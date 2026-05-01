Litre d'essence à 2 $ au Québec : Voici où le plein est le moins cher dans le Grand Montréal

Apparamment, il n'y a pas que le salaire minimum au Québec qui augmente aujourd'hui...🫠

Une personne qui met de l'essence.

On a déniché les stations-service du Grand Montréal où le litre d'essence est à moins de 2 $.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Les automobilistes du Grand Montréal ont eu une surprise en se réveillant ce vendredi 1er mai, non pas en raison de l’augmentation du salaire minimum au Québec, mais plutôt de la hausse soudaine du prix du litre d’essence ordinaire. À plusieurs endroits, il dépasse la barre psychologique des 2 $.

À lire également : Voici comment est fixé le prix du litre d’essence au Québec en 2026

Selon les plus récentes données de la Régie de l’énergie, le litre d’essence à Montréal a augmenté de 7,1 ¢ en 24 heures, entre le 30 avril et le 1er mai, alors que la moyenne dans la métropole était de 195,1 ¢ ce jeudi pour s’établir à 202,2 ¢ ce vendredi.

Cette hausse survient près de deux semaines après que le gouvernement fédéral a mis sur pause sa taxe d’accise sur l’essence et le diesel, prévue jusqu’au 7 septembre prochain. Selon Ottawa, cette mesure devait représenter une économie de 10 cents par litre.

C’est également la première fois, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février dernier, que le prix moyen du litre d’essence ordinaire franchit cette barre.

Par chance, il existe encore quelques stations-service du Grand Montréal, dont certaines dans la métropole, qui affichent un litre d’essence sous le cap des 2 $.

Selon la plateforme Régie essence Québec, Laval, Montréal et l’agglomération de Longueuil comptaient, au moment d’écrire ces lignes, seulement 79 stations-service affichant un litre d’essence ordinaire à moins de 2 $, sur près de 370.

Voici les 10 stations où le litre d'essence est le moins chère à Laval, à Montréal et dans l'agglomération de Longueuil, selon Régie essence Québec :

  • Laval
    • 2999, aut. 440 — 184,9¢
    • 3033, boul. Cartier Ouest — 185,9¢
    • 500, des Laurentides — 190,8¢
    • 6400, boul. des Laurentides — 191,9¢
    • 45, boul. Saint-Elzéar Ouest — 191,9¢
    • 8050, av. Marcel-Villeneuve — 192,9¢
    • 8045, av. Marcel-Villeneuve — 195,9¢
    • 4184, ch. Souvenir — 198,9¢
    • 497, boul. des Prairies — 198,9¢
    • 406, boul. Cartier Ouest — 198,9¢
  • Montréal
    • 7373, rue Bombardier — 184,9¢
    • 300, rue Bridge — 184,9¢
    • 9403, boul. des Sciences — 184,9¢
    • 444, rue Lafleur — 187,9¢
    • 2209, rue Lapierre — 187,9¢
    • 7067, boul. Newman — 187,9¢
    • 790, boul. Crémazie Est — 188,9¢
    • 115, boul. Crémazie Ouest — 188,9¢
    • 8067, boul. Saint-Laurent — 188,9¢
    • 180, boul. Crémazie Ouest — 188,9¢
  • Rive-Sud
    • 8175, boul. Cousineau, Saint-Hubert — 171,6¢
    • 5335, ch. de Chambly, Longueuil — 179,9¢
    • 1555, boul. de Montarville, Boucherville — 182,9¢
    • 8855, ch. de Chambly, Longueuil — 183,9¢
    • 635, ch. de Touraine, Boucherville — 184,9¢
    • 9430, boul. Taschereau, Brossard — 184,9¢
    • 7800, boul. Cousineau, Saint-Hubert — 185,9¢
    • 5600, de Chambly, Longueuil — 187,9¢
    • 7805, boul. Marie-Victorin, Brossard — 187,9¢
    • 100, boul Matte, Brossard — 187,9¢

Comment trouver l'essence la moins chère près de toi

Pour maximiser tes économies, encore faut-il savoir où faire le plein. C'est là qu'entre en jeu Régie essence Québec, une plateforme lancée récemment par le gouvernement provincial pour centraliser les prix en temps réel dans toutes les stations-service de la province — y compris Costco.

Accessible aussi bien sur téléphone que sur ordinateur, l'outil affiche une carte interactive qui te permet de repérer d'un coup d'œil les stations les moins chères autour de toi, peu importe où tu te trouves au Québec.

Essence ordinaire, diesel, prix mis à jour en continu : plus besoin de faire le tour du quartier pour dénicher le meilleur tarif.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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