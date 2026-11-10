17 restos à Montréal ont reçu entre 1 300 $ et 12 250 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2026

Un établissement a cumulé quatre infractions lors d'une seule inspection. 👀

Devanture de La Paan Villa. Droite : Devanture du Coco Frutti.

Plusieurs restaurants de Montréal ont écopé d'amendes particulièrement salées en octobre 2026.

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Rédaction et édition

Chaque jour, des milliers de personnes s’attablent dans les restaurants de Montréal. Mais derrière les portes de certaines cuisines, la réalité est parfois moins appétissante. Plusieurs établissements de l’île ont récemment été condamnés pour des manquements aux règles de salubrité. En octobre 2026, 17 restaurants de la région montréalaise ont écopé d’amendes allant de 1 300 $ à 12 250 $.

À lire également : Suspension du permis de 2 restos et 1 épicerie par le MAPAQ en octobre

Ces condamnations découlent du travail de surveillance du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui veille au respect des normes sanitaires dans les commerces alimentaires de la province. Sur l’île de Montréal, ce sont les inspecteurs et inspectrices de la Ville qui visitent les établissements, en vertu d’une entente avec le ministère. Quand des infractions sont constatées, des poursuites peuvent être intentées.

Les motifs de condamnation sont variés ce mois-ci : locaux ou équipements mal entretenus, conservation des aliments ou possibilité de contamination, potentielles infestations, ou encore exploitation d’un établissement sans permis valide. Toutes ces décisions sont consignées dans un registre public du MAPAQ.

Attention toutefois : une condamnation ne veut pas dire que l’établissement présente encore les mêmes problèmes aujourd’hui. Les jugements rendus en octobre par la cour municipale de Montréal peuvent viser des infractions constatées plusieurs mois, voire plus d’un an auparavant, et des correctifs ont pu être apportés depuis. C’est pourquoi la date de l’infraction et celle du jugement sont précisées pour chaque dossier.

Voici les 17 restaurants de la région de Montréal condamnés en octobre 2026, selon les données publiées par le MAPAQ.

Restaurant La Gastronomie Haïtienne

Devanture de La Gastronomie Ha\u00eftienne.

Le Restaurant La Gastronomie Haïtienne, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 3650, rue Monselet, Montréal, QC

Total des amendes : 12 250 $

Raison de l'infraction : Quatre infractions de nature différente, à la même date.

Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026

Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026

Amende de 1 250 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026

Amende de 3 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026

La Paan Villa

Devanture du restaurant La Paan Villa \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant La Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 1250, rue Crescent, Montréal, QC

Total des amendes : 5 500 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes.

Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/27/2025 ; date du jugement : 10/19/2026

Amende de 2 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 11/06/2025 ; date du jugement : 10/23/2026

À noter que le restaurant La Paan Villa a également écopé de 2 000 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.

Au moment de publier ces lignes, l'établissement est temporairement fermé, puisque son permis a été suspendu.

Oko Sushi

Devanture du restaurant Oko Sushi \u00e0 Kirkland.

Le restaurant Oko Sushi à Kirkland, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 114, rue du Barry, Kirkland, QC

Total des amendes : 5 000 $

Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »

Date de l'infraction : 09/16/2025

Date du jugement : 10/19/2026

Patiala Shahi

Devanture du restaurant Patiala Shahi \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Patiala Shahi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 1713, av. Dollard, Montréal, QC

Total des amendes : 4 800 $

Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à la même date.

Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/29/2025 ; date du jugement : 10/23/2026

Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 09/29/2025 ; date du jugement : 10/23/2026

À noter que le restaurant Patiala Shahi a également écopé de 750 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.

Sushi Momo (Komomo)

Adresse : 16, av. des Pins E., Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à la même date.

Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 10/03/2025 ; date du jugement : 10/19/2026

Amende de 2 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 10/03/2025 ; date du jugement : 10/19/2026

À noter que le restaurant Sushi Momo (Komomo) a également écopé de 2 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.

Coco Frutti

Devanture du restaurant Coco Frutti \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant déjeuner-dîner Coco Frutti à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 7741, boul. Newman, Montréal, QC

Total des amendes : 4 000 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 04/07/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 06/04/2025 ; date du jugement : 10/19/2026

À noter que le restaurant Coco Frutti a également écopé de 1 300 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.

Ginkgo Café Bar

Devanture du restaurant Ginkgo Caf\u00e9 & Bar \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Ginkgo Café & Bar à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 308, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC

Total des amendes : 3 800 $

Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.

« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Amende de 2 800 $ — date de l'infraction : 07/23/2025 ; date du jugement : 10/23/2026
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 12/09/2025 ; date du jugement : 10/13/2026

À noter que le restaurant Ginkgo Café & Bar a également écopé de 2 200 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.

Le Platana

Devanture du Le Platana, mis \u00e0 l'amende par le MAPAQ.

Le Platana, mis à l'amende par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2026.

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Adresse : 361, rue Bernard O., Montréal, QC

Total des amendes : 3 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 09/23/2025

Date du jugement : 10/19/2026

À noter que le restaurant Le Platana a également écopé de 16 900 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026, ainsi que de 2 500 $ d'amendes en 2025.

Basha

Devanture du restaurant Basha \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Basha à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 7234A, rue Hutchison, Montréal, QC

Total des amendes : 2 500 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 11/06/2025

Date du jugement : 10/26/2026

Plentea Bar à thé

Devanture du bar \u00e0 th\u00e9 Plentea \u00e0 Montr\u00e9al.

Le bar à thé Plentea à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 377, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 11/20/2025

Date du jugement : 10/26/2026

Rex Pizza

Devanture du restaurant Rex Pizza \u00e0 Montr\u00e9al.

La pizzéria Rex Pizza à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en 2026.

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Adresse : 4811, rue Wellington, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 09/15/2025

Date du jugement : 10/26/2026

À noter que le restaurant Rex Pizza a également écopé de 5 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026 pour avoir exploité son établissement sans permis.

Baguette Brochette

Devanture du restaurant Baguette Brochette \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Baguette Brochette à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 3800, rue Saint-Denis, Montréal, QC

Total des amendes : 2 000 $

Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »

Date de l'infraction : 11/13/2025

Date du jugement : 10/23/2026

Restaurant Casse-Croûte Valde

Adresse : 3736, rue Sabrevois, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 10/21/2025

Date du jugement : 10/26/2026

Café Victoria's

Devanture du Caf\u00e9 Victoria's \u00e0 Montr\u00e9al.

Le Café Victoria's à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 8600, boul. Langelier, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 10/31/2025

Date du jugement : 10/26/2026

Pizza Lion

Devanture de la pizz\u00e9ria Pizza Lion \u00e0 Montr\u00e9al.

La pizzéria Pizza Lion à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 1655, av. Dollard, Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 10/06/2025

Date du jugement : 10/23/2026

À noter que la pizzéria Pizza Lion a également écopé de 4 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.

Le Sénateur

Devanture du restaurant Le S\u00e9nateur \u00e0 Montr\u00e9al.

Le restaurant Le Sénateur à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 254, rue Saint-Paul E., Montréal, QC

Total des amendes : 1 500 $

Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »

Date de l'infraction : 06/18/2025

Date du jugement : 10/16/2026

Mama Dumplings

Devanture du restaurant Mama Dumplings \u00e0 Dollard-des-Ormeaux.

Le restaurant Mama Dumplings à Dollard-des-Ormeaux, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.

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Adresse : 3597, boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC

Total des amendes : 1 300 $

Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »

Date de l'infraction : 07/22/2025

Date du jugement : 10/26/2026


Un restaurant qui a reçu une amende du MAPAQ est-il nécessairement à éviter?

Voir le nom d'un restaurant sur la liste des établissements sanctionnés par le MAPAQ peut soulever des inquiétudes, mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'il faut le rayer de ses adresses.

Il faut notamment savoir que les infractions n'ont pas toutes le même degré de gravité et qu'une amende peut être rendue publique bien après les faits reprochés. Un établissement peut donc avoir apporté les correctifs nécessaires depuis l'inspection et continuer d'accueillir sa clientèle.

Dans les situations plus préoccupantes, lorsque la santé des consommateurs et consommatrices est directement menacée, le MAPAQ peut toutefois imposer une fermeture temporaire. Le restaurant doit alors se conformer aux exigences des autorités avant de pouvoir reprendre ses activités. C'est, par exemple, le cas de La Paan Villa, plus haut dans cette liste.


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