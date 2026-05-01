Litre d'essence à 2 $ au Québec : Voici où le plein est le moins cher dans le Grand Montréal
Apparamment, il n'y a pas que le salaire minimum au Québec qui augmente aujourd'hui...🫠
Les automobilistes du Grand Montréal ont eu une surprise en se réveillant ce vendredi 1er mai, non pas en raison de l’augmentation du salaire minimum au Québec, mais plutôt de la hausse soudaine du prix du litre d’essence ordinaire. À plusieurs endroits, il dépasse la barre psychologique des 2 $.
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Selon les plus récentes données de la Régie de l’énergie, le litre d’essence à Montréal a augmenté de 7,1 ¢ en 24 heures, entre le 30 avril et le 1er mai, alors que la moyenne dans la métropole était de 195,1 ¢ ce jeudi pour s’établir à 202,2 ¢ ce vendredi.
Cette hausse survient près de deux semaines après que le gouvernement fédéral a mis sur pause sa taxe d’accise sur l’essence et le diesel, prévue jusqu’au 7 septembre prochain. Selon Ottawa, cette mesure devait représenter une économie de 10 cents par litre.
C’est également la première fois, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, le 28 février dernier, que le prix moyen du litre d’essence ordinaire franchit cette barre.
Par chance, il existe encore quelques stations-service du Grand Montréal, dont certaines dans la métropole, qui affichent un litre d’essence sous le cap des 2 $.
Selon la plateforme Régie essence Québec, Laval, Montréal et l’agglomération de Longueuil comptaient, au moment d’écrire ces lignes, seulement 79 stations-service affichant un litre d’essence ordinaire à moins de 2 $, sur près de 370.
Voici les 10 stations où le litre d'essence est le moins chère à Laval, à Montréal et dans l'agglomération de Longueuil, selon Régie essence Québec :
- Laval
- 2999, aut. 440 — 184,9¢
- 3033, boul. Cartier Ouest — 185,9¢
- 500, des Laurentides — 190,8¢
- 6400, boul. des Laurentides — 191,9¢
- 45, boul. Saint-Elzéar Ouest — 191,9¢
- 8050, av. Marcel-Villeneuve — 192,9¢
- 8045, av. Marcel-Villeneuve — 195,9¢
- 4184, ch. Souvenir — 198,9¢
- 497, boul. des Prairies — 198,9¢
- 406, boul. Cartier Ouest — 198,9¢
- Montréal
- 7373, rue Bombardier — 184,9¢
- 300, rue Bridge — 184,9¢
- 9403, boul. des Sciences — 184,9¢
- 444, rue Lafleur — 187,9¢
- 2209, rue Lapierre — 187,9¢
- 7067, boul. Newman — 187,9¢
- 790, boul. Crémazie Est — 188,9¢
- 115, boul. Crémazie Ouest — 188,9¢
- 8067, boul. Saint-Laurent — 188,9¢
- 180, boul. Crémazie Ouest — 188,9¢
- Rive-Sud
- 8175, boul. Cousineau, Saint-Hubert — 171,6¢
- 5335, ch. de Chambly, Longueuil — 179,9¢
- 1555, boul. de Montarville, Boucherville — 182,9¢
- 8855, ch. de Chambly, Longueuil — 183,9¢
- 635, ch. de Touraine, Boucherville — 184,9¢
- 9430, boul. Taschereau, Brossard — 184,9¢
- 7800, boul. Cousineau, Saint-Hubert — 185,9¢
- 5600, de Chambly, Longueuil — 187,9¢
- 7805, boul. Marie-Victorin, Brossard — 187,9¢
- 100, boul Matte, Brossard — 187,9¢
Comment trouver l'essence la moins chère près de toi
Pour maximiser tes économies, encore faut-il savoir où faire le plein. C'est là qu'entre en jeu Régie essence Québec, une plateforme lancée récemment par le gouvernement provincial pour centraliser les prix en temps réel dans toutes les stations-service de la province — y compris Costco.
Accessible aussi bien sur téléphone que sur ordinateur, l'outil affiche une carte interactive qui te permet de repérer d'un coup d'œil les stations les moins chères autour de toi, peu importe où tu te trouves au Québec.
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