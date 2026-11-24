Les automobilistes risquent jusqu’à 300 $ d’amende d’ici les prochains jours au Québec
La loi n’attend pas la neige, elle. 🥴
Après un début de novembre relativement chaud, le froid s'installe sur la province. Or, la neige se fait encore attendre dans plusieurs coins du sud du Québec. Si tu roules toujours sur tes pneus d'été en te disant que rien ne presse, ce n'est peut-être pas le meilleur calcul. L'obligation de passer aux pneus d'hiver arrive à grands pas, et un oubli pourrait te coûter cher.
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Le Code de la sécurité routière exige que tous les véhicules routiers motorisés immatriculés au Québec soient chaussés pour l'hiver du 1er décembre au 15 mars. Cette année, l'échéance tombe le mardi 1er décembre, soit dans une semaine à peine.
C'est donc le calendrier qui compte, et non la météo. Même par une journée sèche et ensoleillée, un véhicule sans pneus d'hiver sera en infraction dès cette date. Les véhicules de location n'y échappent pas non plus, rappelle le gouvernement du Québec.
Une amende qui peut s'ajouter à une autre
Si tu te fais prendre sans pneus d'hiver, l'amende varie de 200 $ à 300 $, et les frais s'ajoutent à ce montant, selon le gouvernement du Québec.
Les barrages routiers qui visent précisément les pneus d'hiver sont plutôt rares, expliquait cet automne à Narcity Québec Jesse Caron, porte-parole de CAA-Québec. Le vrai risque survient plutôt lorsque tu te fais intercepter pour une autre infraction, comme un excès de vitesse ou un arrêt non respecté, ou à la suite d'un accident.
Les policiers peuvent alors jeter un œil à tes pneus et ajouter cette amende à celle que tu t'apprêtais déjà à recevoir.
Certains véhicules échappent toutefois à la règle, comme ceux immatriculés hors Québec, les remorques, les véhicules lourds et les habitations motorisées. D'autres profitent d'un délai de sept jours, notamment après l'achat d'un véhicule chez un concessionnaire. Tu peux consulter la liste complète des véhicules exemptés de pneus d'hiver.
La neige pourrait te prendre de court
Attendre les premiers flocons pour réagir est d'autant plus risqué que la météo se corse cette semaine. Selon MétéoMédia, un système doit toucher le sud de la province dès vendredi et pourrait y laisser un mélange de pluie, de neige et de pluie verglaçante.
Même sans neige au sol, le froid change la donne. Le caoutchouc des pneus quatre saisons durcit considérablement lorsque la température moyenne passe sous les 7 °C, ce qui nuit à l'adhérence lors d'un freinage brusque.
À l'inverse, des pneus d'hiver en bon état réduisent la distance de freinage d'environ 25 % et restent souples jusqu'à -40 °C, selon Québec.
Si tu n'as pas encore pris rendez-vous, mieux vaut appeler ton garage rapidement. Les ateliers sont souvent débordés à l'approche de l'échéance, et le choix de pneus neufs se rétrécit à mesure que l'hiver avance.
Assure-toi que tes pneus sont conformes
Avoir des pneus d'hiver ne suffit pas toujours. Pour être conforme, un pneu doit porter le pictogramme de la montagne et du flocon de neige ou être muni de crampons. La règle vaut aussi pour les pneus rechapés des véhicules de promenade.
Leur usure compte également. La profondeur des rainures ne doit jamais être inférieure à 1,6 mm, et Québec recommande au moins 4,8 mm pour la conduite hivernale.
Pour vérifier rapidement, insère une pièce de 25 cents dans une rainure, le nez du caribou vers le bas. Si tu vois le museau de l'animal au complet, l'adhérence de tes pneus dans la neige profonde risque d'être faible. Voici d'ailleurs comment savoir s'il faut changer tes pneus d'hiver.
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