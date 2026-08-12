Voici les 6 quartiers où les 3 1/2 à louer à Montréal sont les moins chers actuellement
Si tu as un budget serré, oublie tout de suite le centre-ville... et Hochelag'.🫠
Tu magasines un nouveau logement et tu te demandes à quoi t’attendre côté prix pour les 3 1/2 à louer à Montréal actuellement? On te dresse un portrait de ce qu’un loyer peut te coûter au pays des escaliers en colimaçon et du cône orange, quartier par quartier.
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Selon le plus récent rapport mensuel de la plateforme locative liv.rent, publié pour le mois de juillet 2026, le loyer moyen d’un 3 1/2 non meublé à Montréal se situe actuellement à 1 586 $ par mois, une légère baisse de 13 $ par rapport au mois précédent.
Sur un an, c’est 105 $ de moins qu’en juillet 2025, ce qui place toujours la métropole nettement en dessous des loyers exigés dans le Grand Toronto ou le Grand Vancouver.
Du côté des logements meublés, le prix moyen d’un 3 1/2 s’établit à 1 623 $ par mois, en baisse de 0,72 % par rapport au mois précédent.
Le centre-ville demeure le secteur le plus cher
Sans surprise, c’est au centre-ville de Montréal que les loyers sont les plus dispendieux. Malgré un recul de 4,2 % depuis janvier (de 1 860 $ à 1 782 $) et de 6,8 % sur un an (de 1 913 $ à 1 782 $), le cœur économique de la métropole conserve son titre de secteur le plus dispendieux pour un 3 1/2 non meublé.
Le Plateau-Mont-Royal se distingue par la progression la plus marquée depuis janvier parmi les quartiers suivis par liv.rent, avec une hausse de 4,8 % (de 1 557 $ à 1 632 $), soit 75 $ de plus. Ville Saint-Laurent (+53 $) et Verdun (+50 $) suivent, mais loin derrière.
Dans l’ensemble, sept des dix quartiers montréalais suivis par la plateforme britanno-colombienne ont vu leur loyer moyen reculer par rapport à juillet 2025. Villeray-Parc-Extension enregistre la plus forte baisse, avec un recul de 14,7 % (de 1 541 $ à 1 314 $), suivi de Westmount, en baisse de 13,0 % (de 1 878 $ à 1 634 $).
D’un mois à l’autre, Villeray-Parc-Extension et Saint-Henri ont également connu les plus fortes baisses chez les appartements non meublés, tandis qu’Ahuntsic-Cartierville s’est plutôt distingué avec la plus forte hausse.
Portrait par quartier
Pour déterminer dans quels quartiers de Montréal les 3 1/2 étaient les plus abordables en mai 2026, nous avons passé au peigne fin plus de 2 000 annonces de logements d’une chambre non meublés publiées sur Centris, dans plusieurs secteurs centraux et populaires de la métropole.
Pour chaque quartier où au moins 40 logements étaient affichés à moins de 3 000 $ par mois, nous avons retenu les 20 appartements les moins chers ainsi que les 20 plus dispendieux.
Parce qu’on va se le dire : même dans un seul quartier, l’écart peut être considérable entre les options les plus abordables et celles qui demandent un budget beaucoup plus généreux.
Voici les 6 arrondissements les moins chers à Montréal actuellement :
- Montréal-Nord
- 1 273 $ par mois
- Moins cher : 950 $/mois
- Plus cher : 1 720 $/mois
- 24 logements à louer
- 1 273 $ par mois
- Saint-Léonard
- 1 319 $ par mois
- Moins cher : 950 $/mois
- Plus cher : 1 995 $/mois
- 34 logements à louer
- 1 319 $ par mois
- LaSalle
- 1 402 $ par mois
- Moins cher : 850 $/mois
- Plus cher : 1 950 $/mois
- 40 logements analysés sur 74
- 1 402 $ par mois
- Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
- 1 457 $ par mois
- Moins cher : 975 $/mois
- Plus cher : 2 850 $/mois
- 40 logements analysés sur 61
- 1 457 $ par mois
- Ahuntsic-Cartierville
- 1 458 $ par mois.
- Moins cher : 750 $/mois
- Plus cher : 3 000 $/mois
- 40 logements analysés sur 114
- 1 458 $ par mois.
- Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
- 1 589 $ par mois
- Moins cher : 875 $/mois
- Plus cher : 2 500 $/mois
- 40 logements analysés sur 249
- 1 589 $ par mois
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