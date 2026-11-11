On te dit tout sur le nouveau chèque unique pour l’épicerie allant jusqu’à 679 $ au Canada
Un coup de pouce qui arrivera juste à temps pour rembourser tes dépenses du temps des Fêtes!
Les ménages qui trouvent la facture d'épicerie de plus en plus salée auront droit à un coup de pouce supplémentaire l'an prochain. Le gouvernement fédéral prévoit en effet verser un paiement unique en plus de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels, une mesure annoncée dans le budget fédéral déposé le 5 novembre.
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Concrètement, ce versement ponctuel correspond à la moitié de ce que tu reçois déjà en un an grâce à cette allocation, qui a remplacé l'ancien crédit pour la TPS/TVH en juillet dernier. Il s'ajoute donc aux quatre dépôts réguliers, sans en remplacer aucun.
Ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'Ottawa procède ainsi. Un premier supplément du genre avait été déposé en juin 2026, juste avant que les montants réguliers soient bonifiés de 25 % pour cinq ans. Selon le gouvernement de Mark Carney, plus de 12 millions de personnes au pays pourraient profiter de cette nouvelle somme.
Qui pourra recevoir ce paiement unique?
Ce supplément vise les mêmes personnes que l'allocation régulière, soit les ménages à revenu faible ou modeste. Si tu reçois déjà des dépôts trimestriels de l'Agence du revenu du Canada (ARC) pour l'épicerie, tu devrais en principe y avoir droit.
Pour être admissible, il faut notamment avoir au moins 19 ans, être résident ou résidente du Canada aux fins de l'impôt et avoir produit sa déclaration de revenus de 2025. Les personnes de moins de 19 ans peuvent aussi y avoir droit si elles vivent en couple ou avec leur enfant.
Ton revenu net de 2025 doit également rester sous un certain seuil, qui varie selon ta situation familiale. Il est fixé à 60 012 $ pour une personne seule sans enfant et à 64 232 $ pour un couple sans enfant, puis grimpe jusqu'à 82 952 $ pour une famille de quatre enfants ou plus.
Faut-il faire une demande?
Aucune démarche n'est nécessaire dans la plupart des cas. L'ARC détermine automatiquement ton admissibilité et ton montant à partir de ta déclaration de revenus, et l'argent devrait arriver de la même façon que tes versements habituels. Dans un couple, une seule des deux personnes recevra la somme pour l'ensemble du ménage.
Quelques vérifications peuvent toutefois t'éviter de mauvaises surprises. Si ta déclaration de 2025 n'est pas encore produite, fais-le le plus rapidement possible, même si tu n'as eu aucun revenu. Ta ou ton partenaire doit aussi avoir produit la sienne. Profites-en pour t'assurer que ton adresse et tes informations bancaires sont à jour dans Mon dossier, sur le site de l'ARC.
Les personnes nouvellement arrivées au Canada font exception, puisqu'elles doivent présenter une demande auprès de l'ARC pour commencer à recevoir l'allocation.
Un de tes derniers dépôts n'est jamais arrivé? Voici les raisons qui peuvent l'expliquer.
Combien d'argent pourrais-tu recevoir?
Comme ce supplément équivaut à 50 % de ton allocation pour la période de juillet 2026 à juin 2027, son montant dépend directement de ton revenu familial et du nombre d'enfants à ta charge.
Cette année, l'allocation régulière peut atteindre 679 $ pour une personne seule et 890 $ pour un couple, plus 234 $ par enfant de moins de 19 ans.
Selon les exemples présentés dans le budget, le paiement unique pourrait donc aller jusqu'à 339 $ pour une personne seule sans enfant et jusqu'à 679 $ pour un couple avec deux enfants. Un couple sans enfant toucherait quant à lui jusqu'à 445 $ environ, selon le même calcul.
Additionné au supplément de juin et à la bonification de 25 %, ce nouveau versement porterait l'aide totale à environ 1 290 $ pour une personne seule et à 2 570 $ pour un couple avec deux enfants au cours de l'année de prestations 2026-2027, selon Ottawa.
Pour connaître ton montant, le calculateur de l'ARC te donne une estimation de ton allocation annuelle. Il suffit ensuite de diviser ce chiffre par deux.
Quand l'argent sera-t-il versé?
Le gouvernement fédéral prévoit effectuer ce paiement au début de 2027, mais aucune date précise n'a encore été annoncée. La mesure doit d'ailleurs encore recevoir le feu vert du Parlement.
D'ici là, le prochain dépôt régulier de l'allocation est prévu le 5 janvier 2027. Pour ne rien manquer, tu peux consulter les prochaines dates de versement des prestations et crédits au Québec.
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