Voici les quartiers de Québec où les 3 1/2 et les 4 1/2 sont les moins chers en mars 2026
As-tu le budget pour vivre dans Limoilou ou Charlesbourg?
Si tu cherches un 3 1/2 ou un 4 1/2 abordable à Québec en mars 2026, plusieurs plateformes peuvent t’aider à repérer les meilleures offres. Facebook Marketplace, Kijiji, Centris ou encore Realtor regorgent d’annonces et permettent parfois de tomber sur des loyers étonnamment raisonnables. Cela dit, selon le quartier ou l’arrondissement où tu souhaites t’installer, la recherche d’un appartement peut vite devenir plus ardue.
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Attendre au mois de juin pour chercher un appartement peut transformer la recherche en véritable casse-tête. Plus tu t’y prends tôt, plus tu as de chances de mettre la main sur un 3 1/2 abordable dans un quartier de Québec qui correspond à ton budget.
D’après les plus récentes données de Statistique Canada, au quatrième trimestre de 2025, il en coûtait en moyenne 1 230 $ par mois pour un 3 1/2 dans la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec, ainsi que 1 470 $ pour un 4 1/2.
Toutefois, ces données couvrent une large partie au nord de la capitale nationale ainsi que sur la Rive-Sud, au niveau de Lévis et au-delà.
Qu'en est-il à Québec même? Pour dresser la liste des quartiers où les 3 1/2 et les 4 1/2 sont les moins chers en mars 2026, nous avons analysé plus les annonces d’appartements d’une chambre et deux chambres non meublés publiées sur Centris à travers les six arrondissements de la capitale nationale. On s'est concentré sur les loyers à moins de 3 000 $.
Au moment d'écrire ces lignes, aucun 3 1/2 de moins de 3 000 $ par mois étaient sur le marché locatif dans le quartier Les Rivières et Beauport. Du côté des 4 1/2, c'est dans Beauport qu'il n'y en avait pas.
Voici les quartiers classés en ordre croissant des plus abordables pour un 3 1/2 et un 4 1/2 à Québec.
3 1/1 à louer à Québec
- La Cité-Limoilou
- 1 699 $/mois
- Moins cher : 925 $
- Plus cher : 2 900 $
- 17 logements
- Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- 1 804 $/mois
- Moins cher : 1 195 $
- Plus cher : 2 500 $
- 31 logements
- La Haute-Saint-Charles
- 1 logement seulement, à 1 345 $/mois
- Charlesbourg
- 1 logement seulement, à 1 475 $/mois
4 1/2 à louer à Québec
- La Haute-Saint-Charles
- 1 696 $/mois
- 4 logements analysés
- Moins cher : 1 595 $
- Plus cher : 1 795 $
- Charlesbourg
- 1 seul logement à 1 935 $/mois
- La Cité-Limoilou
- 1 964 $/mois
- 22 logements analysés
- Moins cher : 925 $
- Plus cher : 2 600 $
- Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge
- 2 205 $/mois
- 14 logements analysés
- Moins cher : 1 650 $
- Plus cher : 2 950 $
- Les Rivières
- 2 222 $/mois
- 5 logements analysés
- Moins cher : 1 742 $
- Plus cher : 2 815 $
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