Coquerelles et souris mortes : un resto du Mile End cumule 20 400 $ d'amendes en 2026
Des condamnations pour des faits survenus en 2024 et en 2025, dont certains ont mené à des fermetures pour « danger imminent ».
Des coquerelles qui grouillaient dans des pièges, des souris mortes près du bar et des crottes jusque dans les assiettes propres : les rapports d'inspection d'un restaurant à Montréal condamné pour insalubrité, selon le registre du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) détaillent ce que l'équipe d'inspection a trouvé dans la cuisine du Platana, dans le Mile End.
À lire également : Amendes du MAPAQ : 18 restos à Montréal condamnés à payer entre 1 300 et 12 250$ en octobre
Narcity Québec a obtenu ces documents grâce à une demande d'accès à l'information auprès du MAPAQ, dont la réponse a été reçue en novembre 2026. Une précédente demande avait également été partagée publiquement par le ministère en mars 2026.
Les rapports d'inspection portent sur les sept infractions pour lesquelles le restaurant ivoirien a été condamné cette année. Les inspections remontent pour la plupart à 2024, ce qui illustre le long délai entre le passage d'un inspecteur et le jugement de la Cour municipale de Montréal.
Malgré ce dossier chargé, Le Platana est toujours ouvert au moment de publier ces lignes. Selon les données de la Ville de Montréal, l'établissement est en exploitation et son permis du MAPAQ est en vigueur.
Attention, cet article contient du contenu graphique qui pourrait choquer certains lecteurs ou certaines lectrices
Sept condamnations en 2026
Selon la liste des condamnations du MAPAQ, le restaurant situé au 361, rue Bernard Ouest a reçu sept amendes depuis janvier, pour un total de 20 400 $.
Amendes totalisant 11 000 $ : « Le lieu ou le véhicule doit être exempt de contaminants, de polluants, de toute espèce d'animaux, y compris les insectes et les rongeurs, ou de leurs excréments. »
- 3 500 $ : date de l'infraction : 2025-09-23 ; date du jugement : 2026-10-19
- 3 000 $ : date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02
- 3 000 $ : date de l'infraction : 2024-10-08 ; date du jugement : 2026-02-09
- 1 500 $ : date de l'infraction : 2024-07-17 ; date du jugement : 2026-02-05
Amendes totalisant 9 400 $ : « Les lieux, véhicules, équipements, matériaux et ustensiles servant à la préparation, au conditionnement, à l'entreposage, au transport, à l'étiquetage et au service des produits, ainsi que les autres installations et locaux sanitaires, doivent être propres. »
- 3 000 $ : date de l'infraction : 2024-12-19 ; date du jugement : 2026-03-02
- 3 600 $ : date de l'infraction : 2024-10-08 ; date du jugement : 2026-02-09
- 2 800 $ : date de l'infraction : 2024-05-15 ; date du jugement : 2026-02-05
Le restaurant avait aussi reçu 2 500 $ d'amendes du MAPAQ en 2025.
Des coquerelles et des souris mortes en septembre 2025
Le restaurant Le Platana a écopé de 3 500 $ d'amende du MAPAQ pour la présence d'insectes et de rongeurs constatée en septembre 2025.MAPAQ | Accès à l'information
Lors de l'inspection la plus récente du dossier, le 23 septembre 2025, l'inspectrice a trouvé un piège sous l'évier de la cuisine sur lequel se trouvaient « plusieurs dizaines de coquerelles mortes et vivantes », selon son rapport. Une dizaine d'autres couraient sur le plancher et les murs.
D'autres pièges posés au sol étaient, selon le rapport, « remplis de coquerelles vivantes qui grouillaient dans les trappes et dont les antennes bougeaient ».
L'inspectrice a aussi trouvé des souris mortes dans des pièges au rez-de-chaussée, près du lave-vaisselle du bar, où deux clients mangeaient pendant la visite. Elle a également noté un sac de farine rongé et des crottes de souris derrière les congélateurs.
Le niveau de risque attribué à l'établissement est tout de même passé de « élevé » à « moyen élevé » par rapport à l'inspection précédente.
Deux fermetures en 2024
La Ville de Montréal a ordonné à deux reprises la fermeture du restaurant en 2024, chaque fois en raison d'un « danger imminent pour la vie ou la santé des consommateurs ».
La Ville de Montréal a permis au restaurant Le Platana de rouvrir le 21 mai 2024, six jours après l'ordonnance de fermeture.MAPAQ | Accès à l'information
La première ordonnance, le 15 mai, prévoyait une fermeture de neuf jours. L'équipe d'inspection avait notamment constaté une « épaisse couche de résidus organiques de couleur noire » sur le plancher de la cuisine, de la moisissure rose et brunâtre dans la machine à glace et des excréments de souris. La Ville a permis la réouverture le 21 mai, après avoir constaté une amélioration.
La deuxième, le 19 décembre, a fermé l'établissement jusqu'au 23 décembre inclusivement. Selon le rapport, des crottes de souris se trouvaient dans plusieurs assiettes rangées dans une armoire, sur une table de travail et derrière les équipements de cuisson.
L'exploitant du restaurant Le Platana a affirmé avoir entrepris des démarches avec le propriétaire de l'immeuble au sujet des souris.MAPAQ | Accès à l'information
Le même jour, deux boîtes de poulet cru laissées à la température de la pièce et du poulet qui n'atteignait pas la température de cuisson recommandée de 82 degrés Celsius ont aussi été notés. Ces deux éléments n'ont pas mené à des amendes.
Entre ces deux fermetures, le rapport de juillet fait état de couvercles de contenants pour emporter « souillés d'excréments et d'urines de souris ». En octobre, c'était de la vaisselle « remplie d'excréments » et une cuisine privée d'eau chaude depuis une semaine, selon des employées.
Des avertissements répétés
Le dossier montre que le restaurant a été averti à plusieurs reprises. En avril 2024, la Ville lui a signalé que des manquements liés à des risques pour la santé avaient été observés à répétition et qu'à défaut de corrections, il s'exposait à une « éventuelle suspension de permis ».
En octobre 2024, un avis administratif soulignait que les problèmes persistaient après huit inspections depuis août 2022. La Ville offrait alors au restaurant de prendre un engagement volontaire à corriger ses pratiques. L'exploitant a remis un plan d'action le 13 décembre 2024, selon une note d'inspection.
Lors de la fermeture de décembre 2024, l'exploitant a dit à l'inspecteur avoir entrepris des démarches avec le propriétaire de l'immeuble au sujet des souris.
Pourquoi le restaurant est-il toujours ouvert?
À Montréal, c'est le personnel d'inspection de la Ville qui visite les restaurants, à titre de mandataire du MAPAQ. Il peut ordonner une fermeture d'au plus dix jours en cas de danger imminent pour la santé et entreprendre des poursuites, comme celles qui ont mené aux amendes du Platana.
Le pouvoir de suspendre ou d'annuler un permis appartient toutefois au ministre, selon la Loi sur les produits alimentaires. La loi lui permet notamment d'agir lorsqu'un titulaire a été déclaré coupable d'une infraction, mais elle ne l'y oblige pas.
Les documents obtenus par Narcity Québec s'arrêtent à l'inspection de septembre 2025, qui a mené à la plus récente condamnation publiée.
La liste du MAPAQ ne permet pas de savoir ce qui s'est passé depuis. Elle ne montre que les condamnations, et non les inspections. Et comme un jugement est souvent rendu plus d'un an après une infraction, des infractions plus récentes pourraient ne pas encore y figurer.
On ignore donc si le restaurant a été inspecté de nouveau depuis septembre 2025, si le plan d'action remis par l'exploitant a été accepté ou si une suspension de permis a été envisagée.
Narcity Québec a demandé à la Ville de Montréal pourquoi le permis de l'établissement n'a pas été suspendu, si elle a recommandé une telle mesure au MAPAQ et si le restaurant a été inspecté depuis septembre 2025.
Narcity Québec a aussi contacté le restaurant Le Platana pour obtenir sa version des faits. Ni la Ville ni le restaurant n'avaient répondu au moment de publier.
L'article sera mis à jour si des réponses sont reçues.