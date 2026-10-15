Un froid hivernal s’installe ce week-end au Québec et jusqu’à 20 cm de neige sont prévus

Même tes citrouilles vont grelotter. 🎃🥶

Un cycliste à Montréal alors que la météo est froide. Droite : Des voitures sur des routes enneigées.

La météo au Québec va se refroidir et sera digne de l'hiver ce week-end.

Jerome Cid | Dreamstime, Imageegami | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Tes citrouilles d’Halloween risquent de troquer leur look de zombie pour une barbe de givre digne du père Noël ce week-end. Le mercure va plonger sous les normales de saison et jusqu’à 20 cm de neige au Québec sont attendus par endroits, surtout en altitude.

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Selon Julieta Desmarais Juarez, météorologue chez MétéoMédia, c’est un creux atmosphérique qui amènera des températures plutôt froides sur l’ensemble de la province dès vendredi. Au même moment, deux dépressions, l’une venue de l’Ontario et l’autre du sud des États-Unis, vont fusionner et traverser le Québec. Résultat : de la pluie parfois abondante dans le sud et des flocons dans les secteurs plus frais.

Quelles températures sont prévues ce week-end au Québec?

Tu auras le bout du nez froid samedi en te réveillant. À Montréal, le mercure devrait descendre jusqu’à 0 °C dans la nuit de vendredi à samedi, après une journée pluvieuse plafonnant à 9 °C, selon Environnement Canada. Le soleil brillera pour cette première journée de la fin de semaine, mais sans faire de miracle : on ne dépasserait pas 6 °C, alors que la normale tourne autour de 12 °C à ce temps-ci de l’année.

À Québec, c’est la nuit de samedi à dimanche qui risque de surprendre, avec un minimum de -4 °C sous un ciel dégagé. Le thermomètre ne devrait pas dépasser 5 °C vendredi, 6 °C samedi et 7 °C dimanche. Si tu as encore des fines herbes ou des fleurs dehors, c’est le moment de les rentrer.

Dimanche, on pourra respirer un peu à Montréal, avec un maximum de 14 °C et beaucoup de soleil. Plus au nord, au Saguenay et dans le Bas-Saint-Laurent, on plafonnerait autour de 8 °C ou 9 °C, selon MétéoMédia.

Où la neige va-t-elle tomber ce week-end?

Les plus grosses accumulations sont attendues dans des coins qui ont déjà blanchi cet automne : la réserve faunique des Laurentides (entre Québec et le Saguenay), l’intérieur des terres du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, ainsi que le nord de la province. Les accumulations pourraient atteindre jusqu’à 20 centimètres dans les secteurs les plus élevés, assez pour parler d’une vraie bordée.

Au Saguenay et sur la Côte-Nord, entre Baie-Comeau et Sept-Îles, la neige pourrait aussi s’accumuler, mais les quantités varieraient beaucoup d’un endroit à l’autre selon l’altitude.

Plus au sud, ce sont plutôt de petites averses de neige qui sont possibles en montagne, notamment en Estrie, en Beauce près de la frontière américaine, dans les Laurentides et en Mauricie.

Avec cette neige, ça vaut le coup de penser à installer tes pneus d’hiver bien avant le 1er décembre, date à laquelle ils deviennent obligatoires au Québec. Si tu dois prendre la route dans les secteurs touchés ce week-end, la prudence sera de mise.

Est-ce qu’il va neiger à Montréal?

Si tu habites dans la métropole, tu peux laisser la pelle au cabanon. Le Grand Montréal devrait être largement épargné, même si quelques flocons ne sont pas exclus au nord de la région, du côté de Saint-Jérôme et au-delà.

En ville, c’est surtout la pluie de vendredi qui risque de te déranger, avant le retour du soleil samedi et dimanche.

Est-ce que l’hiver est arrivé pour de bon?

Pas si vite. D'après l’Aperçu de l’automne 2026 de MétéoMédia, dévoilé en septembre dernier, cette chute au thermomètre était attendue. Les météorologues prévoyaient qu’une période plus froide s’installerait pendant une à deux semaines entre la mi-octobre et le début novembre, de quoi donner l’impression d’un hiver hâtif.

Ce serait toutefois une fausse alerte. Sous l’influence d’un « super El Niño » dans le Pacifique, le mercure devrait remonter près ou au-dessus des normales jusqu’à la fin novembre, et même au-delà.

D’ailleurs, la douceur reviendrait dès lundi, avec 18 °C prévus à Montréal et 15 °C à Québec, selon Environnement Canada. Tu peux donc garder ton manteau d’hiver à portée de main, mais pas besoin de ranger tes vestes d’automne tout de suite.

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  • Ariane Fortin

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    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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