18 des meilleures trouvailles et nouveautés à 5 $ et moins au Dollarama

Des marques connues à prix mini aux décos qui n'ont rien à envier à celles du Winners, ces trouvailles valent le détour! 👀

​Lampes de bureau à abat-jour blanc et base en bois naturel vendues au Dollarama à 5 $. Droite : Devanture du Dollarama.

Les récents arrivages au Dollarama ont des allures de boutiques de déco fancy.

Narcity Québec
Rédactrice en chef

Le Dollarama n'a plus grand-chose à envier à Winners : entre les arrivages surprises, les produits de marques connues vendus à mini-prix et les trouvailles déco qui ont l'air de valoir trois fois leur prix, chaque visite réserve son lot de surprises. Et le meilleur dans tout ça? Tout coûte 5 $ ou moins.

À lire également : 10 bonbons d'Halloween populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart

Ce mois-ci, l'automne s'est clairement installé dans les allées : chaussettes en tricot, lampes d'ambiance, vases au look rétro et même les premières décos des Fêtes. Côté beauté, j'ai repéré une brume solaire Bondi Sands, des ongles à pression Sally Hansen et des petits parfums inspirés de la série Emily in Paris, sans oublier quelques produits ménagers à petit prix.

Voici 18 trouvailles et nouveautés qui méritent ton attention lors de ta prochaine visite au Dollo.

Lampes de chevet en bois

\u200bLampes de bureau \u00e0 abat-jour blanc et base en bois vendues au Dollarama \u00e0 5 $

Ces lampes à alimentation USB sont offertes avec deux formes d'abat-jour.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Avec leur abat-jour blanc et leur base en bois naturel, ces deux petites lampes affichent un style scandinave digne d’une boutique de déco. Elles ressemblent d’ailleurs à s’y méprendre à ce modèle vendu à 22 $ chez Walmart.

Elles fonctionnent par USB, ce qui signifie qu’un bloc d’alimentation est nécessaire pour les brancher dans une prise murale (il n’est pas fourni). Tu peux aussi les alimenter directement à partir d’un ordinateur ou d’une batterie portative, ce qui te donne plus de flexibilité pour les installer où bon te semble.

Ensemble de bougeoirs

Ensembles de bougeoirs rectangulaires Decoware blancs et noirs vendus chez Dollarama \u00e0 5 $.

Ces bougeoirs Decoware se déclinent en deux couleurs pour s'agencer à différents styles de décoration.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces bougeoirs rectangulaires ont un style épuré qui s'agence avec à peu près tout. Ils sont offerts en blanc, pour un look plus doux, ou en noir, pour une touche plus moderne. Ajoute quelques chandelles (non fournies, mais qu'on trouve à 2,50 $ pour 32 unités au Dollo), et tu as un centre de table ou une déco de tablette pour quelques dollars.

Distributeurs de savon effet pierre 

Distributeurs de savon \u00e0 pompe noire avec fini effet pierre, offerts en gris, beige et charbon chez Dollarama.

Ces distributeurs de savon aux couleurs neutres peuvent ajouter une touche chic à la salle de bain ou à la cuisine.

Narcity Québec

Prix : 4,25 $

Le fini effet pierre est très tendance. Et si tu aimes le style moderne et épuré, ces distributeurs à moins de 5 $ répondront à toutes tes attentes. Offerts en gris, en beige et en charbon, ils ont une pompe noire qui fait beaucoup plus chic que le plastique blanc habituel.

Transvide ton savon à mains ou ton savon à vaisselle dedans, et ton comptoir de cuisine ou de salle de bain prend instantanément un air plus soigné.

Pichet en acier inoxydable

Carafes isothermes en acier inoxydable bross\u00e9 avec poign\u00e9e et bec verseur chrom\u00e9s sur une tablette du Dollarama.

Ces carafes au fini métallique peuvent compléter un coin café avec une touche élégante.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Avec leur acier inoxydable brossé et leur bec verseur chromé, ces carafes ont l'allure de celles qu'on voit dans les cafés ou au buffet déjeuner d'un hôtel. Elles sont pratiques pour garder le café au chaud pendant un brunch, ou pour servir le lait et la crème avec un peu plus de classe dans tes prochains événements.

Accessoires de salle de bain en bambou

Porte-papier hygi\u00e9nique suspendu et porte-serviettes rond en bambou naturel de marque Splash, vendus chez Dollarama \u00e0 5 $ chacun.

Dollarama propose deux accessoires de salle de bain en bambou, avec un système de fixation autocollant.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Pour un effet plus naturel, ces accessoires à petit prix se démarquent. Le bambou apporte une touche chaleureuse, style spa, qui change complètement l'allure d'une petite salle de bain. Tu peux opter pour le porte-papier hygiénique suspendu ou le porte-serviettes rond. Combinés, ils créent un ensemble encore plus harmonieux.

Vase en verre ambré

Vase d\u00e9coratif Casa Di Vetro en verre brun ambr\u00e9, \u00e0 silhouette arrondie et \u00e0 col \u00e9troit, vendu 4,50 $ chez Dollarama.

Ce vase en verre ambré apporte une touche rétro à la décoration.

Narcity Québec

Prix : 4,50 $

Avec sa silhouette arrondie et sa teinte brun doré, ce vase a un côté années 70 qui fonctionne très bien avec les couleurs d'automne. Le verre ambré apporte une touche rétro à la déco qui est particulièrement tendance, et peut même s'agencer avec le style dopamine decor. Son col étroit est parfait pour une seule tige, quelques branches séchées ou des fleurs de saison. Il est aussi assez beau pour trôner tout seul sur une tablette.

Brume solaire FPS 50+ Bondi Sands

Brume solaire pour le visage Bondi Sands FPS 50+ \u00e0 large spectre, sans parfum ajout\u00e9.

La brume solaire pour le visage FPS 50+ de la marque australienne Bondi Sands est offerte à seulement 5 $.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Bondi Sands, c'est une marque australienne qu'on retrouve surtout dans les rayons d'autobronzants et de protections solaires des pharmacies, à des prix généralement bien plus élevés. La voir sur les tablettes du Dollarama à seulement 5 $, c'est donc toute une surprise. Cette brume solaire pour le visage FPS 50+ offre une protection à large spectre et ne contient aucun parfum ajouté, un avantage pour les peaux sensibles.

Son format en vaporisateur permet aussi de faciliter les retouches au cours de la journée. Et si tu te demandes si ces produits approchent de leur date de péremption, rassure-toi : les exemplaires photographiés affichent octobre 2027.

Ongles à pression

Deux ensembles de 24 faux ongles \u00e0 pression Sally Hansen Salon Effects Perfect Manicure, aux motifs Minions et Hershey's.

Des faux ongles Sally Hansen à mini-prix te feront grandement épargner.

Narcity Québec

Prix : 4 $

Sally Hansen est une marque bien établie dans l’univers des soins pour les ongles, et ses produits peuvent facilement coûter deux fois plus cher en pharmacie. Avec leurs motifs à l’effigie des Minions et de Hershey’s, ces ensembles sont particulièrement amusants à l’approche de l’Halloween. Mais au-delà de leur look original, ils permettent surtout de s’offrir une manucure en un clin d’œil, le temps d’une soirée ou d’une fin de semaine, sans avoir à passer par le salon. À seulement 4 $ l’ensemble, tu peux même te permettre de les essayer juste pour le fun.

Coussins décoratifs de Noël

Deux coussins d\u00e9coratifs de No\u00ebl chez Dollarama, l'un carr\u00e9 avec des camionnettes rouges et des sapins, l'autre en forme de flocon de neige beige et blanc.

Ces coussins de Noël permettent d'ajouter une touche festive au décor à petit prix.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Oui, on est seulement en octobre, mais les articles des Fêtes ont déjà fait leur entrée au Dollo. Ces coussins vont plaire autant aux fans du style chalet qu'à ceux et celles qui aiment ce qui est plus coquet : un modèle carré avec des camionnettes rouges et des sapins, et un autre en forme de flocon de neige, en beige et blanc.

À 5 $ chacun, c'est une façon simple de donner un air festif au salon sans devoir tout redécorer.

Sac à main en fausse fourrure

Petit sac \u00e0 main en fausse fourrure noire et blanche \u00e0 imprim\u00e9 z\u00e9br\u00e9, avec deux poign\u00e9es douces et une cha\u00eene dor\u00e9e, chez Dollarama.

Ce sac à main à imprimé zébré repéré chez Dollarama combine une texture duveteuse et une chaîne dorée pour un look original.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Après les sacs en sherpa qui ont fait fureur sur les réseaux sociaux, le Dollarama mise encore sur les textures duveteuses. Ce petit sac à main en fausse fourrure à imprimé zébré noir et blanc ajoute du caractère à un look tout simple. Il a deux poignées douces et une chaîne dorée, ce qui lui donne un petit côté chic pour quelques dollars.

Chaussettes en tricot torsadé

Paire de chaussettes beiges en tricot torsad\u00e9 Comfy Toes pour femmes.

Ces chaussettes en tricot torsadé affichent un style parfait pour l'automne et l'hiver.

Narcity Québec

Prix : 3 $

Ces chaussettes sont un coup de coeur perso, alors que j'en ai acheté l'an dernier, et elles sont encore parmi mes chouchous (et n'ont aucun trou). Avec leur tricot torsadé, elles ont un style qui s'agence parfaitement à tes pulls de laine.

Panier de rangement en tissu à rebords tressés

Panier de rangement rectangulaire \u00e0 motifs floraux gris et blancs, avec rebords tress\u00e9s et doublure int\u00e9rieure blanche, vendu 5 $ chez Dollarama.

Ce panier de rangement combine un imprimé floral discret et une doublure intérieure pour organiser différents petits objets de la maison.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Avec son imprimé floral gris sur fond blanc cassé et ses rebords épais à l'aspect tressé, ce panier affiche un look à la fois champêtre et élégant. Sa doublure intérieure blanche lui donne un fini plus soigné que la moyenne des paniers en tissu.

Il est pratique pour ranger les petits objets qui traînent partout, comme les télécommandes, les produits de beauté ou les accessoires de bébé, tout en étant assez joli pour être laissé à la vue.

« Dupes » de parfums populaires

Bo\u00eete rouge orang\u00e9 de l'eau de parfum Parfums Crystal No 060, en format de 30 ml.

Une copie d'Opium, l'eau de Parfum d’Yves Saint Laurent, est vendue à 5 $ au Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Ces eaux de parfum de la marque Parfums Crystal font actuellement le buzz sur les réseaux sociaux, puisqu’elles s’inspirent de plusieurs fragrances populaires, mais à une fraction de leur prix. Sur la photo, on peut notamment voir une version qui rappelle le parfum Opium d’Yves Saint Laurent.

Plusieurs internautes affirment qu’elles valent le détour pour leur petit prix, même si, comme pour tout dupe, l’odeur et la tenue peuvent différer de celles du parfum original.

Eau de parfum « Emily in Paris »

Une eau de toilette Homme noire et un parfum Emily in Paris \u00e0 emballage rose et bleu.

Ces fragrances Emily in Paris de Michel Germain sont offertes en format de voyage de 10 ml à seulement 3 $ chacune.

Narcity Québec

Prix : 3 $

Si tu as aimé la série Emily in Paris sur Netflix, ces petites eau de parfum repérées chez Dollarama pourraient bien piquer ta curiosité. Inspirées de l'univers de la populaire série, ces fragrances de la marque canadienne Michel Germain sont offertes à seulement 3 $ chacune, dans un format de voyage de 10 ml.

Leur petit format est particulièrement pratique pour les glisser dans un sac à main, une trousse de toilette ou un bagage de cabine. C'est aussi une belle occasion de découvrir une fragrance signée Michel Germain sans devoir investir dans un grand flacon.

Assouplissant Comfort

Bouteilles d'assouplissant textile Comfort Botanique de 675 ml, aux motifs de fleurs roses et bleues.

L'assouplissant textile Comfort Botanique a fait son entrée sur les tablettes du Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Les produits ménagers de marques connues font partie des belles surprises qu'on peut faire au Dollarama. Cet assouplissant textile Comfort de la gamme Botanique est offert en bouteille de 675 ml pour 5 $, tandis que Walmart vend le 570 ml pour 5,97 $. Tu payes donc un dollar de plus pour 105 ml de moins.

Si tu l'utilises déjà, ça vaut la peine de comparer avec le prix de ton épicerie ou de ta pharmacie habituelle avant de faire tes réserves.

Tapis « Le Grincheux»

Trois tapis de No\u00ebl \u00e0 l'effigie du Grincheux, offerts chez Dollarama, avec des motifs festifs et des couleurs vertes et rouges.

Plusieurs modèles de tapis de Noël du Grincheux repérés chez Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Même le Grincheux a droit à sa place dans les décorations des Fêtes! Dollarama propose plusieurs modèles de tapis inspirés du célèbre personnage, dont un avec son visage sur fond vert lime, un autre avec une couronne de Noël et un troisième affichant l'inscription « It Was the Night Before Grinchmas ». De quoi ajouter une petite touche humoristique à ton entrée sans avoir à refaire toute ta déco de Noël. Reste à voir si tu pourras résister à l'envie d'en acheter plus d'un.

Sac à main effet suède

Sacs \u00e0 main souples \u00e0 effet su\u00e8de de couleur cognac et bourgogne, suspendus dans une all\u00e9e du Dollarama.

Des sacs à main à effet suède dans des teintes automnales, vendus chez Dollarama.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Pas besoin de dépenser une fortune pour ajouter un nouvel accessoire à ta garde-robe. Ces sacs à main souples à l'effet suède, offerts dans des teintes de cognac et de bourgogne, ont l'air de coûter pas mal plus que 5 $. Leur format plutôt généreux et leur longue ganse en font une option intéressante pour transporter tes essentiels au quotidien.

Crème de jour hydratante Paul Frank

Cr\u00e8me de jour hydratante Paul Frank vendue au Dollarama.

La marque Paul Frank est maintenant en vente au Dollarama avec des produits pour la peau à bas prix.

Narcity Québec

Prix : 5 $

Si tu as grandi dans les années 2000, le nom Paul Frank et son célèbre singe Julius te rappellent sûrement des souvenirs. La marque californienne fait maintenant son apparition dans les rayons du Dollarama avec une crème de jour hydratante. Un joli clin d’œil nostalgique, mais aussi un soin de base à petit prix pour aider ta peau à affronter l’air plus sec de l’automne.


À noter que l'inventaire du Dollarama varie d'une succursale à l'autre et que plusieurs produits disparaissent rapidement des tablettes. Si tu as un coup de cœur, n'attends pas trop!


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Izabelle Bee

    Rédactrice en chef

    Embauchée en 2016, Izabelle dirige Narcity Québec en tant que rédactrice en chef depuis 2018. Diplômée d’un baccalauréat en journalisme de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle gère l’équipe éditoriale et joue un rôle clef dans l’évolution du média.

    Izabelle a également représenté Narcity lors de conférences sur l'industrie des médias en 2018 et 2024, aux côtés d’acteurs majeurs de l’industrie. En 2020, grâce à son leadership et au travail acharné de son équipe, Narcity Québec a atteint un record historique d’audience sur Narcity.com.

    Depuis 2025, Izabelle Bee collabore avec l’agence Rally en tant que créatrice de contenu. Son rôle se concentre exclusivement sur des projets sur les réseaux sociaux qui n'ont aucun lien avec le contenu éditorial de Narcity Québec.

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