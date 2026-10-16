Ta date de fête est-elle rare au pays? Voici le classement des 366 jours de l’année
Disons qu'il y a pas mal de bébés qui ont été conçus pendant le temps des Fêtes. 🤭
Si ta fête tombe en septembre, il y a de bonnes chances que tu partages ton gâteau avec pas mal de monde. Statistique Canada a classé les 366 jours de l'année, de la date de naissance la plus fréquente à la plus rare, et une date en particulier se démarque au sommet du palmarès au pays.
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L'agence fédérale a publié ce classement le 15 octobre 2026. Il repose sur les quelque 11,2 millions de naissances vivantes au Canada enregistrées de 1995 à 2025 à l’état civil. Et la tendance est claire : la fin de l'été et le début de l'automne dominent le haut du classement, tandis que le temps des Fêtes se retrouve tout en bas.
Sans surprise, le 29 février est la date de naissance la plus rare au Canada, puisqu'il ne revient qu'une fois aux quatre ans. Mais juste derrière lui, on retrouve une série de dates qui ont toutes un point en commun : elles tombent pendant les Fêtes.
Septembre, le mois des anniversaires
Le 20 septembre est la date de naissance la plus fréquente au Canada de 1995 à 2025. Septembre accapare d'ailleurs neuf des dix premières places du classement :
- 20 septembre
- 18 septembre
- 25 septembre
- 16 septembre
- 19 septembre
- 26 septembre
- 12 septembre
- 24 septembre
- 5 juillet
- 22 septembre
Le 5 juillet est le seul intrus du top 10, en neuvième position.
Fait intéressant, juillet est le mois où il naît le plus de bébés au total au Canada depuis 1995. Mais il compte 31 jours, contre 30 pour septembre. Si on compare plutôt le nombre moyen de naissances par jour, c’est septembre qui l’emporte, ce qui explique pourquoi ses dates dominent le classement.
Et si tu recules de neuf mois à partir de la deuxième moitié de septembre, tu tombes en plein temps des Fêtes. Hasard, ou tes parents se sont échangé plus qu’un bec après avoir échappé leur bouchée dans le chaudron à fondue?
Les dates de naissance les plus rares au Canada
Voici les dates qui ferment la marche du classement :
- 29 février (366e)
- 25 décembre (365e)
- 26 décembre (364e)
- 24 décembre (363e)
- 1er janvier (362e)
- 2 janvier (361e)
- 27 décembre (360e)
- 31 décembre (359e)
Autrement dit, si tu partages ta fête avec le petit Jésus, ta date de naissance est la deuxième plus rare au pays. À part le 29 février, toutes ces dates tombent pendant le temps des Fêtes.
Décembre est d'ailleurs le mois avec la plus faible moyenne de naissances par jour, soit environ 921. Février, de son côté, est le mois où il naît le moins de bébés au total dans 25 des 31 années analysées, en bonne partie parce qu'il est plus court.
Ta fête tombe sur un jour férié ou une fête?
Le temps des Fêtes n'est pas la seule période spéciale à se retrouver en bas du classement. Voici où se situent d'autres dates marquantes du calendrier :
- Halloween (31 octobre) : 354e
- Jour du Souvenir (11 novembre) : 358e
- Fête du Canada (1er juillet) : 332e
- Poisson d'avril (1er avril) : 279e
- Saint-Patrick (17 mars) : 221e
- Fête nationale du Québec (24 juin) : 185e
- Saint-Valentin (14 février) : 182e
Les personnes nées à l'Halloween ont donc l'une des dates de fête les plus rares au pays, tout comme celles nées le 1er juillet. Le contraste est frappant avec le 5 juillet, qui se hisse dans le top 10 à peine quatre jours plus tard. La Saint-Valentin et la Fête nationale se retrouvent quant à elles en plein milieu du classement.
Combien de bébés naissent au Canada chaque année?
Les données de Statistique Canada montrent aussi l'évolution des naissances au fil des ans. En 2025, 372 521 bébés sont nés au Canada, une hausse par rapport à 2024 (366 494) et surtout à 2023 (353 265), qui avait été l'année la plus faible depuis 2005.
Le sommet de la période a été atteint en 2009, avec 384 651 naissances, alors que le creux remonte à l'an 2000, avec 328 596 naissances.
Pour trouver le rang exact de ta date de naissance, tu peux consulter le tableau complet de Statistique Canada.