Les 16 meilleures trouvailles au Dollarama actuellement selon les « accros du Dollo »
Fais confiance aux vrais experts du Dollarama! 👀
Il y a les personnes qui passent au Dollarama seulement quand elles ont besoin de quelque chose, puis il y a celles qui connaissent pratiquement chaque allée par cœur et qui repèrent les nouveautés avant tout le monde. Et quand ces dernières tombent sur une trouvaille particulièrement intéressante, elles s’empressent généralement de la partager!
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Dans les groupes Facebook consacrés aux « accros » du magasin du dollar, qui regroupent des centaines de milliers de personnes, les membres multiplient les publications pour montrer leurs derniers achats, échanger des avis et mettre en lumière des produits qui passent parfois complètement inaperçus sur les tablettes. Certains suscitent d’ailleurs tellement de réactions qu’ils se retrouvent sur la liste d’achats d'adeptes de la chaîne, au point de devenir introuvables dans certaines succursales.
Entre les produits du quotidien, les accessoires pratiques et les découvertes plus inattendues, les recommandations ne manquent pas. Mais comme l’inventaire varie d’une succursale à l’autre, mettre la main sur un produit populaire peut demander un peu de patience (et quelques visites supplémentaires).
Pour t’éviter de fouiller dans des dizaines de publications (et toutes les allées), voici 16 trouvailles qui ont retenu l’attention des « accros du Dollo » et qui valent le détour.
Vaisselle à motifs
Les pièces de vaisselle à motifs vendues de 2,75 $ à 4,50 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : de 2,75 $ à 4,50 $
Quand tu prends une assiette en main, c’est son poids qui surprend : elle est lourde et solide, loin de la vaisselle légère qu’on associe aux magasins du dollar. Avec ses motifs et le choix entre le vert sauge et le gris pâle, on dirait un ensemble vendu beaucoup plus cher en boutique spécialisée. Les pièces se vendent à l’unité : la grande assiette est à 4,50 $, alors que la petite assiette et le petit bol coûtent 2,75 $ chacun.
Boîte à lunch à compartiments
La boîte à lunch à compartiments Snapit vendue à 4,50 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Pour les lunchs où tout ne rentre jamais dans un seul contenant, cette boîte à deux étages de style « boîte bento » est plutôt bien pensée. La partie supérieure comprend deux compartiments séparés, parfaits pour garder les accompagnements à part, tandis que celle du bas offre un plus grand espace pour le repas principal. Le tout est muni d’une poignée de transport et se décline en plusieurs couleurs, dont le rose, le vert menthe et le bleu. Un format aussi pratique que joli.
Bouteille de décoration de gâteau
La bouteille de décoration Wilton vendue à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Écrire « Bonne fête » en chocolat sur un gâteau ou tracer de petits motifs sur des cupcakes, c’est beaucoup plus simple avec cette bouteille qu’avec une poche à douille, d’après les commentaires des « accros ». Elle se tient bien en main, ce qui aide à réussir des détails précis, même si tu n’as pas la fibre artistique. Son bouchon qui ferme bien fait aussi partie des points les plus appréciés, puisqu’il évite les dégâts entre deux utilisations.
Porte-clés en forme de mini sacs à main
Les porte-clés en forme de mini-sacs à main vendus à 4,75 $ chacun chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $
« Dans quelle succursale? » C’est la question qui revient dans les commentaires dès qu’un de ces mini-sacs porte-clés apparaît dans une publication des « accros du Dollo ». Ils se déclinent en plusieurs modèles et couleurs, et certains ont un petit air de Birkin d’Hermès avec leurs deux anses, leur rabat et leur fermoir doré. Tu peux en accrocher un à ton trousseau ou à la poignée de ton sac à main.
Savons à mains
Les savons à mains PAOS vendus à 3,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Ce sont d’abord les bouteilles qui ont attiré l’attention des « accros du Dollo », et on comprend pourquoi! Avec leurs couleurs pastel et leur design épuré, elles ont presque l’air de petits accessoires déco pour la salle de bain. Le contenu, lui, fait aussi bonne impression : selon les personnes qui ont essayé ces savons, les parfums sortent un peu de l’ordinaire et, surtout, ne sentent pas trop synthétique.
Dentifrice blanchissant Modern Whites
Le dentifrice Modern Whites vendu chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Les produits blanchissants à petit prix ne font pas toujours l’unanimité, mais ce dentifrice semble avoir gagné le coeur de quelques adeptes. Selon les commentaires, le gel à la menthe glaciale donne de bons résultats et son goût est plutôt agréable. Ce dernier point revient souvent dans les discussions, surtout en comparaison avec le rince-bouche de la même gamme, dont la saveur est beaucoup moins appréciée. Preuve que, dans une même collection, tous les produits ne se valent pas!
Produits de soins pour le visage Revive
Les produits de soins Revive vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $
La gamme Revive a conquis plusieurs fans dans les groupes du Dollarama. Et les produits sur la photo ne sont qu’un aperçu : plusieurs autres soins de la même gamme sont offerts en magasin, et les avis sont majoritairement positifs pour ceux qui ont été essayés. Pas mal pour des produits à l’allure haut de gamme qu’on ne s’attend pas forcément à trouver dans les allées de la chaîne verte et jaune!
Verres de Noël
Les verres décoratifs de Noël vendus chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Les « accros du Dollo » ont l’œil pour repérer les ressemblances avec des produits de grandes enseignes! Cette fois, ce sont ces verres décorés de petits motifs de Noël en relief qui rappellent le Festive Icon Tumbler Glass d’Anthropologie, vendu 18 $ l’unité. Au Dollarama, les verres coûtent plutôt 3,75 $ et se déclinent notamment en vert avec des sapins et du houx, ou en blanc avec des pères Noël et des bonshommes en pain d’épice. Évidemment, ils ne sont pas soufflés à la main comme ceux d’Anthropologie, mais l’effet festif est bien là.
Sirop de miel piquant
Le sirop de miel piquant vendu à 2 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $
Ce mélange sucré-épicé a de quoi piquer la curiosité! Ce « sirop de miel » infusé au piment se prête à toutes sortes de combinaisons, que ce soit sur une pizza, du poulet frit ou même avec du fromage. C'est d'ailleurs le genre de condiment qu'on retrouve de plus en plus dans les recettes qui mélangent le sucré et le salé. À 2 $ la bouteille de 284 g, ça permet de découvrir cette combinaison sans trop dépenser si tu n'as encore jamais goûté au fameux hot honey.
Nettoyant The Pink Stuff
Le nettoyant moussant pour la salle de bains The Pink Stuff de 750 ml vendu à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Si tu as déjà le petit pot rose de The Pink Stuff sous l’évier, sache que la marque propose aussi une mousse en vaporisateur pour la salle de bain. Les « accros du Dollo » apprécient autant la pâte du fameux pot que le nettoyant en crème, et les commentaires sur la mousse vont dans le même sens : elle nettoie bien. Pour le vaporisateur de 750 ml, il y a près de 3 $ d’écart entre le Dollarama, qui le vend 5 $, et Walmart, où il est affiché à 7,97 $.
Concentré capillaire
Le concentré capillaire The Oil Heiress de 4 ml vendu à 1,50 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
Sauter un lavage même quand tes racines redeviennent rapidement grasses? C’est ce que certaines personnes disent avoir réussi à faire après avoir essayé ce concentré sans parfum. Il suffit de verser la fiole de 4 ml au complet dans une bouteille de shampoing d’environ 325 ml, puis de secouer une quinzaine de secondes pour bien mélanger le tout.
Housses de coussin de Noël
Les housses de coussin de Noël vendues à 5 $ chacune chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Pour donner un air festif à ton salon sans payer le gros prix, ces housses de coussins sont parfaites. Elles sont douces au toucher et se déclinent en plusieurs couleurs et motifs, des sapins sur fond vert forêt aux flocons sur fond blanc. Une fois les Fêtes passées, tu les replies et elles ne prennent presque pas de place dans le bac de décorations.
Tartinade crémeuse aux biscuits spéculoos
La tartinade aux spéculoos de 350 g vendue à 2,75 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,75 $
Tu connais les biscuits Biscoff, ces biscuits spéculoos qu’on voit partout dans les desserts? Cette tartinade rappelle leur petit goût caramélisé et épicé. Elle s’étale sur une rôtie, mais tu peux aussi en réchauffer une cuillerée pour la faire couler sur de la crème glacée à la vanille.
Maison de Noël pour chats
Les maisons de jeu et griffoirs de Noël pour chats vendus à 5 $ chacun chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Les petites maisons pour chats avaient déjà fait jaser à l’Halloween, et les « accros du Dollo » craquent maintenant pour les versions de Noël. Chaque maisonnette en carton sert à la fois de cachette et de griffoir, en plus d’être accompagnée d’un sachet d’herbe aux chats. Reste à voir si ton chat va préférer le chalet d’hiver ou la boîte dans laquelle il est arrivé.
Ensemble de bain Wahl pour les chiens
L’ensemble de bain Wahl pour chiens vendu à 5 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Cette trousse de bain Wahl pour chiens comprend un tapis à lécher, qui se fixe à la paroi de la baignoire pour occuper ton chien pendant que tu le laves, une brosse de bain et une grande serviette à séchage rapide. Dans les commentaires, plusieurs trouvent que trois accessoires pour 5 $, ça vaut le coup. Au même prix, la marque propose un autre ensemble avec un distributeur d’eau portatif et une serviette en microfibre.
Miroir décoratif
Le miroir décoratif vendu à 4 $ chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Sur le miroir en forme de cœur, ce sont les grosses billes beige rosé qui donnent du relief à la bordure et lui apportent un petit côté rétro, un détail que plusieurs membres des groupes adorent. Le même contour à billes se retrouve sur les modèles ronds et carrés, et la collection compte aussi des versions noires et blanches. Si tu as déjà quelques cadres au mur, le miroir en cœur peut se glisser entre deux photos pour varier les formes.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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