Tu peux avoir jusqu’à 10 000$ pour changer ton vieux système de chauffage: Voici quoi savoir
Au prix qu'une thermopompe coûte neuve, ce n’est pas de refus!
Si tu hésitais à te lancer dans les dépenses et remplacer ton vieux système de chauffage coûteux et désuet pour une toute nouvelle thermopompe, sache que le gouvernement du Canada a annoncé une nouvelle aide financière pouvant atteindre 10 000 $ par ménage pour aller de l’avant avec un tel changement. Comment ça marche? Es-tu admissible? On t’explique tout ça.*
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Le premier ministre Mark Carney a dévoilé les grandes lignes du nouveau Programme national de rabais pour les thermopompes, ce jeudi 8 octobre, lors d’une conférence de presse à Sherbrooke, en Estrie.
Doté d’une enveloppe de 2 milliards de dollars sur huit ans, le programme doit soutenir la rénovation d’environ un million de logements au Canada afin de réduire les coûts énergétiques et les émissions. Son principal volet, destiné directement aux propriétaires, pourrait rejoindre jusqu'à 820 000 personnes.
Le programme vise l'achat et l'installation de thermopompes électriques admissibles conçues pour les climats froids. Selon Ottawa, elles peuvent permettre de réduire les coûts de chauffage tout en offrant de la climatisation pendant les périodes de chaleur.
Au Québec, cette aide fédérale s'ajoutera à celle déjà offerte par Hydro-Québec dans le cadre du programme LogisVert. La complémentarité entre les deux programmes devrait être précisée d'ici là.
Qui peut faire une demande?
Le volet de rabais vise les propriétaires de logements qui souhaitent remplacer leur système de chauffage par une thermopompe admissible, notamment lorsque leur système tombe en panne ou approche de sa fin de vie utile.
Le communiqué prévoit aussi des mesures distinctes pour les propriétaires d’immeubles à logements multiples, par l’entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) et de la Banque de l’infrastructure du Canada.
Ces volets ne sont toutefois pas le même programme de rabais direct destiné aux propriétaires.
Quels sont les critères d’admissibilité?
À ce jour, les critères d'admissibilité au nouveau programme fédéral demeurent assez vagues. Le gouvernement a toutefois dévoilé quelques grandes lignes permettant de savoir qui pourra en profiter.
Pour obtenir la remise, une seule personne par ménage pourra présenter une demande. Celle-ci devra être propriétaire et choisir une thermopompe figurant parmi les quelque 100 000 produits admissibles. Le montant accordé dépendra notamment du revenu du ménage.
Il y a aussi une particularité : un propriétaire d’immeuble qui réclame une remise pour une thermopompe installée dans une propriété lui appartenant ne pourra pas également obtenir une remise pour une thermopompe installée dans sa propre résidence.
Combien peut-on recevoir comme subvention?
Les ménages à faible et moyen revenu pourront recevoir jusqu’à 10 000 $ en subvention, tandis que les autres ménages admissibles auront droit à 2 000 $.
Ottawa se basera sur les données de Statistique Canada pour déterminer quels ménages se situent sous le revenu médian.
Le gouvernement estime également que les ménages chauffés à l’huile, au propane ou à l’électricité par résistance pourraient économiser en moyenne plus de 1 400 $ par année sur leur facture d’énergie après l’installation d’une thermopompe.
Comment faire une demande?
Pour l'instant, tu ne peux pas faire grand-chose, puisque le portail n'est pas encore accessible. Il devrait l'être en début d'année 2027. Le moment venu, tu devras remplir un formulaire et fournir les renseignements nécessaires pour évaluer ton admissibilité, soit tes informations personnelles de base ainsi que les détails de la thermopompe admissible que tu souhaites acheter.
Le gouvernement prévoit confirmer l'approbation de la demande dans un délai de 24 heures. Une fois la thermopompe préautorisée achetée et installée, tu devras téléverser tes factures dans le portail.
La remise devrait ensuite être versée par dépôt direct dans un délai de cinq jours. À noter qu'aucune vérification avant ou après les travaux ne sera requise.
*Une version antérieure de cet article indiquait que le nouveau programme fédéral permettait notamment de remplacer une vieille thermopompe par une nouvelle, ce qui n'est pas le cas.
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