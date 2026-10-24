Cette trouvaille Amazon à moins de 18 $ achetée plus de 5 000 X est un « must » d'automne
Sa note? 4,4 étoiles sur 5, avec plus de 130 000 évaluations!
Le frottement de ton sac à main a commencé à faire boulocher ton tricot préféré? Pas de panique, une petite trouvaille dénichée sur Amazon pourrait t'aider.
Avant de reléguer tes chandails au fond de ta garde-robe ou de courir en acheter de nouveaux, sache qu'un petit gadget est actuellement offert à seulement 17,97 $. Avec plus de 5 000 achats au cours du dernier mois, il semblerait que plusieurs personnes ont envie de donner une deuxième vie à leurs vêtements préférés.
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On te présente le rasoir à tissu Beautural, un petit appareil à pile conçu pour retirer les bouloches qui apparaissent sur les vêtements à force de les porter. Pour t'en servir, pas besoin de technique compliquée : tu le fais simplement glisser sur le tissu et les petites fibres retirées se retrouvent dans un réservoir qu'il suffit ensuite de vider. Pratique quand ton chandail préféré commence à avoir l'air un peu trop usé.
Amazon vend présentement le rasoir à tissu BEAUTURAL en rabais à 17,97 $.Amazon
L'appareil peut aussi être utilisé sur les couvertures, les draps et certains tissus d'ameublement. Avec ses trois hauteurs de rasage, ses deux vitesses et son entretoise réglable conçue pour protéger les textiles délicats, il s'adapte à différents types de tissus. Il est même accompagné de deux lames de rechange pour prolonger son utilisation.
Visiblement, ce petit appareil a déjà conquis pas mal de monde. Selon les données partagées sur Amazon, le produit affiche une note de 4,4 étoiles sur 5, avec plus de 130 000 évaluations.
Le rasoir pour tissu BEAUTURAL détient présentement une note de 4,4 sur 5 sur Amazon.Amazon
Habituellement vendu à 22,97 $, le rasoir à tissu BEAUTURAL est actuellement offert à 17,97 $, soit un rabais de 22 %. Quand on pense à la valeur de tous nos chandails, c'est quand même peu cher payé pour leur permettre de conserver une belle apparence plus longtemps. Parfois, le meilleur achat mode n'est peut-être pas la dernière tendance, mais plutôt un accessoire qui permet de prolonger la vie des vêtements qu'on possède déjà!
Rasoir à tissus BEAUTURAL
Prix : En rabais à 17,97 $, plutôt que 22,97 $
C'est ici pour acheter le produit sur le site d'Amazon Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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