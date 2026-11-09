Cette carte montre le prix médian des condos en 2026 selon la station du métro de Montréal
Deux stations de distance, mais des milliers de dollars d’écart. 😮
On ne se le cachera pas : s'acheter une propriété à Montréal, ça coûte cher, et le quartier que tu choisis peut faire toute une différence sur la facture. Pour savoir ce qui se vend autour de chez toi, ou là où tu aimerais t'installer, une nouvelle carte montre le prix médian des condos près de chaque station de métro.
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L'outil est signé Charlyse Amoussou, courtière immobilière chez Via Capitale du Mont-Royal, qui met à jour ses cartes du réseau montréalais depuis plusieurs années. Sa plus récente version, publiée sur Instagram le 4 novembre dernier, porte sur les condos vendus en 2026 jusqu'au 28 octobre, dans un rayon d'environ un kilomètre de chaque station, selon les données de Centris.
Sur l'ensemble du réseau, la majorité des stations affichent un prix médian entre 400 000 $ et 650 000 $. Et si les prix ont grimpé un peu partout depuis 2018, ce ne sont pas les quartiers centraux qui ont connu les plus fortes hausses, bien au contraire.
Le secteur de l'Université de Montréal reste en tête
C'est autour de la station Édouard-Montpetit, sur la ligne bleue, que les condos se vendent le plus cher, avec un prix médian de 958 000 $. Suivent Villa-Maria (768 000 $), dans Notre-Dame-de-Grâce, et Outremont (743 000 $).
Acadie (650 000 $), Jean-Talon (645 000 $) et Snowdon (643 000 $) complètent le haut du classement.
Fait à noter, à seulement deux stations d'Édouard-Montpetit, Côte-des-Neiges affiche un prix médian beaucoup plus bas, à 416 000 $.
Le Plateau plus cher que le centre-ville
Sur le Plateau-Mont-Royal, le prix médian atteint 600 000 $ autour de la station Mont-Royal et 599 000 $ près de Laurier. Un peu plus au nord, dans Rosemont–La Petite-Patrie, il est de 585 000 $ à Beaubien et de 560 000 $ à Rosemont.
Au centre-ville, la facture est un peu moins salée. La plupart des stations, de Peel (460 000 $) à Bonaventure (450 000 $), se situent entre 450 000 $ et 480 000 $. Place-d'Armes (511 000 $) fait exception.
Dans le Sud-Ouest, les prix bondissent autour de Charlevoix (606 000 $), Place-Saint-Henri (574 000 $) et Lionel-Groulx (547 000 $).
Les prix ont presque doublé en bout de ligne
Les données compilées par la courtière depuis 2018 montrent que l'écart s'est surtout réduit en périphérie. Autour d'Henri-Bourassa, le prix médian est passé de 244 000 $ à 486 000 $, une hausse de 99 %. Même scénario à De la Concorde (+92 %), à Côte-Vertu (+91 %), à Honoré-Beaugrand (+86 %), à Jolicoeur (+85 %), à Montmorency (+85 %) et à Sauvé (+85 %).
Au centre-ville, c'est une tout autre histoire. Le prix médian près de Guy-Concordia est resté pratiquement le même, à 450 000 $ contre 448 000 $ en 2018. Il a augmenté de 5 % à Peel et de 7 % à McGill.
Quant à Édouard-Montpetit, elle se classe au premier rang chaque année depuis 2018. Son prix médian a grimpé de 57 % en huit ans.
Les stations les plus abordables
À l'autre bout du spectre, c'est à Laval que les condos sont les plus abordables. Le prix médian est de 365 000 $ autour de la station De la Concorde, le plus bas du réseau, et de 370 000 $ près de Montmorency. Cartier fait exception, à 490 000 $.
Dans l'est, toutes les stations de la ligne verte, de Papineau (395 000 $) à Honoré-Beaugrand (410 000 $), affichent un prix médian sous la barre des 500 000 $. C'est aussi le cas de Saint-Michel (420 000 $), au bout de la ligne bleue.
Du côté de la Rive-Sud, le prix médian près de Longueuil–Université-de-Sherbrooke est de 436 000 $. Aucune vente n'a été répertoriée autour de Jean-Drapeau.
Une version interactive
La courtière propose aussi une version interactive de ses cartes sur son site Web, qui inclut les stations du REM. On peut y comparer différentes périodes et filtrer les résultats selon le nombre de chambres. Les cartes sont mises à jour chaque trimestre.
Les statistiques sont indicatives et ne remplacent pas une évaluation, précise-t-elle.
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