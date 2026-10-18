Quel est le salaire d’un frigoriste en construction en 2026? Voici combien ça gagne
Avec toutes les thermopompes à installer, les frigoristes ont la cote. Et leur salaire aussi. 👀
Connais-tu ça, toi, la job de frigoriste? Outre le fait que ce soit un mot qui rapporte 14 points au Scrabble, il s’agit d’une profession essentielle, notamment pour l’installation de climatiseurs et de systèmes de réfrigération au Québec. On t’explique quel est le salaire de ce métier de la construction encore méconnu, ainsi que les conditions de travail qui viennent avec.
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D’abord, ça mange quoi en hiver, une personne qui exerce le métier de frigoriste? Grosso modo, elle s’occupe de l’installation, de la réfection, de la modification, de la réparation et de l’entretien des systèmes de réfrigération et de climatisation, selon la Commission de la construction du Québec (CCQ).
Ces spécialistes travaillent notamment sur des refroidisseurs de liquide, des chambres froides et des humidificateurs, pour ne nommer que quelques équipements.
Selon les données de la CCQ, environ 85 % des frigoristes travaillent dans l’industrie de la construction, principalement dans les secteurs institutionnel et commercial, mais aussi dans les secteurs résidentiel et industriel.
Il est toutefois possible d’exercer ce métier à l’extérieur des chantiers, notamment au sein d’entreprises privées spécialisées en réfrigération et en climatisation, ou d’autres organisations ayant besoin de cette expertise.
Si tu comptes profiter du nouveau Programme national de rabais pour les thermopompes pour remplacer ton vieux système de chauffage, il y a de fortes chances que tu fasses affaire avec un ou une de ces frigoristes pour l’installation de ton nouvel appareil.
La main-d’œuvre est par ailleurs vieillissante. Toujours selon la CCQ, près des trois quarts des frigoristes ont plus de 30 ans, dont 11 % ont dépassé les 55 printemps. Ça sent donc la retraite pour plusieurs personnes et qui dit retraite dit « il faut trouver une relève! ».
Voici quelques exemples de tâches effectuées par un ou une frigoriste, selon le gouvernement du Québec :
- Vérifier le bon fonctionnement des installations de réfrigération;
- Réaliser des travaux d’entretien mécanique et électrique;
- Procéder à l'installation de thermopompes et de systèmes de climatisation à l'aide de différentes techniques, comme l'oxycoupage, le soudage et le brasage;
- Inspecter et tester les circuits ainsi que les dispositifs de commande;
- Lire et comprendre des plans et des dessins techniques;
- Diagnostiquer et régler des problèmes liés aux systèmes de contrôle numérique.
Quel est le salaire des frigoristes?
Dans l'industrie de la construction au Québec, le salaire des frigoristes varie selon leur expérience, leur statut d'apprenti ou de compagnon, ainsi que le secteur dans lequel ces personnes travaillent.
Les conditions salariales sont encadrées par quatre conventions collectives, en vigueur jusqu'en 2029, qui couvrent les secteurs résidentiel, industriel, institutionnel et commercial, ainsi que le génie civil et la voirie.
Selon les taux en vigueur depuis le 26 avril 2026, un frigoriste compagnon gagne 50,79 $ l'heure dans les secteurs institutionnel, commercial et industriel. Ce montant peut grimper à 53,33 $ l'heure grâce à une prime de 5 % accordée aux compagnons détenant la qualification environnementale relative aux halocarbures.
Ce taux place les frigoristes parmi les corps de métier les mieux rémunérés de l’industrie, au même niveau que les électriciens et les plombiers.
La semaine normale de travail est généralement de 40 heures, réparties du lundi au vendredi. Elle peut toutefois atteindre 45 heures pour les frigoristes affectés aux travaux de service, selon les conditions prévues aux conventions collectives.
Les salaires annuels ci-dessous sont des estimations basées sur une année complète de 2 080 heures, soit 40 heures par semaine. Dans les faits, le nombre d’heures travaillées varie beaucoup d’une année à l’autre sur les chantiers.
Voici l'échelle salariale des frigoristes du secteur institutionnel, commercial et industriel, selon les conventions collectives en vigueur jusqu'en 2029 :
- Apprenti, 1re période : 25,40 $ l'heure
- De 0 à 1 999 heures d'apprentissage
- Salaire annuel : 52 832 $
- Apprenti, 2e période : 30,47 $ l'heure
- De 2 000 à 3 999 heures d'apprentissage
- Salaire annuel : 63 378 $
- Apprenti, 3e période : 35,55 $ l'heure
- De 4 000 à 5 999 heures d'apprentissage
- Salaire annuel : 73 944 $
- Apprenti, 4e période : 43,17 $ l'heure
- De 6 000 à 7 999 heures d'apprentissage
- Salaire annuel : 89 794 $
- Compagnon : 50,79 $ l'heure
- Après 8 000 heures d'apprentissage reconnues et la réussite de l'examen de qualification
- Salaire annuel : 105 643 $
Une personne gravit les échelons après avoir travaillé un certain nombre d'heures. Les heures de formation, notamment dans le cadre d'un diplôme d'études professionnelles, peuvent être créditées.
Une fois les 8 000 heures atteintes, il faut réussir un examen de qualification provincial pour obtenir le certificat de compétence- compagnon.
Quels sont les avantages sociaux des frigoristes?
En plus d'un salaire pouvant dépasser les 50 $ l'heure, les frigoristes du domaine de la construction bénéficient de plusieurs avantages sociaux, dont quatre semaines de vacances par année, incluant les fameuses vacances de la construction.
Les frigoristes admissibles ont également accès à un régime d'assurances collectives offrant notamment des protections en matière d'assurance maladie, d'assurance vie et d'assurance salaire. À cela s'ajoute un régime de retraite administré par la CCQ, auquel contribuent les employeurs et les membres du personnel.
Les assurances collectives ne sont toutefois pas entièrement payées par l’employeur : les frigoristes y contribuent aussi, au moyen de cotisations prélevées directement sur leur paie.
Des cotisations syndicales sont aussi retenues sur leur salaire, selon le syndicat auquel chaque personne est affiliée.
Enfin, les deux conventions collectives prévoient une contribution supplémentaire de 0,02 $ par heure travaillée, destinée à une caisse d'éducation syndicale. Cela représente 0,80 $ pour une semaine de 40 heures, ou 41,60 $ pour une année de 2 080 heures travaillées.
Quelles sont les études nécessaires?
Au Québec, le parcours habituel pour devenir frigoriste consiste à suivre un programme menant à un diplôme d'études professionnelles (DEP) en réfrigération de 1 800 heures, soit environ 18 mois. Plusieurs centres de formation professionnelle (CFP) offrent ce programme à travers la province.
Une fois son diplôme obtenu, la personne peut entreprendre son apprentissage sur les chantiers grâce à son certificat de compétence-apprenti (CCA). Pour accéder au statut de compagnon et obtenir son certificat de compétence-compagnon (CCC), elle doit compléter les périodes d'apprentissage reconnues et réussir l'examen de qualification.
Voici les CFP qui offrent actuellement la formation :
- Capitale-Nationale
- CFP de Québec
- Centre-du-Québec
- CFP Vision 20 20, à Victoriaville
- Estrie
- CFP 24-Juin, à Sherbrooke
- Montérégie
- CFP Pierre-Dupuy, à Longueuil
- Montréal
- CFP de Lachine, édifice Dalbé-Viau
- Saguenay–Lac-Saint-Jean
- CFP Jonquière, édifice du Royaume
À noter qu'il est possible de devenir frigoriste sans avoir obtenu de DEP en réfrigération. La CCQ permet notamment d'accéder au métier lorsqu'un bassin de main-d'œuvre est ouvert en raison d'une pénurie dans une région donnée.
Pour obtenir leur certificat de compétence-apprenti (CCA), les personnes intéressées doivent toutefois satisfaire aux exigences scolaires et présenter une garantie d'emploi d'au moins 150 heures auprès d'un employeur enregistré à la CCQ.
Les conditions pour obtenir le certificat de compétence-compagnon (CCC) demeurent les mêmes que pour les personnes diplômées.
- Convention collective du secteur industriel
- Convention collective du secteur institutionnel et commercial
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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