Neige et pluie verglaçante attendues au Québec : voici les régions les plus à risque
La météo se corse cette semaine! 🥶❄️
Profite bien de la douceur de ce lundi, parce qu'elle ne fera pas long feu. Le froid s’installe sur la province dès mardi. Puis, en fin de semaine, un système dépressionnaire risque d’apporter un mélange de pluie, de pluie verglaçante et de neige au Québec, selon les régions.
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Les prévisions météo des prochains jours ont tout d'une montagne russe. Après des journées dignes d'un automne qui s'étire, le thermomètre va plonger sous zéro à bien des endroits, avant qu'un système plus musclé ne vienne brouiller les cartes vendredi.
Selon MétéoMédia, cet épisode sonnerait la fin du temps doux « digne d’octobre » des derniers jours. Le portrait exact de la fin de semaine reste flou : la nature des précipitations est encore difficile à prévoir et dépendra beaucoup de la température au moment où le système frappera.
Deux jours de froid avant le mélange
Mardi et mercredi, le soleil sera au rendez-vous presque partout, mais il ne réchauffera pas grand-chose. Selon les prévisions publiées tôt lundi matin par Environnement Canada, le mercure ne dépasserait pas 1 °C à Montréal durant ces deux journées et pourrait descendre jusqu’à -6 °C la nuit. La normale de saison dans la métropole tourne plutôt autour de 3 °C le jour.
Le froid sera encore plus mordant ailleurs :
- Gatineau : 0 °C au plus mercredi, et jusqu’à -9 °C la nuit
- Sherbrooke : à peine 1 °C le jour, mais -11 °C une fois le soleil couché
- Québec : le thermomètre restera sous zéro mercredi (-1 °C) et descendra à -10 °C deux nuits de suite
- Saguenay : la journée de mardi plafonnerait à -2 °C, et la nuit de mercredi descendrait jusqu’à -10 °C
- Rimouski : -3 °C dès mardi, avec un refroidissement éolien qui donnera une sensation proche de -14 °C
En Abitibi, MétéoMédia évoque même -12 °C à Val-d’Or au milieu de la semaine.
Vendredi et samedi : pluie, neige ou verglas?
C'est la fin de la semaine qui risque de compliquer les choses. D'après MétéoMédia, un système d'une certaine ampleur doit atteindre le Québec vendredi, et l'ensemble du sud de la province pourrait recevoir un mélange de pluie, de neige ou de pluie verglaçante. Les précipitations pourraient être soutenues vendredi dans le sud et l'est.
Le risque de pluie verglaçante viserait surtout trois régions entre vendredi et samedi :
- l'Estrie
- la Capitale-Nationale
- le Bas-Saint-Laurent
L'Abitibi, elle, pourrait passer à travers sans trop de dégâts.
Ce qu'en dit Environnement Canada, ville par ville
Les prévisions d’Environnement Canada, publiées tôt lundi matin et consultées à 10 h 30, ne mentionnent pas de pluie verglaçante pour l’instant. D’ouest en est, elles montrent plutôt un passage graduel de la pluie à la neige au fil de la fin de semaine :
À Gatineau, la neige ou la pluie pourrait se pointer dès la nuit de jeudi (60 % de probabilité), et le mélange se poursuivrait vendredi, avec un mercure qui ne dépasserait pas 2 °C. Samedi offrirait un répit sous une alternance de soleil et de nuages, avant le retour des averses dimanche.
À Montréal, la pluie commencerait dans la nuit de jeudi à vendredi et resterait intermittente vendredi, avec un maximum de 8 °C. Samedi et dimanche, on parle de 30 % à 40 % de probabilité d’averses de neige ou de pluie.
Même scénario à Trois-Rivières : la pluie arriverait jeudi soir et se poursuivrait par intermittence vendredi, sous 6 °C, avant de céder la place à un mélange de pluie et de neige pendant la nuit. Quelques averses resteraient possibles samedi soir et dimanche.
À Sherbrooke, la journée de vendredi serait la plus douce, avec un maximum de 10 °C et de la pluie intermittente, avant que les averses de neige prennent le relais samedi (60 % de probabilité).
À Québec, la pluie arriverait aussi jeudi soir, avant de tourner à un mélange de pluie et de neige vendredi soir. Samedi et dimanche s’annoncent sous la neige intermittente.
Au Saguenay, l’ordre serait inversé : les flocons se pointeraient dès la nuit de jeudi, la pluie prendrait le relais vendredi, puis la neige reviendrait samedi.
À Rimouski, la pluie de vendredi laisserait place à un mélange de pluie et de neige en soirée, puis à de la neige intermittente samedi.
Les quantités de neige et de pluie attendues n’étaient pas encore connues lundi matin. Ces prévisions peuvent changer d'ici la fin de semaine, surtout pour le type de précipitations, qui se jouera à quelques degrés près.
Pagaille à prévoir sur les routes
MétéoMédia prévient que les conditions routières pourraient se dégrader de jeudi à samedi et recommande aux automobilistes qui roulent encore sur des pneus d'été de poser leurs pneus d'hiver sans attendre. Au Québec, les pneus d'hiver deviennent obligatoires le 1er décembre, soit le mardi suivant ce système.
Garde un œil sur les mises à jour d'Environnement Canada pour ta région au cours de la semaine : un avertissement ou un bulletin météorologique spécial pourrait être émis si le scénario de pluie verglaçante se confirme.
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