Le 11 novembre n’est pas férié au Québec, mais ces services seront quand même fermés
Pour éviter de te cogner le nez sur une porte barrée.
Le 11 novembre tombe un mercredi cette année, et plusieurs personnes au Québec se demandent si elles auront droit à un congé le jour du Souvenir. La réponse dépend surtout de ton employeur, puisque cette journée de commémoration n'a pas le même statut partout au pays. Et même si tu travailles, certains services pourraient bien être ouverts ou fermés.
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Contrairement à la plupart des autres provinces et territoires, où le 11 novembre est un congé pour une grande partie de la population, le Québec ne l'a jamais ajouté à sa liste de jours fériés. La Loi sur les normes du travail ne prévoit donc aucun congé payé ce jour-là, et la majorité des travailleurs et travailleuses de la province seront au boulot comme d'habitude.
C'est toutefois une autre histoire pour les personnes qui relèvent du Code canadien du travail. Les entreprises sous réglementation fédérale, comme les institutions financières, les sociétés de télécommunications, le transport aérien, ferroviaire ou maritime entre les provinces et Postes Canada, doivent accorder ce congé à leur personnel. C'est aussi le cas de la fonction publique fédérale.
Le secteur de la construction fait également partie des exceptions au Québec, puisque le jour du Souvenir figure parmi les congés payés prévus au calendrier de la Commission de la construction du Québec (CCQ).
Ce qui sera fermé le 11 novembre
Comme plusieurs services fédéraux seront à l'arrêt, mieux vaut planifier tes commissions en conséquence. Voici ce qui devrait être fermé au Québec ce mercredi 11 novembre :
- Les bureaux de Postes Canada, et il n'y aura pas de livraison du courrier;
- La plupart des institutions bancaires;
- Les centres de Service Canada et les bureaux de passeports;
- Les bureaux de l'Agence du revenu du Canada (ARC);
- Les autres bureaux du gouvernement fédéral.
Ce qui restera ouvert
Pour le reste, la journée devrait se dérouler tout à fait normalement au Québec. Tu pourras aussi faire tes courses comme n'importe quel autre mercredi, puisque les épiceries, les centres commerciaux, les succursales de la Société des alcools du Québec (SAQ) et de la Société québécoise du cannabis (SQDC) ainsi que la majorité des commerces resteront ouverts.
Les services municipaux, les centres de services de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) et le transport en commun ne seront pas touchés non plus.
Si cette liste te dit quelque chose, c'est normal. Le scénario ressemble beaucoup à celui de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, un autre congé fédéral que le Québec n'a pas adopté.
Pourquoi souligne-t-on le 11 novembre?
Le jour du Souvenir marque l'anniversaire de l'armistice qui a mis fin aux combats de la Première Guerre mondiale, signé le 11 novembre 1918 à Compiègne, en France. Au Canada, il sert aujourd'hui à rendre hommage aux militaires qui ont servi le pays et à celles et ceux qui y ont laissé leur vie, de la Grande Guerre jusqu'aux missions plus récentes.
Que tu sois en congé ou non, tu peux participer à ta façon. Plusieurs cérémonies ont lieu partout au pays, et la tradition veut qu'on observe deux minutes de silence à 11 h. Le coquelicot rouge, distribué par la Légion royale canadienne en échange d'un don, se porte d'ailleurs sur le cœur jusqu'au 11 novembre.
Petite anecdote : peu de bébés naissent ce jour-là. Selon Statistique Canada, le 11 novembre se classe parmi les dates de naissance les plus rares au pays, au 358e rang sur 366.
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