On annonce jusqu'à 20 °C cette semaine au Québec : voici où le redoux sera le plus fort

Même la météo a reculé l’heure… de deux mois. ⏰

Des gens qui profitent d'une journée ensoleillée d'automne à Montréal.

Le sud du Québec profite d’un redoux exceptionnel en ce début novembre.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

On a reculé l’heure en fin de semaine, mais on dirait bien que novembre, lui, a reculé jusqu’en septembre. La semaine s’annonce particulièrement douce au Québec, au point où les manteaux d’hiver à peine sortis des garde-robes pourraient y retourner. Selon les plus récentes prévisions météo, le thermomètre va grimper bien au-delà des normales de saison dans une bonne partie de la province.

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Ce redoux ne sera toutefois pas distribué également d’un bout à l’autre du territoire, et la pluie sera aussi de la partie dans la plupart des régions.

Selon MétéoMédia, ce scénario s'explique par la présence d'une crête de haute pression sur le sud de la province, jumelée à l'arrivée d'un vaste système dépressionnaire en provenance du Midwest américain. Les prévisions d'Environnement Canada, émises lundi à 5 h, confirment la tendance dans plusieurs régions.

Jusqu'à 20 degrés dans le sud mercredi

Le redoux s’installe dès lundiet devrait se maintenir jusqu’à vendredi dans la plupart des régions, mais c’est mercredi qu’il atteindra son point culminant. Dans la grande région de Montréal, Environnement Canada prévoit un maximum de 20 °C le 4 novembre, alors que la normale tourne autour de 8 °C à ce temps-ci de l’année. L'Estrie suivrait de près, avec des maximums qui frôleraient aussi la barre des 20 degrés.

En Mauricie et en Outaouais, le mercure se maintiendrait plutôt autour de 15 à 18 °C en début de semaine. En Outaouais, la fraîcheur reviendrait toutefois plus tôt qu'ailleurs, dès vendredi.

Plus on s'éloigne du sud-ouest, plus le redoux perd de sa force. Dans la région de la Capitale-Nationale, les maximums oscilleraient autour de 15 °C une bonne partie de la semaine, ce qui reste tout de même bien au-dessus de la normale d'environ 6 °C. Mardi ferait exception, avec des températures qui stagneraient près de 7 °C sous la pluie.

Dans le Bas-Saint-Laurent, le contraste serait encore plus marqué : après un lundi à 13 °C, le thermomètre chuterait mardi pour passer sous les 5 °C, avant de remonter jeudi. Sur la Côte-Nord et en Gaspésie, les maximums resteraient sous la barre des 10 degrés, selon MétéoMédia.

La pluie au rendez-vous presque partout

Si tu comptais profiter du beau temps pour ranger le terrain, garde ton parapluie à portée de main. La pluie et les averses reviennent dans les prévisions d'Environnement Canada pour la plupart des régions, presque tous les jours de la semaine.

Les météorologues prévoient de 20 à 50 mm de pluie mardi et mercredi entre l'Abitibi et le Saguenay, et moins de 20 mm dans la majorité des secteurs du sud. De la pluie verglaçante n'est pas exclue entre mardi et mercredi, surtout sur la Côte-Nord, mais aussi au Saguenay et dans certaines parties de la Gaspésie. Si tu dois prendre la route dans ces secteurs, mieux vaut vérifier les conditions avant de partir.

Retour à la normale pour le week-end

Le mercure redescendrait graduellement d'ici samedi et dimanche, pour revenir près des normales de saison dans la plupart des régions. Dans l'est de la province, une dépression côtière pourrait aussi ajouter de la pluie en fin de semaine, ce qui ferait grimper le total de la semaine jusqu'à 70 mm, voire davantage par endroits, d'après la chaîne météorologique.

Aucune alerte d'Environnement Canada n'était en vigueur dans ces régions au moment d'écrire ces lignes. Comme les prévisions peuvent encore changer, garde un œil sur celles de ta région avant de sortir en coton ouaté.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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