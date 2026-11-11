Amazon lance déjà ses rabais pré-Vendredi fou et voici 12 aubaines allant jusqu'à 78 %
Bon magasinage! 🛍️
Le « black friday » tombe le vendredi 27 novembre cette année, et Amazon Canada lancera sa semaine d’aubaines dès le 19 novembre. Mais le géant n’a même pas attendu jusque-là pour baisser ses prix. Ses offres pré-Vendredi fou touchent autant l’entretien ménager que la techno et la déco des Fêtes, avec des rabais qui vont jusqu’à 78 %.
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Que tu veuilles prendre de l’avance sur tes cadeaux ou enfin remplacer l’aspirateur qui fait plus de bruit qu’il ne ramasse de poussière, c’est un bon moment pour jeter un œil. Pour t’éviter de fouiller dans des centaines de pages de produits, voici 12 aubaines qui ont retenu notre attention.
Robot aspirateur et serpillière Qrevo S5V - Roborock
Robot aspirateur et serpillière Roborock Qrevo S5V à 50 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
999,99 $
Prix en solde : 499,99 $
Rabais : 50 % de rabais (Réduction de 500 $)
Tu rêves d’un robot qui fait le ménage au complet, mais les modèles avec station te semblaient hors budget? Celui-ci est à moitié prix. Le Qrevo S5V passe l’aspirateur et la serpillière dans la même tournée, et il soulève ses vadrouilles quand il arrive sur un tapis pour éviter de le mouiller. Le vrai luxe, c’est sa station : elle vide le robot, lave les serpillières et les sèche à l’air chaud. Il te reste surtout à vider le bac de la station, qui peut contenir jusqu’à sept semaines de poussière. Attention, seule la version noire est à ce prix.
Étiquettes de repérage Air Tracker compatibles Apple Find My (lot de 4) - Tukio
Étiquettes de repérage Tukio pour iPhone à 60 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
99,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 60 % de rabais (Réduction de 60 $)
Quand tes clés jouent à la cachette juste avant que tu partes, ces petites étiquettes risquent de t’éviter quelques retards. Tu en glisses une avec ton trousseau, dans ton sac ou dans ta valise, et tu la retrouves ensuite avec l’app Localiser de ton iPhone. Si elle s’est perdue entre les coussins du divan, tu peux aussi la faire sonner. Précision importante : elles fonctionnent seulement avec les appareils Apple. La pile se remplace et dure environ un an. Dans le lot de quatre, ça revient à une dizaine de dollars l’étiquette, ce qui n'est pas mal pour arrêter de chercher tes trucs à la dernière minute.
Aspirateur-balai sans fil 550 W - Ernamol
Aspirateur-balai sans fil de 550 W à 42 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
239,99 $
Prix en solde : 139,98 $
Rabais : 42 % de rabais (Réduction de 100,01 $)
Si sortir le gros aspirateur pour trois miettes sous la table te décourage, c’est le genre d’appareil que tu risques d’utiliser presque tous les jours. Ce modèle Ernamol pèse 2,7 kilogrammes, donc tu peux le monter à l’étage sans te faire mal au bras. Sa batterie amovible tient jusqu’à 56 minutes en mode doux, mais compte plutôt une vingtaine de minutes à pleine puissance. Si tu as un chien ou un chat, sa brosse est faite pour que les poils finissent dans le réservoir plutôt qu’enroulés autour du rouleau.
Machine à expresso entièrement automatique Série 2200 - Philips
Machine à expresso Philips Série 2200 à 36 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
549,99 $
Prix en solde : 349,99 $
Rabais : 36 % de rabais (Réduction de 200 $)
Ce modèle occupe la première place des ventes d’Amazon parmi les machines à expresso super automatiques, et on comprend vite le principe : tu mets tes grains dans le réservoir, tu appuies sur l’écran, et elle moud, infuse et sert ton expresso ou ton café. Si tu es plutôt cappuccino, son mousseur à lait te permet de mettre la touche finale toi-même. L’entretien n’est pas compliqué non plus : le groupe d’infusion se retire pour être rincé sous le robinet, et la machine t’avertit quand vient le temps de détartrer.
Gilet chauffant pour femme avec batterie - Venustas
Gilet chauffant pour femme Venustas à 42 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
249,99 $
Prix en solde : 144,49 $
Rabais : 42 % de rabais (Réduction de 105,50 $)
Au Québec, l’hiver se charge de nous rappeler qu’une couche de plus n’est jamais de trop, que ce soit en attendant l’autobus, en déneigeant l’entrée ou en promenant le chien par moins 25 degrés. Ce gilet matelassé cache des éléments chauffants au col, aux épaules, dans le dos et même sous les poches, pour réchauffer tes mains au passage. Au réglage le plus bas, la batterie tient jusqu’à dix heures, de quoi passer à travers une longue journée dehors. Elle peut aussi recharger ton cellulaire, et le gilet va à la laveuse. Petit détail : le chargeur de la batterie n’est pas fourni. Le prix de 144,49 $ vise le noir en taille Grand. Les autres tailles sont à 152,99 $.
Montre intelligente TG08 avec écran de 1,83 po - TRAUSI
Montre intelligente TRAUSI TG08 à 78 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
179,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 78 % de rabais (Réduction de 140 $)
Tu n’as pas nécessairement besoin d’une montre à plusieurs centaines de dollars pour lire tes textos sans sortir ton téléphone de ta poche. Celle-ci affiche tes appels et tes notifications, comme celles de WhatsApp ou d’Instagram, et tu peux même répondre à un appel directement à ton poignet quand tu as les mains pleines de sacs d’épicerie. Elle suit aussi ta fréquence cardiaque, ton sommeil et plus de 120 sports. La marque promet de cinq à sept jours d’autonomie. Elle est offerte en quatre couleurs : rose pâle, blanc, noir et beige.
Robot aspirateur M210 Pro - Lefant
Robot aspirateur Lefant M210 Pro à 28 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
179,99 $
Prix en solde : 129,99 $
Rabais : 28 % de rabais (Réduction de 50 $)
Le Roborock plus haut dépasse ton budget, même à moitié prix? Le Lefant M210 Pro est beaucoup plus simple, mais il s’occupe de l’essentiel. Il est assez mince pour aller chercher les moutons de poussière sous le lit ou le divan. Et comme il n’a pas de brosse rotative au centre, tu n’auras pas à découper des cheveux emmêlés aux ciseaux. Il détecte les escaliers, roule jusqu’à 200 minutes et retourne tout seul à sa base.
Haut-parleur Bluetooth portable étanche - TIMU
Haut-parleur Bluetooth portable TIMU à 71 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
139,99 $
Prix en solde : 39,99 $
Rabais : 71 % de rabais (Réduction de 100 $)
Un haut-parleur qui tombe dans la piscine, c’est généralement la fin de la fête. Celui-ci est certifié IPX7 : selon le fabricant, il résiste à une immersion à 1,16 mètre de profondeur pendant 30 minutes. Sa batterie peut tenir jusqu’à 24 heures si tu gardes le volume bas et les lumières éteintes. Parce que oui, il a un anneau lumineux qui change de couleur, de quoi donner une petite ambiance au sous-sol. Tu peux aussi en jumeler deux pour un son stéréo. Il a seulement 80 évaluations, mais elles donnent une moyenne de 4,8 sur 5, ça vaut donc le coup d'oeil.
Système de deux caméras extérieures sans fil Outdoor 4 XR - Blink
Système de deux caméras Blink Outdoor 4 XR à 65 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
234,99 $
Prix en solde : 81,99 $ (environ 41 $ par caméra)
Rabais : 65 % de rabais (Réduction de 153 $)
Envie de garder un œil sur l’entrée, le cabanon ou le fond de la cour? Ce système Blink comprend deux caméras extérieures sans fil, les piles et un module XR qui permet de les installer jusqu’à 120 mètres de distance en conditions normales. Les piles peuvent durer jusqu’à deux ans, donc tu ne sortiras pas l’échelle souvent. Pour garder tes vidéos dans le nuage, il faut un abonnement Blink après l’essai gratuit de 30 jours. Sinon, une carte microSD, vendue à part, permet de les enregistrer.
Écouteurs sport sans fil Endurance Race 2 - JBL
Écouteurs sans fil JBL Endurance Race 2 à 64 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
109,98 $
Prix en solde : 39,90 $
Rabais : 64 % de rabais (Réduction de 70,08 $)
Si tes écouteurs tombent chaque fois que tu bouges un peu trop, sache que ce modèle JBL a été pensé pour ça. Son petit aileron se cale dans l’oreille pour qu’ils restent en place, et ils sont conçus pour résister à l’eau et à la poussière. Tu as la réduction de bruit pour t’isoler au gym, ou un mode ambiant pour entendre les autos quand tu es dehors. Ils tiennent douze heures sans réduction de bruit, et l’étui en ajoute 36. Plus de 1 000 exemplaires ont été achetés le mois dernier. Le modèle noir et le violet sont à 39,90 $, tandis que le bleu et le blanc sont affichés à 39,98 $.
Friteuse à air 4 en 1 - Ninja
Friteuse à air Ninja à 33 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
149,99 $
Prix en solde : 99,99 $
Rabais : 33 % de rabais (Réduction de 50 $)
Des frites du vendredi soir aux restants de pizza réchauffés sans qu’ils ramollissent, une friteuse à air finit vite par avoir sa place sur le comptoir. Ce modèle Ninja a un panier de 3,8 litres, de quoi faire environ 0,9 kilogramme de frites d’un coup. En plus de frire à l’air, cette machine peut rôtir, réchauffer et déshydrater : à basse température, tu peux même te faire des chips de pommes maison pour les lunchs. C’est aussi l’un des produits les mieux notés de la liste avec 4,7 étoiles sur 5, d'après plus de 9 000 évaluations.
Sapin de Noël artificiel non éclairé en épicéa norvégien de 7,5 pi - National Tree Company
Sapin de Noël artificiel National Tree Company de 7,5 pi à 43 % de rabais durant les offres pré-Vendredi fou d’Amazon.
Prix régulier :
439,99 $
Prix en solde : 249,99 $
Rabais : 43 % de rabais (Réduction de 190 $)
Un vrai sapin, c’est beau, mais les aiguilles dans le salon jusqu’en février, un peu moins. Avec ses 7,5 pieds, ce sapin artificiel en épicéa norvégien est fait pour les pièces où le plafond est assez haut. Il est vendu non éclairé, ce qui te laisse choisir tes lumières, que tu sois plutôt blanc chaud ou multicolore. Les branches sont déjà fixées au tronc, et le montage se fait en trois sections. Un support en métal est inclus, et la boîte de rangement réutilisable te permet de le remiser après les Fêtes sans te battre avec un sac trop petit. Il a une note de 4,6 sur 5 selon plus de 900 avis, alors si tu aimes ce style de sapin et que tu en veux un nouveau, celui-ci est peut-être le bon.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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