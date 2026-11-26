Emma et Enzo répondent à toutes nos questions sur leur aventure à OD et sur le fameux condo
Un gars de Québec et une fille de la Rive-Sud vont-ils VRAIMENT s’installer à Mirabel? 👀🔑
S'il y a un couple qui a déjoué bien des prévisions au cours de la saison d'Occupation Double Panama, c'est bien celui d'Emma et Enzo. Du triangle amoureux avec Billy aux reproches de mean girl adressés à Emma par une partie du public, en passant par un prix « date d'expiration » décerné par les exclu.e.s, les deux tourtereaux n'ont pas exactement eu un parcours sans embûches. Néanmoins, après plusieurs semaines de montagnes russes dans les villas de la téléréalité, le vent avait tourné à une semaine de la grande finale, et le duo était désormais pressenti comme le couple gagnant. Quelques jours plus tard, c'est avec le grand prix en poche qu'il et elle ont quitté le Casino de Montréal.
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Si leur victoire pouvait sembler écrite dans le ciel à l'approche de la grande finale, les principaux intéressés étaient loin d'en être aussi convaincus, surtout pendant l'aventure. Maintenant que les caméras sont éteintes, que les cellulaires sont de retour et que quelque 250 kilomètres séparent les domiciles d'Emma et Enzo, à quoi ressemble la suite?
Narcity Québec s'est entretenu avec le couple gagnant d'OD, et on avait pas mal de questions! De la place de Billy dans leur histoire d'amour aux bisbilles dans la maison des filles, en passant par les malaises au chalet des finalistes et la fameuse délibération à Tenerife, on est revenus sur les moments qui ont fait jaser cette saison.
Et bien sûr, on voulait savoir ce qu'il adviendrait du condo à Mirabel et si le « bulldog » d'Enzo comptait toujours « se faire aller » à L'Heure de vérité.
Évidemment, la question que tout le monde se pose : êtes-vous toujours un couple?
Enzo : « 100 %, on est toujours en couple, et on est amoureux comme jamais. Ça s'est super bien passé les cinq dernières semaines au chalet. On a vraiment adoré ça. Pas de chicane, c'était super. Maintenant, on est retournés un peu dans nos vies respectives. C'est quand même beaucoup avec toute l'attention externe, on est deux personnes qui n'avons pas l'habitude de vivre tout ça. Donc on se donne le temps, mais on se voit tous les jours grâce aux entrevues. On essaie quand même aussi de prendre le temps. Emma commence à revoir ses amis, sa famille. Moi aussi, de mon côté, ma famille est à Montréal jusqu'à samedi. Donc, on prend chacun notre temps. Mais on a aussi une petite date qui est prévue samedi soir, première petite date, enfin. »
Qu'avez-vous prévu comme première « vraie » date?
Emma : « On va aller souper, nous deux, tranquilles. »
Enzo : « Prendre un petit verre, se balader dans la ville. J'ai aussi une dernière nuit à l'hôtel à Montréal ce samedi, donc on va sûrement passer la nuit ensemble. Puis, le lendemain, je repars à Québec. »
Après avoir vu les épisodes dans le chalet des finalistes, qui pensiez-vous voir gagner?
Emma : « Avant de voir les épisodes, on pensait que Mathieu et Alexandrie avaient beaucoup de chances, parce que nous, on a vu évoluer leur relation. Mais plus on avançait dans les épisodes, plus on se disait : OK, non, vraiment, les trois couples ont quand même bien été représentés à la télé. C'est sûr qu'il manque un peu d'affection dans les scènes montrées. Mais on se disait vraiment qu'on avait autant de chances, les trois couples. »
Enzo : « Quand on était à Tenerife et qu'on a appris qu'on était les trois couples ensemble, donc avant de voir les émissions, j'étais persuadé que c'était Math et Alexandrie qui allaient gagner. On a vu leur évolution tout au long de l'aventure, c'était un couple qui était très fort, et c'était beau à voir. Donc moi, j'étais persuadé que c'était eux et qu'on ne serait pas à la hauteur.
« Mais au final, on a commencé à regarder les émissions et on a vu qu'à partir de notre voyage à Aruba, notre relation a été super bien dépeinte. Ça paraissait naturel, ça paraissait vrai. Ce qui est vrai, en fait. Donc, je pense que c'est à partir du voyage d'Aruba qu'on a commencé à se dire qu'on avait des chances. »
Qu'est-ce qui vous a surpris en écoutant les épisodes?
Emma : « Pour ma part, j'étais vraiment surprise qu'ils n'aient pas montré beaucoup d'aspects d'amitié. Les filles, on était quand même proches, même si des fois, ça peut paraître que non, à la télé. On se passait toutes nos choses, on soupait quasiment toujours ensemble, des beaux gros soupers. On allait tout le temps se baigner, se faire bronzer aussi. On s'entraînait aussi entre filles. Cet aspect-là n'a pas été démontré à la télé, ce qui est un peu plate. Mais somme toute, les couples, par contre, on était bien dépeints. »
Les exclu.e.s vous ont remis le prix « date d'expiration », celui du couple qui risque le plus de se séparer. Savez-vous d'où ça vient?
Enzo : « Non, on n'a jamais pu savoir. On se doute aussi que c'est sûrement les derniers couples éliminés qui ont eu ce droit de vote un peu. Mais écoutez, pour vrai, on prend ça vraiment à la rigolade. On a hâte de leur montrer qu'ils avaient tort. »
Au chalet, vous sembliez le seul couple épargné par les conflits. Comment avez-vous vécu ces semaines, notamment la cohabitation avec Alanna et Tristan?
Enzo : « Il faut savoir qu'il y avait deux chalets. Il y avait un chalet avec Billy et Émilie, et Math et Alex, et nous, on était avec Tristan et Alanna. C'est sûr que de notre côté, il y avait quand même eu moins de discussions, c'était quand même un peu froid. Il y avait un petit malaise. Mais au final, j'ai un peu l'habitude. J'ai été souvent coloc dans ma vie, très souvent, j'ai fait beaucoup de colocations. J'ai souvent eu l'habitude d'habiter avec des personnes avec qui, des fois, ça se passe mal, et tu n'as pas le choix d'ignorer la personne. Je pense qu'on a juste vécu avec.
« En tout cas, entre Emma et moi, c'était super, parce qu'on n'est pas des gens hyperactifs. On était bien dans notre petite routine : on se lève, on déjeune, on se met un petit film sur Netflix, on va marcher, on prend un petit spa, et on répétait la même chose tous les jours. Au final, j'ai vécu ça comme des petites vacances, cinq dernières petites semaines avant de reprendre la vie, de rentrer un peu dans la tempête. Ce n'était que du bonheur de ne pas avoir de cell et juste profiter avec la personne, ce n'était que du temps de qualité. On ne s'est pas chicanés une seule fois. »
Ce qu'on a vu à la télé est-il représentatif de l'ambiance pendant les cinq semaines?
Enzo : « C'est sûr qu'il y avait des périodes où ça allait bien et des périodes où ça allait un peu moins bien. Ça dépendait un peu des épisodes, en fait. Mettons que quand on checkait une semaine d'épisodes vraiment relax, ça allait bien. Du moment où on checkait une semaine d'OD un peu plus complexe, c'est sûr que des petites tensions ou des petits malaises se ravivaient. C'était un peu plus délicat certaines semaines, mais souvent, la poussière retombait quand même très vite. »
Enzo, plusieurs personnes croient qu'Emma est retournée vers toi seulement parce que Billy ne l'a pas choisie. Maintenant que tu as vu les épisodes, qu'en penses-tu?
Enzo : « En fait, le truc, c'est que depuis le début, elle m'a toujours dit qu'elle parlait autant de moi que de Billy dans la maison. Au final, en voyant les émissions, j'ai vu que c'était la réalité : elle parlait énormément de moi dans ses confessionnaux, dans la maison avec les filles.
« Je pense aussi qu'elle a vécu un peu de pression de la part de certaines filles et de certains gars dans les maisons pour faire un choix. Beaucoup de monde l'a poussée vers Billy, et non vers moi. Je pense qu'il lui manquait aussi du temps pour faire un choix éclairé. C'est peut-être un choix un peu précipité qu'elle a fait. Mais je me sens très bien. Je sens que je suis un premier choix, et j'en suis ben fier. »
Emma, Imane affirme que vous vous étiez parlé dans l'avion et que tu lui avais dit la suivre sur les réseaux depuis des années, avant que les choses changent dans les maisons sans qu'elle comprenne pourquoi. Quelle est ta version?
Emma : « C'est une bonne question, pour vrai. Je me la posais tout le temps. C'est vrai que dans l'avion, j'avais vu le tempérament d'Imane, qui était un peu comme le tempérament de mes amies. Je m'étais dit : ah, ça va être une fille avec qui je vais être proche. Finalement, pas du tout. Mais on dirait que personne ne sait c'est quoi l'élément déclencheur, mettons. »
Engie et Mathilde nous ont dit qu'à leur arrivée, toi et certaines filles leur aviez présenté Sabrina et Imane comme « le problème » de la maison. Pourquoi?
Emma : « Je pense que le problème, c'était juste qu'elles se mettaient vraiment à part, Imane et Sabrina. On l'a vu, elles se trouvaient un peu too good pour OD. Je pense qu'elles ont peut-être gardé cette façon de penser.
« Je pense aussi que les idées clashaient, dans le sens que nous, on était plus là pour profiter, rencontrer les gars, essayer de développer des connexions, profiter des activités aussi, du temps avec les filles. Tandis qu'il y a des filles pour qui c'était vraiment pour trouver leur mari... Je pense que c'est ça qui a fait en sorte aussi que ça a un petit peu divisé la maison. Mais c'est juste le fait qu'elles se mettaient à part. »
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Pourquoi est-ce que Sabrina devait s'excuser, selon toi, à son retour?
Emma : « Selon moi, c'était juste s'excuser pour l'ambiance que ça a créée dans les maisons. Ses sentiments étaient vraiment valides. On n'a jamais invalidé ses sentiments. Mais c'est aussi de se faire traiter d'hypocrite...Moi, j'étais à la table, j'ai pensé d'une certaine façon, et j'ai juste tenu mon point, mais au final, ce n'est pas nous, les filles, qui avons tranché pour la fille éliminée, parce qu'on était tellement pas capables de prendre une décision. Donc, ce sont les gars qui ont choisi de l'éliminer.
« C'était juste de s'excuser... Tu sais, elle avait vraiment mis une drôle d'ambiance dans la maison. Ça a créé un gros malaise, et là, on se disait, en plus, que si elle revenait, ce serait le fun qu'elle s'excuse, parce qu'elle nous a comme… Ça ne paraît pas à la télévision, et je sais qu'il y a des gens qui ont regardé les émissions et qui se sont dit : ben voyons, non, elle n'a pas crié. Mais pour vrai, elle a plus que haussé le ton. Elle ne gueulait pas au meurtre, mais elle a vraiment haussé le ton devant toutes les filles. À la place de peut-être juste nous prendre les trois, elle coupait toujours la parole à Alanna. Alanna, il a fallu qu'elle lui dise : “Est-ce que tu vas me laisser parler, ou il faut que je t'engueule aussi?” C'était vraiment juste pour l'ambiance des maisons et pour qu'on passe à autre chose, dans le fond. »
Après avoir vu les épisodes et découvert à quel point la connexion de Sabrina était réelle, est-ce que ta perception de la situation a changé?
Emma : « Non, parce que je pense que les propos restaient pareils. [...] Moi, dans ma tête, on essayait toutes de se parler calmement, de peser nos mots. Ses mots n'ont pas été pesés, et elle ne nous a pas parlé calmement. Peu importe la situation, pour moi, on peut faire ça comme de grandes personnes. Même si c'était plus amplifié, la vraie histoire, si on veut, parce qu'on n'a pas tout su du côté de Mathieu, comme j'ai dit, ça reste quand même les mêmes bases, le même narratif. »
À Tenerife, vous deviez trancher entre Alexandrie et Mathieu, et Alanna et Tristan. Comment avez-vous pris cette décision?
Enzo : « Ça a été compliqué, en fait, parce que la table a quand même duré un bon une heure, une heure trente. Moi, je suis arrivé le couteau entre les dents pour essayer de défendre ma promesse, en essayant de protéger Tristan et Alanna. C'est ce que j'ai fait tout au long de la table, jusqu'au bout. Emma n'a pas parlé pendant un long moment, parce qu'elle était, je pense, dans une petite tempête d'émotions. »
Emma : « Mais c'était très partagé. »
Enzo : « C'était très partagé, entre respecter sa promesse ou sauver sa meilleure amie. Du moment où Emma a dit ce qu'elle pensait, Émilie aussi a comme dit : OK. Elle a sûrement vu qu'Emma penchait du côté du cœur. Donc, peut-être qu'Émilie s'est un peu remise en question. Mais au final, Émilie est restée fidèle à ses promesses à Alexandrie et Mathieu. C'était la majorité qui l'emportait. Si j'avais vraiment entendu de sa bouche qu'Émilie se mettait du côté de Tristan et Alanna, j'aurais encore plus poussé, parce que ça aurait fait deux contre deux. J'aurais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussé. Et la table de délibération ne serait toujours pas finie en ce moment. J'ai quand même essayé de continuer de les sauver, mais ça faisait trois contre un. C'est comme ça que ça s'est passé, grossièrement. »
Emma : « En fait, c'est qu'Émilie avait fait une promesse à Alexandrie et Mathieu, vu que ce couple avait laissé sa place pour la finale. Ça l'a un petit peu remise en question. Ça l'a vraiment chamboulée. Elle a eu vraiment de la misère à prendre une décision, elle pleurait beaucoup. C'était vraiment beaucoup d'émotions.
« Mais moi, quand j'ai apporté le point : “Hey, écoute, c'est mes deux amies, mais je pense que j'ai un penchant pour Alexandrie, parce qu'elle a bien vendu sa relation”… On a vraiment vu tout ça grandir. Son discours aussi était super. Mathieu aussi, super. Ça nous a vraiment touchés. Quand j'ai amené ça… Moi, j'avais moins promis, mais c'était quand même une promesse à Tristan et Alanna. Et j'avais ma meilleure amie sur la table aussi. C'est là que j'ai commencé à me remettre en question aussi. Finalement, je suis allée avec mes valeurs. J'ai pris l'amitié, donc j'ai pris Alexandrie. »
Votre victoire semblait assez prévisible pour les fans. L'avez-vous sentie venir lors de la grande finale en direct?
Emma : « Sans savoir les chiffres, mettons, juste quand on était sur scène, il y avait des pastilles dans les mains des gens dans la foule, de grosses pancartes où tu pouvais choisir pour quel couple tu votais, dans le fond. Juste quand on est arrivés sur la scène, ça s'est mis à crier. C'était fou. Plus ça avançait, plus on voyait plein de pancartes avec nos visages dans les airs. Pour vrai, la salle était pleine, pleine, pleine de notre petite pancarte. »
Enzo : « Je pense que c'est la première fois qu'on a réalisé à quel point il y avait autant de monde qui nous supportait et qui croyait en nous. »
Emma : « Oui. C'est là qu'on s'est dit : oh mon Dieu, je pense qu'on a quand même des chances, je pense qu'on est quand même aimés, je pense que le monde croit en nous. C'est vraiment là, je pense, qu'on a pogné un deux, comme on dit en bon québécois. »
Enzo : « Aussi, on était quand même très proches de nos familles sur scène. Eux, ils ont sûrement vu à l'extérieur des statistiques qui disaient qu'on était favoris. On discutait avec eux, et j'avais ma famille devant moi qui me disait que ça allait sûrement être nous, qu'on avait de bonnes chances. C'est là qu'on s'est dit : OK, on peut se préparer, ça peut être nous. »
Enzo, tu vis à Québec et Emma, sur la Rive-Sud de Montréal. Est-ce que vivre dans le condo de la Cité Mirabel fait partie de vos plans?
Enzo : « C'est en discussion… »
Emma : « On vient de sortir. Ça fait à peine 48 heures qu'on a accès à nos téléphones, à nos familles. Donc, je pense que les discussions vont venir un peu plus avec ça... On prend notre temps. »
Enzo : « C'est ça, les discussions vont venir un peu plus tard. On va prendre notre temps. On prend déjà le temps de se réinstaller un peu de notre côté, de reprendre un peu nos repères. C'est sûr que c'est quand même aussi un gros changement, parce que moi, j'adore Québec, et je sais qu'Emma est super bien de son côté aussi. C'est une discussion qu'on va avoir dans les prochaines semaines, c'est sûr. »
Quels sont vos plans à moyen terme, sachant que vous habitez quand même à deux heures et demie de route l'un de l'autre?
Enzo : « C'est sûr qu'avec ma belle Ford Bronco, je vais pouvoir lui mettre des kilométrages à fond. Je compte venir la voir très souvent, très, très souvent. Aussi, à voir ce que ma carrière professionnelle va devenir un peu. Je vais sûrement réussir à me libérer beaucoup plus de temps, maintenant, pour être présent, pour être là quand il faut. Mais c'est sûr qu'on va se voir très, très souvent.
« Moi, j'habite très, très loin de ma famille. J'habite à des centaines, des milliers de kilomètres d'eux. Je le dis toujours : je n'ai pas peur de quelques kilomètres. Je n'ai pas peur de 200, de 250 kilomètres pour Emma. »
Julie Snyder a précisé que le prix équivaut à 300 000 $ en loyers. Avez-vous eu des détails, par exemple, sur la possibilité de sous-louer?
Emma : « Non, on n'a pas encore eu tous les détails. On vient vraiment tout juste de sortir. On a retrouvé nos téléphones il y a à peine 48 heures. Mais ça va venir dans les prochains jours, c'est sûr. On est vraiment bien entourés, autant par le diffuseur que par Productions J. »
Enzo : « C'est ça, on n'a pas encore eu l'occasion, malheureusement, de parler de toutes les modalités vraiment précises des prix. »
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Imane et Sabrina ont toutes deux dit avoir quelque chose à régler avec vous à L'Heure de vérité. Vous, avez-vous des choses à régler?
Enzo : « Je vais commencer. Pour ma part, en tant que couple, je pense qu'on n'a rien du tout à régler. On a été un couple qui a toujours été transparent, super honnête envers tout le monde. Nos stratégies, notre plan de match, a toujours été super clair. On a aussi toujours un peu navigué seuls. On a fait notre petit bout de chemin. Donc, je pense qu'en tant que couple, contre d'autres couples, il n'y aura pas de conflit. Mais après, peut-être qu'individuellement, les filles ont peut-être des choses à régler. »
Emma : « Côté filles, moi, je me dis, pour vrai, c'est un jeu. Je ne tiens rigueur à personne. Moi, j'arrive là, je n'attaque personne. On a gagné, on est sur notre petit nuage. Je n'ai pas le goût de brasser des trucs. Donc, je ne vais pas là en mode attaque. Mais c'est sûr que si je me fais attaquer, par contre, je vais me défendre. Sinon, je ne ramène pas nécessairement de sujets. »
Donc, finalement, Enzo, tu ne vas pas « lâcher le bulldog »?
Emma : « Oui, mais finalement, on a pensé à ça, et le pitbull s'est calmé. [rires] Il va se calmer. »
Enzo : « Le bulldog va se calmer un peu, pour nous, pour le bien de tout le monde. Mais c'est sûr qu'aussi, la veille [NDLR : du tournage de L'Heure de vérité], il y a eu la finale. Donc, on est quand même un peu sur un petit nuage. C'est un peu dur de nous faire descendre. On peut se faire dire ce qu'on veut, c'est un peu dur de nous faire descendre de notre petit nuage, de notre petite bulle. On vit comme un rêve éveillé. »
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Cette entrevue a été éditée; certains passages pourraient avoir été condensés afin d'en améliorer la clarté.
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