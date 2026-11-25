11 500 Québécois sont morts en attente de soins en 2025-2026 : Voici les pires régions
Selon une nouvelle étude, le portrait est probablement encore plus sombre.
Attendre une opération ou un rendez-vous avec un spécialiste, c’est déjà stressant. Pour des milliers de personnes au Québec, ces délais ne se sont jamais terminés. Un nouveau rapport pancanadien révèle que la province affiche le plus grand nombre de décès sur une liste d’attente au pays, et certaines régions ressortent du lot.
À lire également : Le Québec a les pires urgences au Canada et voici les hôpitaux où tu attendras le plus
Le groupe de réflexion SecondStreet.org publie chaque année depuis 2020 son rapport « Died on a Waiting List ». Pour l’édition 2026, l’organisme a envoyé des demandes d’accès à l’information à plus de 30 ministères, autorités et régions de santé au Canada afin de savoir combien de personnes avaient été retirées d’une liste d’attente parce qu’elles étaient décédées entre le 1er avril 2025 et le 31 mars 2026.
Les établissements du système de santé québécois ont rapporté 11 548 cas où une chirurgie, une intervention, un examen diagnostique ou un rendez-vous avec un médecin spécialiste a été annulé parce que la personne était morte avant d’être soignée.
De ce nombre, 1 879 cas concernaient une chirurgie ou une intervention. Les 9 669 autres touchaient des examens diagnostiques, comme des scans, ou des consultations avec des spécialistes.
Les régions du Québec les plus touchées
Seuls certains centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), aujourd'hui sous juridiction de Santé Québec, ont transmis des chiffres, et pas tous avec le même niveau de détail.
Voici le nombre total de décès sur une liste d'attente déclaré par chaque établissement en 2025-2026, du plus élevé au plus bas :
- CIUSSS de l'Estrie-CHUS - 3 910 cas (162 chirurgies et 3 748 examens ou consultations)
- CISSS du Bas-Saint-Laurent - 1 996 cas (119 chirurgies et 1 877 examens ou consultations)
- CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue - 1 547 cas (37 chirurgies et 1 510 examens ou consultations)
- CISSS des Laurentides - 1 389 cas (967 chirurgies et 422 examens ou consultations)
- CISSS de la Montérégie-Est - 1 375 cas (108 chirurgies et 1 267 examens ou consultations)
- CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal - près de 600 cas (187 chirurgies et 410 rendez-vous avec un spécialiste)
- CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal - 337 cas (39 chirurgies et 298 examens ou consultations)
- CISSS de l'Outaouais - 166 cas (78 chirurgies et 88 examens ou consultations)
- CHU de Québec-Université Laval - 114 chirurgies
- CISSS de la Montérégie-Centre - 68 chirurgies
Le CISSS de Chaudière-Appalaches n'a fourni aucune donnée.
Pourquoi le Québec arrive au premier rang
Avant de conclure que le Québec est la pire province, il faut regarder comment les chiffres ont été compilés. Sept régions sociosanitaires québécoises ont fourni des données sur les rendez-vous annulés avec des spécialistes. Ailleurs au pays, seule la Nouvelle-Écosse a fait de même. SecondStreet.org reconnaît que cette différence a fait grimper le total québécois.
L'organisme a aussi retiré, quand c'était possible, les rendez-vous de suivi avec un spécialiste. Dans les Laurentides, les personnes qui attendaient de voir une nutritionniste, un travailleur social, un aumônier ou une physiothérapeute ont été exclues du calcul.
Autre nuance importante, ces décès ne sont pas tous causés par l'attente. Aucun gouvernement n'a précisé combien de ces personnes sont mortes parce que leur traitement est arrivé trop tard.
Une partie des cas touche des soins non urgents, comme une opération de la cataracte ou une prothèse de la hanche, et certaines personnes étaient peut-être déjà en fin de vie au moment de leur inscription.
À l'inverse, le bilan est forcément sous-estimé, puisque plusieurs établissements, au Québec comme ailleurs, n'ont pas fourni de données ou n'en compilent tout simplement pas.
Le bilan ailleurs au Canada
À l'échelle du pays, au moins 29 468 personnes sont mortes sur une liste d'attente en 2025-2026, un record depuis que SecondStreet.org compile ces données. Le rapport note toutefois que davantage d'organismes de santé ont répondu cette année.
Voici le total déclaré par province :
- Québec, 11 548 cas
- Ontario, 10 376 cas
- Colombie-Britannique, 4 365 cas
- Nouvelle-Écosse, 1 205 cas
- Alberta, 878 cas (chirurgies seulement)
- Saskatchewan, 428 cas
- Manitoba, 396 cas (chirurgies seulement)
- Île-du-Prince-Édouard, 181 cas
- Nouveau-Brunswick, 91 cas (chirurgies seulement)
Terre-Neuve-et-Labrador a refusé de fournir ses chiffres cette année.
Depuis avril 2018, SecondStreet.org a recensé plus de 129 892 décès sur des listes d'attente au Canada. Un sondage Léger réalisé en octobre 2026 pour l'organisme indique par ailleurs que 18 % de la population canadienne connaît personnellement quelqu'un qui est mort à cause d'une longue attente dans le réseau de la santé.
Ce que réclame l'organisme
SecondStreet.org estime que les gouvernements devraient au minimum compiler et publier chaque année le nombre de décès sur les listes d'attente, en précisant combien sont liés à un retard de traitement.
Le groupe, qui milite pour des réformes inspirées de l'Europe, propose aussi de financer les hôpitaux selon le volume de soins offerts, de confier davantage d'interventions à des cliniques privées payées par le public et de rembourser les patientes et patients qui se font soigner ailleurs.
Ces pistes restent toutefois débattues, notamment en raison des craintes d'un transfert de personnel vers le privé.
Selon l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS), les provinces ont dépensé au moins 269 milliards de dollars en santé en 2025-2026. Pour SecondStreet.org, le manque d'argent n'explique donc pas à lui seul la longueur des listes d'attente.