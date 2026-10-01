McGill dans le top 15 des meilleures universités pour les Américains : Voici pourquoi
Nos voisins du Sud trouvent Montréal pas mal attirante pour leurs études!
Les universités du Québec attirent depuis longtemps des gens de l'international, mais l'une d'elles semble particulièrement populaire auprès de nos voisins du Sud. L'Université McGill figure dans un nouveau palmarès de Forbes des établissements situés à l'extérieur des États-Unis où les étudiants et étudiantes américaines devraient envisager de poursuivre leurs études.
À lire également : L'Université McGill offre un cours de finances 100% GRATUIT: Voici quoi savoir
Publiée à la fin août, la liste de Forbes regroupe les 15 meilleures universités pour la communauté étudiante américaine, réparties dans 12 pays. Toutes offrent des programmes de premier cycle de trois ou quatre ans donnés en anglais et reçoivent des demandes d'admission en provenance des États-Unis.
L'établissement montréalais est le seul au Canada à s'y retrouver. Il côtoie de grands noms, comme Oxford, Cambridge et Sciences Po, mais aussi des options moins connues, en Allemagne, au Japon ou encore au Mexique.
À noter qu'il ne s'agit pas d'un classement au sens strict. Les universités y sont présentées par pays, sans rang attribué, et Forbes précise que certaines sont très sélectives alors que d'autres sont plus accessibles.
Pourquoi étudier à l'étranger
Faire tout son baccalauréat à l'étranger demeure marginal aux États-Unis, mais la tendance gagne du terrain. Selon des données de l'Institute of International Education citées par Forbes, les personnes au premier cycle représentaient 67 % des quelque 90 000 personnes américaines inscrites à un programme complet à l'étranger en 2025, contre 35 % dix ans plus tôt.
Le Canada arrive au troisième rang des destinations, avec 6 865 personnes américaines inscrites au premier cycle, derrière le Mexique et le Royaume-Uni.
Selon Forbes, cet engouement s'explique notamment par la hausse du coût des universités américaines et par l'accès de plus en plus difficile aux établissements les plus prestigieux.
Pourquoi McGill séduit-elle autant les Américains et Américaines?
Fondée en 1821, McGill accueille plus de 28 000 personnes au premier cycle, dont environ 27 % viennent de l'étranger, selon Forbes.
Son principal avantage pour la population étudiante américaine : les cours sont principalement offerts en anglais. L'université propose aussi un vaste choix de programmes, notamment en arts, en génie, en gestion et en sciences.
Forbes souligne également son emplacement au centre-ville de Montréal, à proximité des commerces, des restaurants et de la vie nocturne.
Côté budget, un baccalauréat en arts coûte environ 56 000 $ CA par année en droits de scolarité et frais pour une personne venant des États-Unis, soit environ 40 400 $ US.
McGill parmi les options les plus chères du top 15
Si McGill fait bonne figure, elle n'est pas pour autant une aubaine aux yeux des familles américaines. Une fois les 15 établissements triés selon leurs droits de scolarité annuels, l'université montréalaise se retrouve parmi les plus coûteuses, derrière seulement St Andrews et Oxford, et dans la même fourchette que Cambridge.
À l'autre bout du spectre, l'University College Freiburg, en Allemagne, demande environ 5 500 $ CA par année. Voici l'ensemble du palmarès, de l'option la moins chère à la plus chère, selon les montants publiés par Forbes et convertis en dollars canadiens.
- University College Freiburg (Fribourg-en-Brisgau, Allemagne)
- Environ 5 500 $
- Université Waseda (Tokyo, Japon)
- De 11 200 $ à 16 900 $, selon la faculté
- Université Yonsei, Underwood International College (Séoul et Incheon, Corée du Sud)
- Environ 13 600 $
- Sciences Po (Paris et six autres campus, France)
- Environ 24 700 $
- Université Bocconi (Milan, Italie)
- Environ 28 100 $
- Tecnológico de Monterrey (Monterrey et d'autres campus, Mexique)
- Environ 30 700 $
- Amsterdam University College (Amsterdam, Pays-Bas)
- Environ 33 800 $
- Trinity College Dublin (Dublin, Irlande)
- De 37 300 $ à 49 000 $, pour la plupart des programmes
- Université de Hong Kong (Hong Kong)
- De 40 600 $ à 45 200 $, selon le domaine
- Université John Cabot (Rome, Italie)
- Environ 42 600 $
- IE University (Madrid et Ségovie, Espagne)
- Environ 44 000 $, et jusqu'à 72 400 $ pour un programme en administration des affaires
- Université McGill (Montréal, Québec)
- Environ 56 000 $, pour un baccalauréat en arts
- Université de Cambridge (Cambridge, Angleterre)
- De 56 200 $ à 85 600 $, plus des frais de collège
- Université de St Andrews (St Andrews, Écosse)
- Environ 63 900 $
- Université d'Oxford (Oxford, Angleterre)
- De 72 400 $ à 121 600 $, selon le programme
Les montants en dollars canadiens ont été calculés à partir d'un taux de change de 1,42 $ CA pour 1 $ US, en date du 30 septembre 2026, puis arrondis. Le montant de McGill correspond quant à lui au tarif officiel en dollars canadiens, rapporté par Forbes.
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
- Cette université à Montréal est la meilleure au Canada selon un tout nouveau classement ›
- Le top des universités au pays pour 2027 est sorti et voici où se classent celles du Québec ›
- Ces 3 universités du Québec sont dans le top 20 des meilleures au Canada en 2026 ›
- L'Université McGill offre un cours de finances 100% GRATUIT: Voici quoi savoir ›
- Meilleures universités au monde : McGill est encore exclue d'un top 50 et voici pourquoi ›
- Ces 5 universités du Québec figurent dans ce palmarès mondial en 2026 ›
- Une seule université du Québec s'est classée parmi les 30 meilleures au monde ›