Quel est le salaire d’un militaire des Forces armées canadiennes en 2026? Voici quoi savoir
Défendre sa nation, oui, mais à quel prix? 🫡
Se lancer dans une carrière de militaire au sein des Forces armées canadiennes (FAC), est-ce que c’est payant? On s’est demandé quel est le salaire d’une personne qui décide de s’enrôler et de porter l’uniforme pour aller à la défense de son pays.
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Il faut savoir qu’au Canada, les Forces armées canadiennes (FAC) regroupent trois grandes branches militaires : l’Armée canadienne, qui mène les opérations terrestres, la Marine royale canadienne, responsable des opérations navales, et l’Aviation royale canadienne, qui s’occupe des opérations aériennes.
Cela dit, faire carrière dans les FAC, ce n’est pas seulement tirer du gun et rouler en tank. Bien au contraire!
On y retrouve une foule de professions, allant de l’infanterie à la mécanique, en passant par les communications, la logistique, les soins de santé et le génie militaire. Bref, il y en a pour tous les goûts et plusieurs niveaux de qualification.
Voici quelques exemples de tâches que peuvent effectuer les membres des FAC, selon leur profession :
- Participer à des opérations militaires au Canada ou à l’étranger;
- Assurer la surveillance et la défense du territoire canadien, sur terre, en mer et dans les airs;
- Piloter des avions de chasse, des hélicoptères ou des avions de transport militaires;
- Conduire et manœuvrer des chars d’assaut, des véhicules blindés et d’autres équipements militaires;
- Naviguer à bord de frégates, de sous-marins et d’autres navires militaires;
- Participer aux opérations de secours lors de catastrophes naturelles, comme des inondations ou des feux de forêt;
- Entretenir et réparer des véhicules, des aéronefs et d’autres équipements militaires;
- Fournir des soins médicaux et des services de santé aux militaires;
- Planifier et coordonner des missions, superviser des équipes et former les recrues.
Quel est le salaire des militaires des FAC?
Comme mentionné, les membres des Forces armées canadiennes peuvent exercer une foule de métiers. Leur salaire ne dépend toutefois pas nécessairement de leur profession, mais plutôt de leur grade, de leur groupe de rémunération et de leur ancienneté.
Il faut également distinguer le personnel militaire du rang, qui comprend notamment les grades de soldat, de caporal et de sergent, du personnel officier, qui assume généralement des fonctions de commandement et de gestion.
Les échelles salariales officielles du ministère de la Défense nationale, en vigueur depuis le 1er avril 2025, sont toujours celles affichées en octobre 2026.
Comme les salaires sont présentés sur une base mensuelle, Narcity Québec les a multipliés par douze pour obtenir les montants annuels bruts.
À noter que ces chiffres concernent la Force régulière, dont les membres servent à temps plein. Le personnel de la Réserve peut quant à lui être rémunéré selon des taux journaliers différents.
Voici l’échelle salariale selon le rang :
- Soldat/aviateur/matelot de 2e ou 3e classe : 52 044 $ à 71 928 $ par année
- Salaire mensuel : 4 337 $ à 5 994 $
- Caporal/matelot de 1re classe : 82 296 $ à 88 044 $ par année
- Salaire mensuel : 6 858 $ à 7 337 $
- Caporal-chef/matelot-chef : 85 416 $ à 94 092 $ par année
- Salaire mensuel : 7 118 $ à 7 841 $
- Sergent/maître de 2e classe : 95 508 $ à 100 080 $ par année
- Salaire mensuel : 7 959 $ à 8 340 $
- Adjudant/maître de 1re classe : 104 328 $ à 107 964 $ par année
- Salaire mensuel : 8 694 $ à 8 997 $
- Adjudant-maître/premier maître de 2e classe : 116 016 $ à 120 684 $ par année
- Salaire mensuel : 9 668 $ à 10 057 $
- Adjudant-chef/premier maître de 1re classe : 126 744 $ à 160 920 $ par année
- Salaire mensuel : 10 562 $ à 13 410 $, selon le niveau de rémunération applicable.
Il faut toutefois préciser que ces salaires correspondent aux taux standards. Certaines professions techniques ou spécialisées bénéficient d’une rémunération plus élevée.
Voici maintenant l’échelle salariale des rangs d’officiers :
- Élève-officier/aspirant de marine : 34 956 $ à 60 720 $ par année
- Salaire mensuel : 2 913 $ à 5 060 $
- Sous-lieutenant/enseigne de vaisseau de 2e classe : 61 152 $ à 114 168 $ par année
- Salaire mensuel : 5 096 $ à 9 514 $
- Lieutenant/enseigne de vaisseau de 1re classe : 64 764 $ à 132 684 $ par année
- Salaire mensuel : 5 397 $ à 11 057 $
- Capitaine/lieutenant de vaisseau : 106 332 $ à 140 544 $ par année
- Salaire mensuel : 8 861 $ à 11 712 $
- Major/capitaine de corvette : 143 796 $ à 161 220 $ par année
- Salaire mensuel : 11 983 $ à 13 435 $
- Lieutenant-colonel/capitaine de frégate : 166 644 $ à 177 348 $ par année
- Salaire mensuel : 13 887 $ à 14 779 $
- Colonel/capitaine de vaisseau : 188 208 $ à 210 492 $ par année
- Salaire mensuel : 15 684 $ à 17 541 $
- Brigadier-général/commodore : 222 780 $ à 241 164 $ par année
- Salaire mensuel : 18 565 $ à 20 097 $
- Major-général/contre-amiral : 255 612 $ à 300 240 $ par année
- Salaire mensuel : 21 301 $ à 25 020 $
- Lieutenant-général/vice-amiral : 328 332 $ à 355 428 $ par année
- Salaire mensuel : 27 361 $ à 29 619 $
Certaines professions permettent de gagner encore plus
Les Forces armées canadiennes prévoient également des échelles salariales particulières pour certaines professions, notamment en médecine, en médecine dentaire et en pilotage d’avions militaires.
Ces spécialistes peuvent gagner beaucoup plus que les autres militaires de même grade, notamment en raison de leurs qualifications et de la formation nécessaire pour exercer leur métier.
Prenons l’exemple d’une personne qui occupe le grade de capitaine et exerce en médecine ou en médecine dentaire. Son salaire annuel varie entre 194 256 $ et 279 240 $, comparativement à l’échelle salariale habituelle de 106 332 $ à 140 544 $ pour ce même grade.
Bref, deux personnes ayant le même grade peuvent toucher des salaires très différents selon leur profession et leur catégorie de rémunération.
Quels sont les avantages sociaux des militaires?
C’est bien beau, le salaire, mais faire carrière dans l’armée, ce n’est pas seulement une question d'argent. Il faut aussi de bons avantages sociaux pour encourager les citoyens et citoyennes à s'enrôler et à défendre leur pays.
Selon le ministère de la Défense nationale, les membres de la Force régulière bénéficient de plusieurs avantages, dont des vacances payées, des soins de santé et un régime de retraite.
Dès le début de leur carrière, les militaires admissibles ont généralement droit à 20 jours de vacances payées par année, soit quatre semaines. Ce nombre passe à 25 jours après cinq ans de service, puis à 30 jours après 25 ans, soit six semaines de vacances annuelles.
À cela s'ajoutent des soins médicaux, dentaires et de la vue, ainsi que des programmes de soutien destinés aux familles.
Les militaires bénéficient également d'un régime de retraite auquel contribue le gouvernement fédéral. Ce régime permet notamment de recevoir une pension immédiate et non réduite après 25 années de service admissible.
Il y a toutefois un revers à la médaille. Une carrière militaire peut nécessiter des déménagements fréquents, des déploiements à l'étranger et des absences de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Les horaires varient aussi selon les exercices, les formations et les opérations.
Sans oublier les risques pour la sécurité, qui ne se limitent pas aux champs de bataille. Pour preuve, quatre militaires ont perdu la vie le 17 octobre dernier dans un feu de broussailles survenu lors d'un exercice sur une base militaire en Alberta.
Quelles sont les études nécessaires?
Bien entendu, si tu ne souhaites pas exercer une profession en médecine, en travail social ou en droit au sein des Forces armées canadiennes, tu n'as pas besoin d'avoir passé des années sur les bancs d'école.
Pour t'enrôler comme militaire du rang, tu dois généralement avoir au moins 17 ans et avoir terminé ton quatrième secondaire. Si tu es une personne mineure, une autorisation parentale est nécessaire.
En revanche, pour accéder à un grade d'officier, tu dois avoir terminé ton cinquième secondaire et détenir un baccalauréat universitaire ou être en voie de l'obtenir.
Il est également possible de poursuivre des études universitaires aux frais des FAC, tout en recevant un salaire et des avantages sociaux. Les frais de scolarité admissibles sont aussi pris en charge. En échange, tu t'engages à servir dans l'armée pendant une période déterminée.
À noter qu'il existe plusieurs exigences à respecter pour faire partie des FAC. Les militaires doivent notamment satisfaire à des normes de condition physique et se soumettre à un examen médical comprenant, entre autres, des tests de vision et d'audition.
Tu portes des lunettes, mais tu souhaites du fond du cœur t'enrôler? Ce n'est pas nécessairement un obstacle! Selon le ministère de la Défense nationale, le port de lunettes ou de lentilles de contact est permis, puisque les exigences visuelles varient selon la profession.
Même pour devenir pilote militaire, il est possible de porter des lunettes, des lentilles de contact ou d'avoir subi une chirurgie corrective de la vue. Il faut toutefois réussir des examens de la vision supplémentaires et plus approfondis.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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