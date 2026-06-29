Des ex-Canadiens de Montréal réunis dans un ranch luxueux pour célébrer Carey Price

« Une réunion épique! » 🔵⚪️🔴

Carey Price, P.K. Subban et d'autres anciens joueurs du Canadien de Montréal. Droite : P.K. Subban, Carey Price, Angela Price et leurs enfants.

Carey Price sera admis au Temple de la renommée du hockey en 2026.

@subbanator | Instagram
Éditrice sénior, Nouvelles

L'un des gardiens les plus marquants de l'histoire récente des Canadiens de Montréal a eu droit à une célébration digne de son parcours. Ce week-end, Carey Price et sa femme Angela ont accueilli famille et amis au Brush Creek Ranch, au Wyoming, pour marquer son intronisation au Temple de la renommée du hockey. Et ses anciens coéquipiers ont répondu présents.

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Plusieurs ex-Canadiens ayant partagé le vestiaire de Carey Price à différents moments de sa carrière ont fait le voyage jusqu'au luxueux resort cinq étoiles pour l'occasion, dont P.K. Subban, Jeff Petry, Jake Allen, Charlie Lindgren, Karl Alzner, Andrew Shaw et Paul Byron.

Julie Petry, l'épouse de Jeff, a d'ailleurs capturé cette « réunion épique » d'anciens du Bleu-Blanc-Rouge, alors que les athlètes posaient fièrement, coiffés de leur incontournable chapeau de cowboy, devant le décor montagneux du Wyoming.

Charlie Lindgren, Karl Alzner, Andrew Shaw, Carey Price, Jeff Petry, Jake Allen, Paul Byron et P.K. Subban. Les anciens joueurs du Canadien de Montréal et coéquipiers de Carey Price étaient présents pour célébrer le gardien de but. @petryjules | Instagram


P.K. Subban, ami cher et de longue date de Price et sa famille, a publié plusieurs photos du week-end. « Félicitations, mon frère, d'avoir gagné à la vie, le seul jeu qui compte vraiment », a-t-il écrit en soulignant l'intronisation du gardien de but. Angela Price a d'ailleurs souligné la présence de Subban avec une story Instagram où elle le décrit comme : « toujours là pour les grands moments ».


La fin de semaine ne s'est pas limitée aux retrouvailles entre anciens coéquipiers. Si l'on se fie aux photos et stories partagées sur les réseaux sociaux, olympiades, BBQ et activités en plein air étaient aussi au programme. Angela Price, qui s'est chargée de l'organisation, a partagé un cliché du couple assis côte à côte, regardant un spectacle de feux d'artifice éclater dans le ciel du soir. « Quel week-end incroyable. Mon cœur est tellement plein », a-t-elle écrit en légende.

Angela et Carey Price devant des feux d'artifice au Brush Creek Ranch. Carey Price a réuni famille et amis le temps d'un week-end pour célébrer sa retraite et son intronisation au Temple de la renommée du hockey. @byangelaprice | Instagram

Price, qui détient le record des Canadiens pour le nombre de victoires et de matchs joués par un gardien (712), a été admis au Temple de la renommée du hockey le 22 juin dernier et sera honoré au sein de la cohorte 2026 à l'automne prochain. Une carrière qui méritait bien une fête de ce calibre.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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