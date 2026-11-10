Carey Price craque en s’adressant à sa famille lors de son entrée au Temple de la renommée
Je pleure pas, toi tu pleures. 🥹
L'ex-hockeyeur Carey Price a arrêté des milliers de rondelles en carrière, mais lundi soir, à Toronto, il n'a pas réussi à bloquer ses émotions. Au moment de remercier son épouse Angela, l'ancien gardien des Canadiens de Montréal a craqué devant la foule réunie pour son intronisation au Temple de la renommée du hockey.
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Le Britanno-Colombien était le dernier des six membres de la cohorte 2026 à prendre la parole lors de la cérémonie du lundi 9 novembre. Élu en juin, à sa deuxième année d'admissibilité, Price devient le 62e membre de l'organisation du Canadien à faire son entrée au Temple.
Et la fête n'est pas terminée : c'est ce soir au Centre Bell que les partisans et partisanes du Tricolore pourront à leur tour lui rendre hommage.
Deux jours avant la cérémonie, Price s'était dit confiant de pouvoir garder le contrôle, même s'il avouait avoir eu les yeux mouillés en répétant son texte à voix haute.
Une fois au micro, c'est en se tournant vers son épouse Angela que sa voix s'est brisée : « La plus importante décision que j’ai prise dans ma vie, ça a été de lui demander de partager cette aventure avec moi. Merci d’avoir été une telle bénédiction dans ma vie, j’en suis très reconnaissant. »
Toujours ému, il s'est ensuite adressé à ses trois enfants : « Je suis fier d’avoir représenté la région de Cariboo-Chilcotin et la Première Nation d’Ulkatcho et je suis très fier d’être aujourd’hui au Temple de la renommée du hockey, mais il n’y a rien dans ce monde dont je serai un jour plus fier que mes merveilleux enfants. »
Rappelons que le couple, marié en 2013, a trois enfants, Liv Anniston (2016), Millie (2018) et Lincoln (2020).
L'ancien numéro 31, qui a reçu sa plaque des mains de son ami et ex-coéquipier Shea Weber, a aussi salué ses parents et sa soeur Kayla en revenant sur son enfance à Anahim Lake, un petit village isolé de la Colombie-Britannique. Aussi loin qu’il se souvienne, il ne voulait qu’une chose : devenir joueur de hockey. Mais là d’où il vient, ses chances étaient bien minces sans une détermination à toute épreuve et une occasion de percer. Cette occasion, il l’a eue grâce aux sacrifices de ses proches.
Comme c’est son père qui l’accompagnait pour le hockey, la famille a souvent été séparée. Devenu père à son tour, il dit mieux comprendre aujourd’hui ce que ça leur a coûté :« En tant que père d’une jeune famille aujourd’hui, je comprends maintenant quel était le plus grand de ces sacrifices : le temps. Celui qu’une mère a dû passer loin de son fils et qu’un père a dû passer loin de sa fille. »
Un clin d'oeil aux fans
Price a aussi raconté un rêve d'enfance dans lequel il marchait sur un tapis rouge, comme au Centre Bell, jusqu'à se retrouver face à face avec son idole, Patrick Roy. Il a remercié ses anciens coéquipiers pour tous les tirs bloqués devant son filet, en blaguant qu'il joue maintenant à l'attaque et qu'il ne fait plus rien de tout ça.
Il a terminé avec un mot pour les plus grands fans du Canadien, « c’est-à-dire tous ceux [qu’il a] rencontrés ». « Merci pour l’amour que vous m’avez témoigné, pas seulement sur la glace, mais aussi en ville. C’est toujours un bonheur de rentrer à la maison. »
Un hommage ce soir au Centre Bell
Ce retour à la maison se fera dès ce mardi 10 novembre. Le nom de Carey Price sera ajouté à l'Anneau d'honneur du Centre Bell lors d'une cérémonie sur la glace, avant le match du Canadien contre le Wild du Minnesota.
La rencontre commence à 19 h et sera diffusée en français à RDS. Si tu ne peux pas être au Centre Bell, c'est donc là que tu pourras voir la cérémonie.
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