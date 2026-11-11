Coors Light, Molson, Blue Moon : 14 bières rappelées au Canada pour des morceaux de métal

Jette un œil à ça avant ton prochain 5 à 7. 👀

Des caisses de bières Coors Light et Molson Canadian.

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié le 10 novembre un rappel de bières de sept marques vendues partout au pays.

Erman Gunes | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Avant d'ouvrir ta prochaine bière devant un match du Canadien, prends deux minutes pour regarder l'emballage. L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) vient d'ajouter un avis à sa liste de rappels alimentaires. Il vise plusieurs bières vendues partout au pays, dont certaines qu'on retrouve dans pas mal de frigos au Québec, en raison de la présence de morceaux de métal.

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L'avis a été publié le 10 novembre. Il découle d'un rappel d'aliments lancé le 2 novembre par l'entreprise Molson Canada 2005. Sept marques sont touchées : Coors Light, Molson Canadian et Blue Moon, mais aussi Brasseur de Montréal, Hop Valley, Black Horse et India Beer. Au total, 14 bières sont concernées. Ça donne 29 formats une fois chaque paquet compté, de la canette individuelle à la caisse de 24.

Le risque est jugé faible, et l'avis cible d'abord les commerces. Voici ce qu'on sait, et comment vérifier si une bière que tu as achetée fait partie du lot.

Un rappel de classe 3, ça veut dire quoi?

L'ACIA classe ses rappels selon trois niveaux. La classe 1 est réservée aux aliments qui pourraient causer de graves problèmes de santé, voire la mort. La classe 2 correspond à un risque modéré, avec des effets temporaires. La classe 3, celle de ce rappel, est le niveau le moins sévère. Selon l'ACIA, le risque que la consommation entraîne des conséquences pour la santé y est faible.

L'avis classe ce cas parmi les matières étrangères, sans préciser d'où viennent les fragments de métal. Il ne fait état d'aucune blessure. Les bières ont été distribuées à l'échelle nationale, ce qui inclut le Québec.

Les bières visées, marque par marque

Brasseur de Montréal

La brasserie montréalaise compte cinq bières dans le lot :

  • Normanville « Hazy IPA », 4 x 473 ml (CUP 6 29255 22604 3) et 12 x 355 ml (CUP 6 29255 92612 7), codes K0126, J1026 et J2426;
  • Bonsecours Lager, bière légère, 4 x 473 ml (CUP 6 29255 23004 0), code J2226, et 12 x 355 ml (CUP 6 29255 93012 4), code J1626;
  • Sélection du quartier, 12 x 355 ml (CUP 6 29255 95912 5), codes J1626, J1726 et H1926;
  • Griffintown, ale blonde, 12 x 355 ml (CUP 6 29255 90112 4), code J216;
  • Petite-Bourgogne, ale rousse, 12 x 355 ml (CUP 6 29255 90312 8), code J216.

Coors Light

Quatre formats de la bière légère sont touchés :

  • 24 x 355 ml (CUP 0 56327 18324 7), code J286;
  • 15 x 355 ml (CUP 0 56327 18327 8), code J286;
  • 12 x 355 ml (CUP 0 56327 18325 4), codes J246, J256, K026 et K146;
  • 8 x 355 ml (CUP 0 56327 01809 9), codes J286 et K026.

Molson Canadian

  • 24 x 473 ml (CUP 0 56327 00744 4), code K016;
  • 15 x 355 ml (CUP 0 56327 07327 2), code J216;
  • 12 x 355 ml (CUP 0 56327 07325 8), codes J216 et K136;
  • 473 ml, à l'unité (CUP 0 56327 07393 7), code K016.

Blue Moon

C'est la marque la plus touchée, avec onze formats répartis entre quatre bières. La Blanche Belge sans alcool fait aussi partie du rappel.

  • Blanche Belge non alcoolisée : 6 x 355 ml (CUP 0 56327 02512 7), codes H216 et K096, et 24 x 355 ml (CUP 0 56327 02525 7), code K096;
  • Blanche Belge : 24 x 355 ml (CUP 0 56327 02194 5), codes H286, J116 et K096; 24 x 473 ml (CUP 0 56327 01119 9), 4 x 473 ml (CUP 0 56327 01374 2) et 473 ml à l'unité (CUP 0 56327 01116 8), codes H286 et K026; 12 x 355 ml (CUP 0 56327 01115 1), code J256;
  • Mangue blé : 24 x 473 ml (CUP 0 56327 01370 4), 4 x 473 ml (CUP 0 56327 01527 2) et 473 ml, à l'unité (CUP 0 56327 01371 1), code K026;
  • Light agrumes et blé : 12 x 355 ml (CUP 0 56327 01549 4), code K156.

Les autres marques

  • Hop Valley « Bubble Stash IPA », bière forte, 12 x 355 ml (CUP 6 27005 97102 1), code J1726;
  • Black Horse, 8 x 355 ml (CUP 0 56327 01812 9), code J296;
  • India Beer, 12 x 355 ml (CUP 0 56327 02311 6), code J246.

Que faire si tu en as acheté?

Le rappel s'adresse principalement aux commerces de détail, qui doivent retirer ces bières de leurs tablettes. L'avis ne précise pas si des produits ont été vendus à la clientèle. Si tu as acheté de la Coors Light, de la Molson Canadian, de la Blue Moon ou du Brasseur de Montréal dernièrement, ça vaut quand même la peine de comparer le CUP et le code de ton emballage avec la liste ci-dessus. Selon l'ACIA, les produits visés ne doivent pas être consommés, vendus, servis ni distribués.

L'avis ne précise pas de modalités de remboursement. Pour toute question, tu peux joindre l'ACIA au 1-613-773-2342 ou à information@inspection.gc.ca.

C'est ici pour le rappel de l'Agence canadienne d'inspection des aliments


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

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