Catherine O'Hara, la mère dans « Maman, j'ai raté l'avion » est décédée : Voici quoi savoir

Il avait 71 ans. 🕊️

Catherine O'Hara

Catherine O'Hara, la mère dans « Maman, j'ai raté l'avion » est décédée ce vendredi 30 janvier, à l'âge de 71 ans.

Fred Duval | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

L’actrice canadienne Catherine O’Hara, bien connue au Québec pour son rôle de la mère de Kevin McCallister dans le film de Noël culte Maman, j’ai raté l’avion, est décédée ce vendredi 30 janvier 2026. Elle était âgée de 71 ans.

À lire également : Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient

C’est son agent qui a confirmé la nouvelle au média américain Variety, vendredi. Selon ses propos, la femme originaire de Toronto serait décédée à la suite d’une brève maladie, à son domicile de Los Angeles, en Californie.

Au fil de sa carrière, Catherine O’Hara a cumulé les rôles cultes. Parmi les plus marquants, on compte son apparition dans le film Beetlejuice de Tim Burton, en 1988, qui l’a propulsée sur la scène internationale.

Elle a aussi incarné la mère de Kevin dans les films Maman, j’ai raté l’avion et Maman, j’ai encore raté l’avion, dans les années 1990.

Plus tard dans sa carrière, O’Hara a effectué un retour remarqué grâce à son interprétation de Moira Rose dans la série télévisée canadienne Schitt’s Creek, diffusée sur CBC, puis sur Netflix, le tout aux côtés d’Eugene Levy, Dan Levy et Annie Murphy. Son rôle lui a valu un prix Emmy et a permis à un nouveau public de découvrir l’étendue de son talent.

Plus récemment, on a pu apercevoir O’Hara dans The Studio sur Apple TV+, où elle incarnait une dirigeante chevronnée de l’industrie hollywoodienne. La deuxième saison de The Studio venait tout juste d’entrer en production.

catherine o'haracatherine oharadécèseugene levyschitts creektim burtonvedette au québec
QuébecNouvellesCanada
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

'Schitt's Creek' icon Catherine O'Hara has died at the age of 71

O'Hara was born in Toronto in 1954.

On a « stalké » les 9 filles d'Occupation Double Chypre et voici tout ce que tu veux savoir

Il y a beaucoup de réseautage à OD!

Le passage de deux « trad wives » à Tout le monde en parle fait (pas mal) réagir

Un segment qui « nous ramène directement aux années 1930 », disent certains.

Tout ce que tu veux savoir sur les 5 nouvelles filles d'OD Chypre

Il y a même une ancienne candidate de téléréalité québécoise!

Déneigement, livraison d'épicerie: Tous les frais déductibles d'impôt pour ces Québécois

Il n'y a pas que la maturité qui vient avec l'âge!

Frais médicaux et impôts : La liste complète de ce que tu peux déduire au Québec

Tes antidépresseurs = OUI! Tes Tylenol = NON!💊

Une vente de jeux de société usagés à partir de 5 $ aura lieu à Montréal durant 3 jours

Des jeux à petits prix t'attendent!

Tous les féminicides survenus au Québec depuis le début de 2026 : Voici qui elles étaient

Elles étaient des mères, des amies, des filles...🕊️

Salaire moyen en hausse : Voici combien gagnent les Québécois par semaine en 2026

La Belle Province reste tout de même sous la moyenne nationale. 💰

Certains Québécois recevront jusqu'à 200 $ en février avec cette prestation fédérale

Un coup de pouce financier qui fait TOUJOURS du bien! 🤑

Aéroport Montréal-Trudeau : Un nouveau stationnement est ouvert et voici quoi savoir

C’est à considérer, si tu es sur le point de t’envoler pour ta destination soleil préférée!

Tu peux économiser 81 $ sur ces cocottes Le Creuset et ça crée un besoin

Juste à temps pour la Saint-Valentin!

Un « désastre » : Voici ce que Doug Ford pense de l'indépendance du Québec

Les couteaux volent bas, dans le reste du Canada!

Cette montre intelligente populaire notée 4,9/5 étoiles sur Amazon est en rabais à 39 $

Ça vaut le coup d'œil!