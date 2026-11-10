17 restos à Montréal ont reçu entre 1 300 $ et 12 250 $ d'amendes du MAPAQ en octobre 2026
Un établissement a cumulé quatre infractions lors d'une seule inspection. 👀
Chaque jour, des milliers de personnes s’attablent dans les restaurants de Montréal. Mais derrière les portes de certaines cuisines, la réalité est parfois moins appétissante. Plusieurs établissements de l’île ont récemment été condamnés pour des manquements aux règles de salubrité. En octobre 2026, 17 restaurants de la région montréalaise ont écopé d’amendes allant de 1 300 $ à 12 250 $.
À lire également : Suspension du permis de 2 restos et 1 épicerie par le MAPAQ en octobre
Ces condamnations découlent du travail de surveillance du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), qui veille au respect des normes sanitaires dans les commerces alimentaires de la province. Sur l’île de Montréal, ce sont les inspecteurs et inspectrices de la Ville qui visitent les établissements, en vertu d’une entente avec le ministère. Quand des infractions sont constatées, des poursuites peuvent être intentées.
Les motifs de condamnation sont variés ce mois-ci : locaux ou équipements mal entretenus, conservation des aliments ou possibilité de contamination, potentielles infestations, ou encore exploitation d’un établissement sans permis valide. Toutes ces décisions sont consignées dans un registre public du MAPAQ.
Attention toutefois : une condamnation ne veut pas dire que l’établissement présente encore les mêmes problèmes aujourd’hui. Les jugements rendus en octobre par la cour municipale de Montréal peuvent viser des infractions constatées plusieurs mois, voire plus d’un an auparavant, et des correctifs ont pu être apportés depuis. C’est pourquoi la date de l’infraction et celle du jugement sont précisées pour chaque dossier.
Voici les 17 restaurants de la région de Montréal condamnés en octobre 2026, selon les données publiées par le MAPAQ.
Restaurant La Gastronomie Haïtienne
Le Restaurant La Gastronomie Haïtienne, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 3650, rue Monselet, Montréal, QC
Total des amendes : 12 250 $
Raison de l'infraction : Quatre infractions de nature différente, à la même date.
Amende de 5 000 $ : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
Amende de 3 000 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
Amende de 1 250 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
Amende de 3 000 $ : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 07/16/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
La Paan Villa
Le restaurant La Paan Villa à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 1250, rue Crescent, Montréal, QC
Total des amendes : 5 500 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes.
Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/27/2025 ; date du jugement : 10/19/2026
Amende de 2 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 11/06/2025 ; date du jugement : 10/23/2026
À noter que le restaurant La Paan Villa a également écopé de 2 000 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Au moment de publier ces lignes, l'établissement est temporairement fermé, puisque son permis a été suspendu.
Oko Sushi
Le restaurant Oko Sushi à Kirkland, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 114, rue du Barry, Kirkland, QC
Total des amendes : 5 000 $
Raison de l'infraction : « Nul ne peut, sans être titulaire d'un permis en vigueur, exploiter un lieu ou un véhicule où est exercée l'activité de restaurateur. »
Date de l'infraction : 09/16/2025
Date du jugement : 10/19/2026
Patiala Shahi
Le restaurant Patiala Shahi à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Google Maps
Adresse : 1713, av. Dollard, Montréal, QC
Total des amendes : 4 800 $
Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à la même date.
Amende de 3 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/29/2025 ; date du jugement : 10/23/2026
Amende de 1 800 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 09/29/2025 ; date du jugement : 10/23/2026
À noter que le restaurant Patiala Shahi a également écopé de 750 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Sushi Momo (Komomo)
Adresse : 16, av. des Pins E., Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions de nature différente, à la même date.
Amende de 1 500 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 10/03/2025 ; date du jugement : 10/19/2026
Amende de 2 500 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 10/03/2025 ; date du jugement : 10/19/2026
À noter que le restaurant Sushi Momo (Komomo) a également écopé de 2 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Coco Frutti
Le restaurant déjeuner-dîner Coco Frutti à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 7741, boul. Newman, Montréal, QC
Total des amendes : 4 000 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 04/07/2025 ; date du jugement : 10/16/2026
Amende de 2 000 $ — date de l'infraction : 06/04/2025 ; date du jugement : 10/19/2026
À noter que le restaurant Coco Frutti a également écopé de 1 300 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Ginkgo Café Bar
Le Ginkgo Café & Bar à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 308, rue Sainte-Catherine E., Montréal, QC
Total des amendes : 3 800 $
Raison de l'infraction : Deux infractions à des dates différentes, pour la même cause.
« Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Amende de 2 800 $ — date de l'infraction : 07/23/2025 ; date du jugement : 10/23/2026
Amende de 1 000 $ — date de l'infraction : 12/09/2025 ; date du jugement : 10/13/2026
À noter que le restaurant Ginkgo Café & Bar a également écopé de 2 200 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Le Platana
Le Platana, mis à l'amende par le MAPAQ à plusieurs reprises en 2026.
Adresse : 361, rue Bernard O., Montréal, QC
Total des amendes : 3 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/23/2025
Date du jugement : 10/19/2026
À noter que le restaurant Le Platana a également écopé de 16 900 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026, ainsi que de 2 500 $ d'amendes en 2025.
Basha
Le restaurant Basha à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 7234A, rue Hutchison, Montréal, QC
Total des amendes : 2 500 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 11/06/2025
Date du jugement : 10/26/2026
Plentea Bar à thé
Le bar à thé Plentea à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 377, rue Sainte-Catherine O., Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 11/20/2025
Date du jugement : 10/26/2026
Rex Pizza
La pizzéria Rex Pizza à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en 2026.
Adresse : 4811, rue Wellington, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 09/15/2025
Date du jugement : 10/26/2026
À noter que le restaurant Rex Pizza a également écopé de 5 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026 pour avoir exploité son établissement sans permis.
Baguette Brochette
Le restaurant Baguette Brochette à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 3800, rue Saint-Denis, Montréal, QC
Total des amendes : 2 000 $
Raison de l'infraction : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs ou de leurs excréments. »
Date de l'infraction : 11/13/2025
Date du jugement : 10/23/2026
Restaurant Casse-Croûte Valde
Adresse : 3736, rue Sabrevois, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 10/21/2025
Date du jugement : 10/26/2026
Café Victoria's
Le Café Victoria's à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 8600, boul. Langelier, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 10/31/2025
Date du jugement : 10/26/2026
Pizza Lion
La pizzéria Pizza Lion à Montréal, sanctionnée par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 1655, av. Dollard, Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 10/06/2025
Date du jugement : 10/23/2026
À noter que la pizzéria Pizza Lion a également écopé de 4 000 $ d'amendes du MAPAQ plus tôt en 2026.
Le Sénateur
Le restaurant Le Sénateur à Montréal, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 254, rue Saint-Paul E., Montréal, QC
Total des amendes : 1 500 $
Raison de l'infraction : « Le produit altérable à la chaleur à l'exception des fruits et légumes frais entiers doit être refroidi sans retard et maintenu constamment à une température interne et ambiante ne dépassant pas 4 °C jusqu'à sa livraison au consommateur, sauf pendant le temps requis pour l'application d'un procédé de fabrication ou d'un traitement reconnu en industrie alimentaire et qui exige une plus haute température. »
Date de l'infraction : 06/18/2025
Date du jugement : 10/16/2026
Mama Dumplings
Le restaurant Mama Dumplings à Dollard-des-Ormeaux, sanctionné par le MAPAQ en octobre 2026.
Adresse : 3597, boul. Saint-Jean, Dollard-des-Ormeaux, QC
Total des amendes : 1 300 $
Raison de l'infraction : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
Date de l'infraction : 07/22/2025
Date du jugement : 10/26/2026
Un restaurant qui a reçu une amende du MAPAQ est-il nécessairement à éviter?
Voir le nom d'un restaurant sur la liste des établissements sanctionnés par le MAPAQ peut soulever des inquiétudes, mais ça ne veut pas automatiquement dire qu'il faut le rayer de ses adresses.
Il faut notamment savoir que les infractions n'ont pas toutes le même degré de gravité et qu'une amende peut être rendue publique bien après les faits reprochés. Un établissement peut donc avoir apporté les correctifs nécessaires depuis l'inspection et continuer d'accueillir sa clientèle.
Dans les situations plus préoccupantes, lorsque la santé des consommateurs et consommatrices est directement menacée, le MAPAQ peut toutefois imposer une fermeture temporaire. Le restaurant doit alors se conformer aux exigences des autorités avant de pouvoir reprendre ses activités. C'est, par exemple, le cas de La Paan Villa, plus haut dans cette liste.
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