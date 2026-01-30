Catherine O'Hara, la mère dans « Maman, j'ai raté l'avion » est décédée : Voici quoi savoir
Il avait 71 ans. 🕊️
L’actrice canadienne Catherine O’Hara, bien connue au Québec pour son rôle de la mère de Kevin McCallister dans le film de Noël culte Maman, j’ai raté l’avion, est décédée ce vendredi 30 janvier 2026. Elle était âgée de 71 ans.
À lire également : Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient
C’est son agent qui a confirmé la nouvelle au média américain Variety, vendredi. Selon ses propos, la femme originaire de Toronto serait décédée à la suite d’une brève maladie, à son domicile de Los Angeles, en Californie.
Au fil de sa carrière, Catherine O’Hara a cumulé les rôles cultes. Parmi les plus marquants, on compte son apparition dans le film Beetlejuice de Tim Burton, en 1988, qui l’a propulsée sur la scène internationale.
Elle a aussi incarné la mère de Kevin dans les films Maman, j’ai raté l’avion et Maman, j’ai encore raté l’avion, dans les années 1990.
Plus tard dans sa carrière, O’Hara a effectué un retour remarqué grâce à son interprétation de Moira Rose dans la série télévisée canadienne Schitt’s Creek, diffusée sur CBC, puis sur Netflix, le tout aux côtés d’Eugene Levy, Dan Levy et Annie Murphy. Son rôle lui a valu un prix Emmy et a permis à un nouveau public de découvrir l’étendue de son talent.
Plus récemment, on a pu apercevoir O’Hara dans The Studio sur Apple TV+, où elle incarnait une dirigeante chevronnée de l’industrie hollywoodienne. La deuxième saison de The Studio venait tout juste d’entrer en production.