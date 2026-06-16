Tu vas recevoir jusqu'à 666 $ cette semaine si tu es parent au Québec
Dès le mois prochain, ce sera un tout nouveau montant! 💰
Les parents d’enfants de moins de 18 ans à leur charge recevront cette semaine un dépôt dans leur compte bancaire, grâce à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et le versement de juin de l’allocation canadienne pour enfants (ACE), distribuée aux familles admissibles partout au pays, dont au Québec.
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Pour les personnes qui viennent d’accueillir leur premier enfant, l’ACE est une prestation mensuelle non imposable versée aux parents ayant des jeunes de moins de 18 ans à leur charge. Le montant accordé varie en fonction du revenu familial et du nombre de personnes mineures à charge.
Contrairement à certains programmes gouvernementaux, il n’est pas nécessaire de renouveler sa demande une fois l’inscription complétée. Les sommes sont déposées automatiquement chaque mois.
L’adhésion peut se faire en tout temps par l’entremise de l’espace Mon dossier de l’ARC ou avoir déjà été effectuée au moment de la déclaration de naissance.
Combien peux-tu recevoir ce mois-ci?
Les montants de juin 2026 sont calculés d’après les revenus nets familiaux déclarés pour l’année d’imposition 2024. Si le revenu combiné de ton ménage est inférieur à 37 487 $, tu as droit aux montants maximaux suivants :
- Pour un enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 666,41 $ par mois (soit environ 7 997 $ sur une année)
- Pour un enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 562,33 $ par mois (soit environ 6 748 $ annuellement)
Tu dépasses ce seuil de revenus? La prestation diminue graduellement, mais cela ne signifie pas que tu n’as droit à rien. De nombreuses familles à revenu intermédiaire continuent de recevoir une partie de l’ACE chaque mois.
En cas de garde partagée, c’est-à-dire lorsque chaque parent assume la responsabilité de l’enfant au moins 40 % du temps, le montant est généralement réparti entre les deux. Chaque parent reçoit alors 50 % de la somme à laquelle il et elle a droit selon sa situation financière.
À savoir aussi : si le total annuel estimé pour ton foyer est inférieur à 240 $, l’ARC regroupe l’ensemble des versements en un seul dépôt, généralement effectué en juillet. Pour 2025, ce dépôt groupé aurait été envoyé en juillet 2025.
Quand est prévu le versement de juin?
Le dépôt de juin 2026 sera effectué le 19 juin prochain. Les familles inscrites au dépôt direct n’ont rien à faire : le montant sera viré automatiquement dans leur compte. Aucune démarche supplémentaire n’est requise, à condition que le dossier soit à jour auprès de l’ARC.
Si tu n’es pas encore inscrit.e à la prestation, il est possible de le faire à n’importe quel moment en te connectant à Mon dossier sur le site web du fisc canadien.
Les montants augmentent dès juillet 2026
Juin est le dernier mois où les montants sont basés sur les déclarations de revenus de 2024. À compter de juillet prochain, l’ARC procédera à une révision annuelle et tiendra compte des revenus déclarés pour l’année 2025. Voici les nouveaux montants maximaux qui s’appliqueront :
- Enfant de moins de 6 ans : jusqu’à 679,75 $ par mois
- Enfant de 6 à 17 ans : jusqu’à 573,58 $ par mois
Pour profiter de cette hausse dès juillet, tu dois avoir produit ta déclaration de revenus 2025. Si ce n’est pas encore fait, c’est le bon moment de t’en occuper.
Pour obtenir tous les renseignements sur l’ACE et vérifier ton admissibilité, consulte la page officielle du gouvernement du Canada.
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