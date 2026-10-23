La meilleure université au Canada en 2027 est à Montréal, selon un nouveau palmarès

Et elle n’est pas la seule université du Québec dans le top 15. 🎓

Des gens qui marchent sur le campus de McGill, à Montréal.

McGill a été nommée la meilleure université au Canada en 2027, selon le magazine Maclean’s.

JuliaDorian | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Un nouveau palmarès vient de désigner la meilleure grande université au Canada pour 2027, et c’est à Montréal qu’elle se trouve. L’établissement bicentenaire y devance notamment l’université qui domine la plupart des autres classements récents au pays, l’Université de Toronto.

À lire également : Le top des universités au pays pour 2027 est sorti et voici où se classent celles du Québec

Le Québec a d’ailleurs de quoi se réjouir, puisque d’autres établissements de la province figurent aussi dans ce classement des meilleures grandes universités canadiennes de Maclean's publié le 14 octobre dernier.

C’est l’Université McGill qui décroche le premier rang du palmarès 2027 dans la catégorie des grandes universités. L’Université de Toronto suit en deuxième position, alors que l’Université de la Colombie-Britannique complète le podium.

Ce résultat tranche avec d’autres palmarès publiés récemment. Dans le classement mondial 2027 du Times Higher Education, l’Université de Toronto se hissait au 22e rang, contre le 43e pour McGill.

Plus tôt cette année, CourseCompare avait aussi placé l’université torontoise en tête au Canada pour une deuxième année de suite, devant McGill. L’écart était encore plus grand dans le palmarès mondial 2026 de TIME et Statista, où Toronto occupait la 24e place et McGill, la 154e.

Pourquoi McGill arrive-t-elle en tête?

L’université montréalaise domine cinq indicateurs : les prix étudiants, les taux de rétention et de diplomation, le ratio étudiants-professeurs et les acquisitions des bibliothèques.

Elle arrive aussi deuxième pour les prix du corps professoral, l’impact de la recherche, les dépenses des bibliothèques et les bourses. Les services aux étudiants et étudiantes demeurent toutefois son point faible, avec une 13e place ex aequo sur 15 établissements.

L’Université de Toronto conserve l’avantage pour les prix du corps professoral, le volume de recherche et la réputation, où McGill termine troisième.

Maclean's rappelle également que le personnel enseignant et les diplômés et diplômées de McGill ont remporté dix prix Nobel et que l’établissement a formé plus de boursiers et boursières Rhodes et de personnes lauréates du Nobel que toute autre université canadienne.

Le magazine souligne aussi son emplacement entre le mont Royal et le centre-ville, ainsi que les loyers montréalais, généralement plus abordables que dans les autres grandes villes canadiennes.

Côté droits de scolarité, une année à McGill coûte 5 480 $ pour la population étudiante québécoise et 15 153,17 $ pour celle des autres provinces, frais obligatoires inclus. À l’Université de Toronto, la facture atteint respectivement 8 140 $ pour les résidents et résidentes de l’Ontario et 9 290 $ pour les autres Canadiens et Canadiennes.

Trois autres universités québécoises au palmarès

Au total, quatre établissements du Québec figurent au classement, dont trois à Montréal. L’Université Laval, à Québec, se classe au 11e rang.

L’Université de Montréal la suit de près, en 12e position. Elle se démarque toutefois en terminant première au Canada pour les subventions en sciences sociales et humaines, en plus d’occuper le cinquième rang pour son ratio entre la population étudiante et le corps professoral.

L’Université Concordia ferme la marche au 15e rang, mais elle arrive quatrième au pays pour l’impact de sa recherche. C’est aussi l’établissement le plus abordable du classement pour les étudiants et étudiantes du Québec, avec des droits de scolarité de 3 026 $.

Comment fonctionne le classement de Maclean’s

La catégorie des grandes universités regroupe les établissements qui comptent plus de 30 000 étudiants et étudiantes.

Chacun est noté selon 14 indicateurs, dont les prix remportés par la population étudiante, les taux de rétention et de diplomation, le ratio étudiants-professeurs, les subventions de recherche, le budget de fonctionnement, les dépenses des bibliothèques, les bourses et les services offerts aux étudiants et étudiantes.

Un sondage sur la réputation des établissements, mené par la firme Angus Reid auprès de membres du corps professoral et de personnes responsables de l’embauche, entre aussi dans le calcul.

Les meilleures grandes universités au Canada en 2027

Voici le classement complet des grandes universités canadiennes selon Maclean's.

  1. Université McGill
  2. Université de Toronto
  3. Université de la Colombie-Britannique
  4. Université de Waterloo
  5. Université Queen’s
  6. Université de l’Alberta
  7. Université McMaster
  8. Université d’Ottawa
  9. Université de Calgary
  10. Université Western
  11. Université Laval
  12. Université de Montréal
  13. Université York
  14. Université métropolitaine de Toronto
  15. Université Concordia

Cet article est une adaptation de l’article « Canada's top universities for 2027 were ranked and McGill beat U of T (for once)
», qui a été publié à l’origine sur MTL Blog.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

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    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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