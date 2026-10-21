Un ménage sur 4 qui reçoit de l'aide alimentaire à Montréal travaille : Voici leur profil
Un nouveau bilan fait le portrait de la situation et c'est inquiétant.😳
Non, avoir un emploi et recevoir un salaire ne suffit plus nécessairement pour arriver à remplir son panier d'épicerie. C'est du moins ce qui ressort du Bilan-Faim 2026 de Moisson Montréal, dévoilé ce mercredi 21 octobre. Le rapport révèle qu'un ménage sur quatre ayant recours à l'aide alimentaire dans la métropole tire sa principale source de revenus d'un emploi.
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Selon les données recueillies auprès des organismes communautaires partenaires de Moisson Montréal, 24,6 % des ménages ayant déclaré leur principale source de revenus dépendent d'un salaire pour subvenir à leurs besoins.
Autrement dit, même en travaillant, certaines personnes n'arrivent plus à joindre les deux bouts et doivent se tourner vers les banques alimentaires pour se nourrir.
Mais qui sont ces Montréalais et Montréalaises qui ont besoin d'un coup de pouce pour remplir leur frigo?
Qui a recours à l'aide alimentaire à Montréal?
D'abord, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les personnes sans emploi ou bénéficiant de l'aide sociale ne sont pas les seules à fréquenter les banques alimentaires.
Voici la répartition des principales sources de revenus des ménages ayant recours aux banques alimentaires, selon le Bilan-Faim 2026 :
- Aide sociale : 35,9 %
- Revenu d'emploi : 24,6 %
- Aucun revenu : 11,7 %
- Pension de la Sécurité de la vieillesse : 9,1 %
- Prêts et bourses étudiants : 4,7 %
- Allocations familiales : 4 %
- Assurance-emploi : 2,5 %
Les données révèlent également que les personnes vivant seules sont les plus nombreuses à demander de l'aide alimentaire, représentant 38,3 % des ménages qui bénéficient de ces services.
Suivent les familles biparentales (26 %), les familles monoparentales (19,1 %) et les couples sans enfant (8,9 %).
La situation peut être particulièrement difficile pour les personnes seules, qui doivent assumer l'ensemble des dépenses essentielles avec un seul revenu, notamment le logement, l'épicerie et le transport.
Une aide qui devient de plus en plus nécessaire
Le recours aux banques alimentaires n'est d'ailleurs plus seulement une solution temporaire pour traverser une période financière difficile.
Selon un sondage interne cité dans le rapport, deux organismes communautaires sur trois constatent une forte augmentation du nombre de ménages qui sollicitent régulièrement leurs services.
« Pour plusieurs ménages, le dépannage alimentaire ne sert plus seulement à traverser une urgence ponctuelle. Il devient une façon régulière de compléter un budget qui ne suffit plus à couvrir l’ensemble des besoins essentiels », peut-on lire.
Cette réalité touche des profils variés, notamment des familles, des jeunes adultes, des étudiants et étudiantes ainsi que des personnes sur le marché du travail.
« Chaque semaine, nous accueillons de nouveaux visages, mais nous revoyons aussi de nombreux bénéficiaires qui, malgré leurs efforts, continuent d’avoir besoin de soutien alimentaire, mois après mois », témoigne Valérie Trudel, responsable du développement communautaire et des communications chez Adrianna Espace Collectif.
Près de 270 000 personnes ont besoin d'aide alimentaire
L'ampleur de la situation donne également le vertige. Chaque mois, les organismes partenaires de Moisson Montréal répondent à plus de 1,25 million de demandes d'aide alimentaire, notamment sous forme de paniers de provisions, de repas et de collations.
Au total, 269 897 personnes différentes bénéficient de ces services, dont 32,6 % sont des enfants.
Malgré une hausse considérable des quantités de nourriture distribuées au cours des dernières années, les ressources demeurent insuffisantes, souligne le rapport.
Le bilan révèle d'ailleurs qu'un organisme sur deux doit réduire la taille de ses paniers pour venir en aide à davantage de ménages, tandis qu'un sur quatre affirme devoir refuser des personnes dans le besoin.
Le coût des loyers pointé du doigt
Pour Moisson Montréal, la crise alimentaire ne peut toutefois pas être réglée uniquement en distribuant davantage de nourriture.
L'organisme pointe notamment du doigt le coût du logement, du transport et des autres dépenses essentielles, qui laisse de moins en moins d'argent pour remplir le panier d'épicerie.
Le rapport souligne d'ailleurs que les loyers montréalais ont grimpé d'environ 50 % depuis 2019, une hausse qui pèse lourd sur le budget de la population, particulièrement chez les personnes vivant seules, qui doivent assumer toutes leurs factures avec un seul revenu.
Face à cette situation, le milieu communautaire réclame notamment davantage de logements abordables, une bonification du soutien financier aux personnes à faible revenu vivant seules ainsi qu'une augmentation du salaire minimum au Québec.
Et ailleurs au Québec?
La situation n'est pas plus reluisante à l'échelle de la province. Selon le Bilan-Faim 2026 des Banques alimentaires du Québec (BAQ), 23,4 % des ménages ayant recours au dépannage alimentaire tirent leur principale source de revenus d'un emploi, contre 20,6 % en 2025. Il s'agit d'une hausse de 14 % en un an.
Près de 29 % des personnes qui fréquentent les banques alimentaires affirment que leur salaire ou leur nombre d'heures travaillées ne leur permet pas de subvenir à leurs besoins.
À l'échelle du Québec, le réseau répond désormais à 3,27 millions de demandes d'aide alimentaire chaque mois, soit 150 000 de plus qu'en 2025.
Et les organismes communautaires peinent à suivre la cadence. Au cours de la dernière année, 70 % ont manqué de denrées, tandis que 34,6 % ont dû réduire le contenu de leurs paniers pour servir davantage de ménages. Plus préoccupant encore, 13,5 % ont été contraints de refuser des personnes dans le besoin, faute de nourriture.
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