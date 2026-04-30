Cette compagnie aérienne québécoise te paie pour te former comme agent de bord

Être payé pour voyager? OUI! 🙌

Un avion.

La compagnie aérienne québécoise Chrono Aviation recherche des agents de bord et la formation est payée.

Chrono Aviation
Éditeur Junior, Nouvelles

La compagnie aérienne québécoise spécialisée dans le vol nolisé, Chrono Aviation, est à la recherche d'agents et d'agentes de bord et la formation est payée. Si tu as déjà regardé partir un avion en te demandant ce que ça ferait d'être de l'autre côté du hublot en tant que personne, la réponse pourrait arriver plus vite que tu le penses.

À lire également : Hausses de tarifs des compagnies aériennes : Voici tout ce qui coûte plus cher

Le programme démarre entre le premier et le 15 juin prochain à l'Aéroport métropolitain de Montréal Saint-Hubert (YHU). Il dure six semaines intensives à raison de 40 heures par semaine, pendant lesquelles tu toucherais quelque 726 $ hebdomadaires, soit 18,15 $ de l'heure.

Au menu : sécurité aérienne, gestion des urgences, premiers soins et service à la clientèle. Le tout te mènera à une certification officielle délivrée par Transports Canada.

Une fois que la formation est complétée et que tu as reçu ta certification de la part du gouvernement fédéral, tu intègres les équipes à temps partiel selon tes disponibilités, depuis la base de Saint-Hubert ou celle de Québec. La rémunération minimum est de 515 $ par vol.

Chrono Aviation, fondée à Québec en 2012, opère des vols nolisés court et moyen-courrier à bord de Dash 8 et de Boeing 737, à destination des Amériques, des Caraïbes, de certaines régions nordiques et de l'Europe.

Les critères pour postuler

  • Tu as 18 ans ou plus;
  • Tu détiens un passeport canadien valide;
  • Tu as terminé tes études secondaires;
  • Tu parles français ET anglais;
  • Tu as (idéalement) une expérience en service à la clientèle;

Les candidatures sont ouvertes dès maintenant sur le site Web de Chrono Aviation. Les entrevues en personne se dérouleront le 17 mai prochain à l'aéroport de Saint-Hubert.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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