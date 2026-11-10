La twist de trop à OD Panama? Les fans en ont beaucoup à dire

« Je suis en tabarn*k solide. J’ai failli lancer mon cell dans la télé. » 😳

Juliette et Alexis d'Occupation Double Panama. Droite : Frédérick et Sabrina d'Occupation Double Panama.

Le couple de Juliette et Alexis d'Occupation Double a été éliminé à OD Panama et ça ne passe pas auprès des fans.

Occupation Double | Crave
Éditrice sénior, Nouvelles

« NONNNNN!! » C’est ce que bien des gens ont crié devant leur téléviseur pendant l’épisode du 9 novembre d’Occupation Double Panama. À la suite d’une twist déterminante, Alexis et Juliette, le couple chouchou que plusieurs voyaient déjà remporter la saison, ont dû quitter l’aventure.

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Comme la stratégie avait monté d’un cran au cours des dernières semaines, les couples peaufinaient déjà leurs plans avec leurs alliances pour accéder au voyage final. Manigances, mensonges et trahisons : tout y était. Coup de théâtre, toutefois, au dernier souper d’élimination : l’animatrice Alicia Moffet a annoncé qu’un premier couple serait éliminé par un vote secret, puis qu’il aurait le pouvoir d’éliminer directement un autre duo.

La suite, on la connaît maintenant. Avec huit votes contre eux, Sabrina et Frédérick ont été les premiers à devoir partir lors de l'épisode de dimanche. Ils ont ensuite utilisé leur pouvoir pour mettre fin à l’aventure d’Alexis et Juliette. Une décision qui est loin d’avoir fait l’unanimité.

L’humoriste Tommy Néron, dont les reviews sont maintenant attendues par plusieurs après chaque épisode, fait partie des personnes qui ont exprimé leur désarroi à la suite de l’élimination de lundi soir. « C’est pour ça que tu ne donnes pas autant de pouvoir à quelqu’un qui n’a plus rien à perdre! [...] Sont là à dire “J’ai pas le goût que le Québec me déteste”, ben peut-être pas éliminer le couple chouchou! », a-t-il lancé avec ardeur.

Dans une vidéo Instagram publiée juste avant l’épisode de lundi, Sabrina et Frédérick remercient le public pour la vague d’amour reçue depuis leur tout récent retour. Mais après le coup de massue donné à l’aventure de Funky Lexy et de sa « perle », comme il aime l’appeler, cette vague d’amour s’est plutôt transformée en tsunami de reproches.

Capture d'\u00e9cran. La décision de Sabrina et Frédérick n'a pas fait l'unanimité. @sabrinaf.od_officiel | Instagram

« Je peux pas croire que vous avez éliminé ALEXIS ET JULIETTE. J’ai mal », a écrit une personne, émojis de coeurs brisés à l’appui. Une autre n’a pas mâché ses mots : « Je suis en tabarn*k solide. J’ai failli lancer mon cell dans la télé. »

Plusieurs auraient préféré voir partir un autre duo, en particulier Billy et Émilie. Un commentaire qui a récolté plus de 500 mentions J’aime résume bien le sentiment général : « Vous aviez un job éliminer.. éliminer Billy ... »

Pour d’autres, le choix ne tenait tout simplement pas la route sur le plan stratégique. « Vous auriez dû éliminer Billy et Émilie qui sont actually les premiers à vouloir vous crissez dehors et faire des stratégies pour ça, Alexis et Juliette ont juste jamais parler de vous, au contraire... », a fait valoir une personne.

Capture d'\u00e9cran. Sabrina et Frédérick ont reçu plusieurs reprochent suite à l'élimination de Juliette et Alexis. @sabrinaf.od_officiel | Instagram

Ça ne veut pas dire que tout le monde en veut au couple pour autant. Même Tommy Néron a tenu à nuancer ses propos : « P.-S. [...] », a-t-il écrit dans un commentaire aimé plus de 270 fois.

Capture d'\u00e9cran. Les fans ont vécu beaucoup d'émotions lors de l'épisode du 9 novembre d'Occupation Double Panama. @tommyneron | Instagram

Certaines réactions trahissent aussi une frustration qui revient d’une édition à l’autre. « Mon vote était pour Alexis et Juliette [...] je suis tannée chaque année les meilleurs ne sont jamais à la fin », a déploré une internaute.

Les fans rêvent d’une autre twist

Capture d'\u00e9cran. Plusieurs espèrent une twist finale pour pouvoir voter pour Alexis et Juliette comme couple coup de coeur du public. @juliette_paturel | Instagram

Sous une photo récente de Juliette et Alexis sur Instagram, les messages d’appui à leur couple se multiplient. « NOS GAGNANTS DANS NOS COEUR », a lancé une personne, tandis qu’une autre leur a écrit : « Vous méritiez de gagner. »

Et puisque c’est une twist qui les a fait sortir, plusieurs espèrent maintenant qu’une autre les ramène. « Nouvelle twist : on pourra voter pour eux pour gagner malgré leur élimination? PLEASE ? », a demandé un fan. « J’espère qu’il y a une twist finale pis dans le fond vous gagnez », a renchéri un autre.

Certaines personnes proposent plutôt une solution de rechange : remettre un prix coup de coeur au couple pour souligner son parcours. Reste à voir si la production réserve une surprise au public d’ici la fin de la saison.

Ce qui s’en vient d’ici la finale

La grande finale d’Occupation Double Panama aura lieu le 22 novembre, en direct, au Casino de Montréal. Avant, les couples encore en lice partiront pour le voyage final à Tenerife, dans les îles Canaries.

Seulement quatre couples feront partie du voyage. Il en reste cinq dans la compétition : Billy et Émilie, Enzo et Emma, Mathieu et Alexandrie, Olivier et Imane ainsi que Tristan et Alanna. Un autre couple devrait donc encore quitter l’aventure avant le départ.

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QuébecCanadaDivertissement
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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