Rappel de chocolats vendus pour l’Halloween au Canada : voici les 3 produits Cadbury visés
Une réaction a déjà été signalée. 😳
Il reste peut-être encore quelques friandises de l'Halloween au fond du bol, et certaines viennent d'être visées par un rappel alimentaire à l'échelle du Canada. Ce sont les petites tablettes Dairy Milk Oreo de Cadbury, en format collation, qui sont en cause : elles pourraient contenir un ingrédient qui n'apparaît nulle part sur l'emballage.
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L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a publié l'avis le 20 novembre 2026. Ce n'est pas la première fois que ce chocolat se retrouve dans sa mire. Cet été, la barre Dairy Milk Oreo de 38 g avait déjà été retirée des tablettes pour exactement la même raison. Le problème touche donc maintenant aussi les plus petits formats, et l'ACIA précise que son enquête se poursuit, ce qui pourrait mener au rappel d'autres produits.
Recalled Cadbury Dairy Milk Oreo bar. Canadian Food Inspection Agency
Le risque est lié aux pistaches. Elles pourraient se trouver dans les friandises sans être déclarées sur l'étiquette. Pour une personne allergique ou sensible aux noix, en manger peut provoquer une réaction grave, voire mortelle. C'est pour cette raison que l'ACIA a classé le dossier comme un rappel de classe 1. C'est le niveau le plus sérieux de son échelle, réservé aux situations où la consommation d'un produit présente une probabilité raisonnable de causer de graves problèmes de santé.
L'avis mentionne qu'une réaction associée à ces produits a déjà été signalée, sans en préciser la gravité. C'est d'ailleurs la plainte d'un consommateur qui a déclenché le rappel.
La boîte Favoris de 45 régals-éclair fait l'objet d'un rappel au Canada. Agence canadienne d'inspection des aliments
Trois produits de Cadbury sont concernés :
- La friandise Dairy Milk Oreo en tablette format collation, d'environ 14,5 grammes. Elle n'a pas de code CUP. Les codes visés sont 2026 JA 3 et 2026 JA 4.
- La boîte Favoris de 45 régals-éclair (498 grammes), CUP 0 61200 01984 1. Les lots visés sont BV13126371, BV13126372, BV13126373, BV13226371, BV13226372 et BV13226373, avec la mention 2027 JA 03, ainsi que BV13226376, avec la mention 2027 JA 04.
- La boîte Favoris de 90 régals-éclair (993 grammes), CUP 0 61200 01985 5. Les lots visés sont BV14926373 et BV14926375, avec la mention 2027 JA 03, ainsi que BV14826372, avec la mention 2027 JA 04.
Ces friandises ont été distribuées partout au pays, y compris en ligne. L'avis ne dresse pas de liste des provinces ni des commerces.
Si tu as l'un de ces produits à la maison, compare les codes inscrits sur l'emballage avec ceux de la liste. Les personnes allergiques aux noix ne doivent pas en manger. L'ACIA demande aussi de ne pas servir ni distribuer ces chocolats, un détail à garder en tête si tes restes d'Halloween devaient se retrouver dans une boîte à lunch ou au bureau. Tu peux les jeter ou les rapporter au magasin où tu les as achetés.
C'est ici pour l'avis complet de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
Cet article est traduit de l’article « Certain chocolate that was sold for Halloween is now being recalled in Canada », qui a été publié à l’origine sur Narcity Canada.
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