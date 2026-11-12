Tes pneus d'hiver commencent à être vieux? Voici comment savoir s'il faut les changer

Une pièce de 25 cents pourrait t'éviter un voyage dans le fossé.

Un pneus d'hiver dans la neige.

Il existe plusieurs trucs pour savoir si tes vieux pneus d'hiver sont dûs pour être changés ou non.

Konstantin Malkov | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les températures douces des derniers jours ne dureront pas, et le 1er décembre approche vite pour les automobilistes du Québec. Si tu n’as pas encore posé tes pneus d’hiver, il reste une question à régler avant de rouler dans la neige. Ceux qui dorment dans ton garage depuis le printemps sont-ils encore assez sécuritaires pour affronter une autre saison?

À lire également : Pneus d’hiver au Québec : Voici les véhicules qui n’en ont pas besoin en 2026

Un pneu d’hiver tire son efficacité de deux atouts, soit un caoutchouc plus tendre qui reste souple dans le froid et des rainures profondes qui mordent dans la neige et chassent la gadoue.

Avec les années et les kilomètres, ces deux qualités s’effacent tranquillement, souvent sans que tu t’en rendes compte au volant.

La bonne nouvelle, c’est que quelques minutes dans ton entrée et une simple pièce de monnaie suffisent pour poser un premier diagnostic. Voici les vérifications à faire avant que la saison s’installe pour de bon.

Commence par regarder leur date de fabrication

Le premier réflexe à avoir, c’est de vérifier l’âge de tes pneus. Selon la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), un pneu commence à perdre de ses qualités après cinq ans, même s'il a peu roulé. Le caoutchouc durcit naturellement avec le temps, ce qui réduit son adhérence sur la glace.

Pour connaître l'âge des tiens, cherche sur le flanc une série de caractères qui commence par les lettres DOT. Les quatre derniers chiffres indiquent la semaine et l'année de fabrication. Un pneu marqué 3321, par exemple, a été fabriqué durant la 33e semaine de 2021.

Si tes pneus d'hiver ont atteint cinq ou six ans, mieux vaut les faire examiner par un ou une garagiste avant de reprendre la route, et envisager sérieusement de les remplacer.

Fais le test de la pièce de 25 cents

La loi exige une profondeur minimale de 1,6 mm pour la bande de roulement, mais ce seuil est bien trop bas pour l'hiver. Le gouvernement du Québec recommande plutôt de rouler avec au moins 4,8 mm de rainures durant la saison froide, puisqu'un pneu usé évacue mal la neige fondante et perd rapidement sa traction.

Pas besoin de jauge pour t'en faire une idée. Glisse une pièce de 25 cents dans une rainure, le museau du caribou vers le bas. Si le nez de l'animal disparaît dans la rainure, tes pneus ont encore de la marge. Si tu le vois au complet, il est temps de magasiner, selon le détaillant Point S.

Répète l'exercice à quelques endroits sur chaque pneu, au centre comme sur les côtés. Une profondeur qui varie d'un endroit à l'autre est souvent le signe d'une usure inégale.

Un pneu peut avoir de belles rainures et être dangereux quand même. Fais le tour de ton véhicule pour repérer des craquelures, des entailles, des hernies ou des déformations sur le flanc. Souvent causés par les nids-de-poule et les bordures de trottoir, ces dommages peuvent affaiblir la structure du pneu.

Si un côté s’use plus vite que l’autre, fais vérifier l’alignement ou la suspension de ton véhicule. La SAAQ rappelle aussi que des pneus différents ou inégalement usés entre l’avant et l’arrière nuisent à la tenue de route.

Assure-toi enfin que tes pneus portent le pictogramme de la montagne et du flocon de neige. C’est ce symbole, et non la simple mention « M+S », qui les rend conformes à la loi québécoise.

N'oublie pas la pression d'air

Dernier point souvent négligé, la pression baisse quand le mercure chute, si bien que des pneus bien gonflés en octobre peuvent être sous-gonflés en janvier. Une pression trop faible rend la conduite moins stable, use le caoutchouc prématurément et fait grimper ta consommation d'essence.

Vérifie-la à froid, avant de rouler, en te fiant à la pression recommandée par le constructeur, inscrite sur l'étiquette dans le cadre de la portière du conducteur. Le chiffre moulé sur le flanc indique plutôt la pression maximale à ne pas dépasser.

Si un seul de ces tests te laisse un doute, un ou une garagiste pourra trancher rapidement. Remplacer quatre pneus coûte cher, surtout avant les Fêtes, mais attendre pourrait te coûter encore plus.

Les ateliers sont souvent débordés en novembre et le choix diminue à l'approche de la date limite, rappelait récemment CAA-Québec. Dès le 1er décembre, rouler sans pneus d'hiver conformes peut aussi te valoir une amende de 200 $ à 300 $, plus les frais.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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