Nouvelle allocation pour l’épicerie: Jusqu’à 890$ sont versés cette semaine et voici quand
Encore plus si tu as plusieurs enfants! 🤑
La nouvelle allocation canadienne pour l’épicerie et les besoins essentiels (ACEBE), gérée par l’Agence du revenu du Canada (ARC), sera versée cette semaine aux Québécois et Québécoises. Cette prestation, qui succède au crédit pour la TPS/TVH et qui cible les ménages à revenus faibles ou modestes, peut te rapporter plusieurs centaines de dollars.
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Tu te demandes si tu vas en bénéficier et à combien tu as droit? Voici tout ce qu’il faut savoir avant que le premier chèque tombe.
C’est quoi exactement l’allocation pour l’épicerie?
L’ACEBE est la nouvelle prestation trimestrielle non imposable qui remplace le crédit pour la TPS/TVH à compter de juillet 2026.
Ce qui la démarque, c’est que les montants ont été bonifiés de 25 % par rapport à l’ancienne aide, et cette hausse est maintenue pour cinq ans, soit jusqu’en 2031.
De plus, tu n’as pas besoin de faire de demande, puisque l’ARC évalue ton admissibilité directement à partir de ta déclaration de revenus. Il faut toutefois que tu aies fait tes impôts.
Qui est admissible à l’ACEBE?
Comme pour toute prestation ou tout crédit gouvernemental, quelques conditions de base s’appliquent. Tu dois résider au Canada aux fins de l'impôt sur le revenu le mois précédant le versement ainsi qu'au moment où celui-ci est effectué.
Tu dois aussi avoir 19 ans ou plus et avoir produit ta déclaration de revenus de 2025, peu importe si tu as eu des revenus ou non cette année-là.
Les plafonds de revenus selon ta situation
L'admissibilité est calculée à partir de ton revenu net de 2025. Voici les seuils maximaux selon ta situation familiale.
Pour les personnes seules et les parents de familles monoparentales :
- Sans enfant : moins de 60 012 $
- 1 enfant : moins de 68 912 $
- 2 enfants : moins de 73 592 $
- 3 enfants : moins de 78 272 $
- 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $
Pour les couples :
- Sans enfant : moins de 64 232 $
- 1 enfant : moins de 68 912 $
- 2 enfants : moins de 73 592 $
- 3 enfants : moins de 78 272 $
- 4 enfants ou plus : moins de 82 952 $
Si tu es en situation de garde partagée, chaque parent pourrait toucher la moitié du montant prévu pour l'enfant concerné.
Combien vas-tu recevoir avec l'ACEBE?
Le montant auquel tu as droit varie selon ton revenu familial net rajusté, ton état civil et le nombre d'enfants de moins de 19 ans à ta charge. Pour la période couvrant juillet 2026 à juin 2027, tu pourrais recevoir jusqu'à :
- 679 $ si tu es célibataire;
- 890 $ si tu es en couple;
- 234 $ supplémentaires par enfant admissible.
Pour avoir une idée précise de ta prestation, tu peux utiliser le calculateur officiel de l'ARC.
À quelle date le versement sera-t-il effectué?
Le premier versement bonifié de l'ACEBE est prévu le 3 juillet prochain et couvre les mois de juillet, août et septembre 2026. Les trois versements suivants respecteront ce calendrier trimestriel :
- 5 octobre 2026 (octobre, novembre, décembre)
- 5 janvier 2027 (janvier, février, mars)
- 5 avril 2027 (avril, mai, juin)
Pour tous les détails officiels, consulte la page de l'allocation canadienne pour l'épicerie et les besoins essentiels sur Canada.ca.
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