait pas être éliminés cette semaine à cause de la mécanique de cette élimination.
« Mais au final, c’est zéro ça qui s’est passé. Donc j’ai trouvé ça un peu weird, puis aussi la manière dont Billy l’a communiqué un peu. Tu sais, quand il revient dans les maisons après l’élimination, on le voit qu’il dit aux gars qu’il aurait pu être stratégique, mais il a choisi de m’éliminer, puis il savait très bien ce qu’il faisait. Mais deux minutes après, dans les casiers, Billy me dit : “Ah, je n’avais vraiment pas réalisé que j’aurais pu te sauver, puis j’aurais dû le faire, mais je n’y ai pas pensé.” Puis ça, j’ai trouvé ça weird en regardant les émissions qu’il m’ait menti là-dessus, mais bon. »
Tu viens de souligner que les gars voulaient éliminer Fred. Pourquoi, selon toi, Fred avait-il moins d’affinités avec les gars?
« C’est un dossier compliqué. Moi, Fred, je l’apprécie bien. Je l’aime quand même. Je te dirais que dans les maisons, ce qui plaisait moins aux gars, c’est que… Comment je pourrais dire ça? Bien, tu sais, dans l’émission, ils l’appellent le “licheur”. Bien, je pense que c’était un peu ça. Tu sais, je pense qu’il y a certains moments où il essayait… Je n’ai pas les mots pour expliquer ça… Il y a certaines personnes qu’il voulait vraiment mettre de son bord dans la maison, et des fois, ça paraissait quand même un peu comme… pas de la manipulation, mais, tu sais, le lichage qu’il faisait pour avoir certaines personnes de son bord.
« Je pense que les gars avaient moins d’affinités avec lui parce qu’ils sentaient qu’il était un peu moins authentique et plus stratégique. »
Billy appelle Fred « le licheur » et affirme être tanné « du lichage ». Occupation Double | Crave
Où en es-tu dans ta relation avec Mathilde?
« Ça va très bien, je te dirais. On n’a pas encore statué sur ce qu’on est officiellement. Je pense qu’on attend de voir comment ça évolue dans la vraie vie, puis en dehors de la bulle OD puis des exclus. Mais ça va très bien, pour vrai. On est super bien ensemble, puis je suis quand même très optimiste par rapport au futur de la relation. »
Jacob et Mathilde, un couple à OD Panama, et potentiellement dans la vraie vie. Occupation Double | Crave
Regrettes-tu de ne pas l’avoir approchée plus tôt dans l’émission?
« Ah, 100 %! Moi, cette année, j’ai fait deux grosses erreurs à OD : le 5 à 7 avec Emma en début de saison, puis, quand je suis revenu dans l’aventure, de ne pas avoir été vers Mathilde directement, une fois que j’ai appris qu’Imane, puis Oli, ça se développait beaucoup.
« Le 5 à 7 avec Emma, quand je suis allé me battre pour mon boy Billy… Quand je me suis regardé à la télé, je me suis détesté. Je me suis dit : “Il aurait vraiment fallu que je me mêle de mes affaires.” Tu sais, ça n’a pas rapport. Puis de deux, je n’ai pas été fair avec Enzo là-dessus. Puis, en plus, quand je lui ai rapporté après, je n’ai pas été honnête sur ce qui s’était réellement passé. Puis aussi, ça a fait qu’Enzo, il ne m’aimait pas beaucoup après cette situation-là. Faque, c’est ce qui m’a coûté mon élimination. »
Il y a des gens qui pensent que la prod te favorise, avec ton retour dans l’aventure en twist et maintenant OD Tentations au soleil. Que leur dirais-tu?
« Honnêtement, c’est drôle, ça. C’est dur à dire. Je trouve que la prod, ils m’ont donné quand même beaucoup de cadeaux, dans le sens où ils me donnaient des dates avec qui je voulais, ils me donnaient des voyages dans de bons moments. Puis, tu sais, ils m’ont ramené aussi. Mais en même temps, je ne trouve pas que j’ai été tant plus aidé que d’autres. Je pense que la prod n’a pas été méchante avec personne, dans le sens où tout le monde avait de bonnes choses à de bons moments, au final, quand j’y pense. Je pense que c’est une question de perception, puis d'à quel point tu vois le positif dans les choses. Mais c’est sûr que moi, j’ai quand même eu un bon parcours, puis, genre, les choses arrivaient au bon moment, puis ça m’aidait quand j’en avais besoin, je pense. »
Si on te proposait de revenir à l’écran, que ce soit à Big Brother, au Calendrier de l’Avent ou ailleurs, serais-tu intéressé?
« Pour vrai, je serais down. Ça serait de voir c’est quoi le projet, là. Tu sais, c’est sûr qu’Occupation Double, c’est une grosse aventure, là. Je ne sais pas à quel point je me relancerais dans une autre grosse affaire de même. Il faudrait que j’évalue la chose. Mais j’ai quand même aimé ça faire du temps de caméra, faire une téléréalité. Je trouve que c’est quand même intéressant, puis je pense qu’il y a beaucoup de développement personnel qui peut en ressortir. Donc, je serais quand même down, pour vrai, de refaire un projet dans le même genre. »
Qui a, d’après toi, le plus de potentiel pour gagner Occupation Double Panama?
« Je pense que ça va être un close call entre Billy et Émilie, puis Enzo et Emma. Je pense que Billy et Émilie… Tu sais, Billy, oui, c’est un gros personnage. Il peut être très polarisant, mais je pense qu’il est quand même aimé, parce que c’est un beau gars, il est bien drôle, puis il a une bonne présence. Puis, d’un autre côté, Enzo et Emma, je pense qu’ils sont cute. Je pense que le monde adore Enzo. Moi, en tout cas, j’adore Enzo. Je trouve qu’il s’est vraiment développé tout au long de la saison, il s’est vraiment ouvert, puis on a vraiment appris à le découvrir pour la personne qu’il est vraiment, puis je trouve ça beau. Enzo et Emma, genre, leur voyage à Aruba, c’est vraiment mignon. Je les aime bien. Je trouve que c’est un très, très bon match et j’y crois vraiment. »
Ton vote à toi, il va aller à qui?
« Je pense que mon vote doit aller à Billy et Émilie. Je veux dire, Billy, c’est quand même mon meilleur ami, là, dans l’aventure. Je vais rester loyal, puis je vais rester fidèle à mes amis, de mon côté. »
Pour terminer, qu’est-ce qui t’a le plus surpris en revenant au Québec?
« De réaliser que le monde ne me déteste pas tant que ça, finalement. J’étais convaincu que le monde allait me haïr. Parce que, pour vrai, je me regardais à la télé, puis je me disais : “Ah là, je ne suis vraiment pas aimable, genre.” Mais je pense que, pour vrai, c’était juste dans la première moitié de mon aventure, mettons, avant que je me fasse éliminer. Je pense qu’une fois que je suis revenu dans l’aventure, j’avais une game qui était beaucoup plus clean. Donc, je pense que j’ai moins de hate à cause de ça. À la fin de mon aventure, on voit que je suis très émotionnel, puis on voit que j’ai des moments difficiles. Donc le monde pouvait plus relate avec moi. Bref, ça m’a surpris de voir que j’avais quand même beaucoup de positif, puis beaucoup d’amour dans mes DM [messages directs sur les réseaux sociaux], puis que le monde m’aimait bien, en fait. »
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