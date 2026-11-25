18 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci
Ça vaut VRAIMENT la peine de comparer : certains produits de marque coûtent plus du double ailleurs. 🤯👀
Si tu penses encore que le Dollarama, c'est juste pour les « bébelles » et les cartes de souhaits, une petite visite ce mois-ci pourrait bien te faire changer d'idée. Entre les produits de grandes marques qu'on retrouve habituellement en pharmacie vendus à une fraction du prix, les trouvailles que s'arrachent les « accros du Dollo » et les rayons consacrés au temps des Fêtes qui sont vraiment impressionnants cette année, les allées du magasin du dollar réservent pas mal de surprises. Et le meilleur dans tout ça? Presque tout coûte 5 $ ou moins.
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En novembre, lors de mes visites, c'est surtout le rayon beauté qui m'a surprise : un bâton à sourcils Tattoo Studio de Maybelline, des crayons à lèvres CoverGirl et des lingettes démaquillantes Almay, tous à mini-prix. Côté Fêtes, c'est le moment de faire le plein d'emballage (sacs, papier, étiquettes) avant la folie de décembre, et quelques idées de cadeaux de bas de Noël se sont glissées dans le lot, dont des mini sacs trop chou qui rappellent un certain Birkin.
Voici 18 trouvailles et nouveautés qui méritent un arrêt lors de ta prochaine visite au Dollo.
Mini sacs inspirés du Birkin
Ces mini sacs porte-clés inspirés du Birkin se vendent 4,75 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 4,75 $
Tu les as sans doute vus passer sur les réseaux sociaux : ces mini sacs inspirés du Birkin d’Hermès sont partout, et difficile de résister tellement ils sont parfaits.
Les petits porte-clés imitent l’allure du sac de luxe avec leur fermoir doré et leur fini effet crocodile ou peau de serpent. Tu peux mettre la main sur plusieurs couleurs et les accrocher ici et là, que ce soit à ton trousseau de clés ou pour accessoiriser ta sacoche. Ça fait aussi un cadeau de bas de Noël assez original dans lequel insérer une (mini) surprise.
Si le vrai Birkin n’est pas dans ton budget (on va se le dire, c’est dans le budget de qui?), ce tout petit dupe, lui, devrait l’être!
Bâton à sourcils Tattoo Studio de Maybelline
Le Brow Lift Stick de la gamme Tattoo Studio de Maybelline est offert à 5 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Ça vaut toujours la peine de fouiller dans la section beauté du Dollarama, parce qu’on y trouve parfois des produits de grandes marques pour une fraction du prix. Cette fois-ci, c’est le Brow Lift Stick de la gamme Tattoo Studio de Maybelline, en version transparente (264), qui a attiré mon attention.
Si tu aimes l’effet des sourcils laminés et brossés vers le haut, ce petit bâton est justement conçu pour les sculpter et les maintenir en place, sans y ajouter de couleur. À seulement 5 $, ça ne fait pas mal au budget de l'essayer!
Boîte à lunch empilable style « bento »
La boîte à lunch à deux étages de Snaptite coûte 4,50 $ au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Que ce soit pour faire les meilleurs lunchs à ta personne préférée, ou pour te faire une meal prep complètement goals, cette boîte à lunch de style « bento » pourrait te faciliter la vie. Elle a deux étages et plusieurs compartiments pour éviter que tout se mélange. À toi, les repas trois services, même sur la route! Elle est munie d’une petite poignée pour faciliter le transport et elle est sans BPA.
Sacs-cadeaux des Fêtes
Les sacs-cadeaux des Fêtes se vendent de 1,25 $ à 3 $ selon le format chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 1,25 $ à 3 $, selon le format choisi
La saison des emballages-cadeaux est officiellement lancée au Dollo, et le choix de sacs hyper mignons ne manque pas. Que tu aies un petit penchant pour les motifs de Noël classiques ou que tu préfères quelque chose d’un peu plus chic, il y en a vraiment pour tous les goûts.
Pssst : Si tu veux avoir le choix, je te conseille de ne pas trop tarder avant de faire un tour dans ces allées : les plus beaux modèles ont tendance à partir vite!
Pantoufles style Crocs
Ces pantoufles doublées sont offertes en marine ou en noir, en tailles P, M et G, pour 5 $.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Les Crocs doublées, tout le monde les veut, mais leur prix, lui, fait moins rêver. Ces pantoufles du Dollarama, offertes en marine ou en noir, ont la même allure de sabot et le même intérieur tout doux et duveteux. Que ce soit pour traîner en pyjama à la maison ou pour aller chercher ton courrier sans avoir à enfiler tes bottes, elles pourraient être bien pratiques. À 5 $ la paire, tu peux même t’en prendre une deuxième à laisser au chalet!
Elles sont offertes en bleu marine ou en noir, dans les tailles P, M et G.
Papier d'emballage
Le papier d'emballage mat à 1,75 $ offre plus de surface que le brillant à 3,25 $.
Narcity Québec
Prix : 1,75 $ à 3,25 $
Si tu es du genre à emballer tes cadeaux avec soin et à payer une fortune pour de beaux papiers, tu vas vouloir faire un détour par le Dollo.
Il y a des modèles vraiment beaux cette année, comme ce papier blanc avec des chevreuils et des boucles roses, complètement dans la tendance coquette, ou ce kraft avec des cannes de Noël et des bonbons brillants qui fait très chic. Bien sûr, les classiques enfantins sont de retour, mais tu n'as pas besoin de Narcity pour savoir ça!
Bon à savoir : le papier mat à 1,75 $ mesure 30 po × 120 po, alors que le brillant à 3,25 $ fait 30 po X 87 po. Tu payes donc pas mal plus cher pour les paillettes, tandis que la surface est plus petite.
Chaussettes de détente doublées de sherpa
Ces chaussettes de détente doublées de sherpa coûtent 4,50 $ au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 4,50 $
S’il y a bien une chose dont on n’a jamais assez durant l’hiver au Québec, ce sont les bas chauds. Ces chaussettes de détente doublées de sherpa sont parfaites pour les soirées (ou des journées entières) à écouter des films de Noël sur le divan.
Le modèle avec la petite face de renne au nez rouge et ses pompons est particulièrement cute, mais tu peux aussi mettre la main sur d’autres modèles en magasin.
D’ailleurs, si tu cherches une idée de cadeau cocooning qui ne coûte pas trop cher, prends une paire de ces bas, un sachet de chocolat chaud, une jolie tasse et un masque pour le visage, et le tour est joué! Le tout peut même provenir du Dollo.
Antisudorifique Secret Clinical Thérapeutique
L'antisudorifique Secret Clinical Thérapeutique de 45 g se vend 5 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Il y a de plus en plus de produits qu’on a l’habitude d’acheter en pharmacie qui se retrouvent sur les tablettes du Dollarama, et ça peut être payant d’y porter attention. Cet antisudorifique Secret Clinical Thérapeutique à la lavande douce promet jusqu’à 72 heures de protection et contient même de l’acide hyaluronique pour prendre soin de la peau de tes aisselles.
Pour te donner une idée de l’aubaine, un autre antisudorifique de la gamme Clinical, en format de 45 g, est affiché à 12,69 $ chez Pharmaprix. Ce n’est pas exactement la même formule, mais disons que l’écart parle de lui-même!
Linge à vaisselle festif
Ce torchon de Noël de 40,6 cm sur 66 cm se vend 3,25 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Pas besoin de tout redécorer pour mettre un peu de magie de Noël chez toi : parfois, quelques petits items ici et là, comme un linge à vaisselle, font toute la différence. Celui-ci, avec ses cannes de Noël et ses bonbons à la menthe, est juste assez festif sans être trop chargé.
Tasses en verre à boucles
Ces tasses à boucles sont offertes en rouge, en rose, en bleu poudre et en noir pour 4 $.
Narcity Québec
Prix : 4 $
Cette tasse était sur les tablettes l’an dernier, et je l’ai adoptée depuis! Maintenant qu’elle est de retour, je te la recommande chaudement. Faite de verre transparent mince et ornée de petits rubans, elle a un détail qui fait toute la différence : sa poignée est remplie de brillants de la même couleur que les boucles.
Tu peux choisir entre des modèles rouges, roses, bleu poudre et noirs. Ton latte du matin n’a jamais été aussi aesthetic.
Mitaines en fausse fourrure
Les mitaines en fausse fourrure True North se vendent 5 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Tu les as peut-être déjà vues dans les looks d’hiver sur Pinterest : depuis l'an dernier, les mitaines et bandeaux en fausse fourrure blanche sont particulièrement tendance. À 5 $, celles-ci sont pas mal irrésistibles. Toutes blanches, ultra duveteuses et doublées de sherpa, ces mitaines ont l’air de sortir directement d’un chalet chic à Tremblant.
Lingettes démaquillantes biodégradables Almay
Le paquet de 25 lingettes Almay coûte 3,50 $ au Dollarama, contre 11,96 $ chez Walmart.
Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Ça vaut vraiment la peine de comparer les prix! Ces lingettes démaquillantes biodégradables Almay se vendent 3,50 $ au Dollarama, alors que Walmart affiche 11,96 $ pour le même paquet de 25 lingettes. Ça fait plus de 8 $ de différence pour le même produit.
Elles contiennent de l’hamamélis et sont hypoallergéniques, ce qui est toujours un plus pour les peaux sensibles. Garde un paquet dans le tiroir de la salle de bain pour les soirs où le courage de faire ta routine au complet n’est vraiment pas au rendez-vous (ça arrive aux meilleur.e.s).
Timbres glacés Deep Relief
La boîte de six timbres glacés Deep Relief se vend 5 $ au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Après la première vraie tempête et une bonne séance de pelletage, ton dos risque de s’en souvenir... Ces timbres glacés extra fort Deep Relief, au menthol, sont conçus pour soulager les maux de dos et les douleurs musculaires, et peuvent se porter jusqu’à huit heures. La boîte contient six grands timbres.
Le même format est vendu 13,99 $ sur Amazon Canada, soit près de trois fois plus cher. Autant faire des réserves pour l’hiver, non?
Crayons à lèvres Lip Flip de CoverGirl
Les crayons à lèvres Lip Flip de CoverGirl sont offerts en plusieurs teintes pour 4 $.
Narcity Québec
Prix : 4 $
Autre produit qu'on retrouve généralement en pharmacie pour beaucoup plus cher! Ces crayons Lip Flip de CoverGirl sont pensés pour le overlining, avec leur pointe large et leur mine rétractable. Selon l'emplacement, tu peux mettre la main sur plusieurs teintes, des roses doux jusqu’au bourgogne foncé. À 4 $ chacun, tu peux même t’en prendre deux pour trouver ton match parfait, sans briser ton petit cochon.
Boîte à maquillage avec miroir
Cette boîte à maquillage Lori avec miroir intégré coûte 5 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Si tu traînes toujours une tonne de produits de beauté lorsque tu pars en escapade (même si ce n’est que pour deux jours), cette petite valise à maquillage pourrait t’être bien utile. Munie d’une fermeture éclair, d’une poignée et d’un miroir intégré à l’intérieur du couvercle, elle te permet de garder tes essentiels au même endroit et de te maquiller un peu n’importe où.
Verres avec ornements en relief
Ces verres des Fêtes avec ornements en relief se vendent 3,75 $ chez Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 3,75 $
Les verres avec de petits ornements en relief ont la cote depuis quelque temps, et le Dollarama a sorti ses propres versions pour les Fêtes. On retrouve plusieurs options : verts translucides avec de petits sapins de Noël ou des branches de houx, ainsi que blancs à l’effet givré avec des bonshommes en pain d’épices ou des pères Noël.
C’est le genre de vaisselle qui donne instantanément un petit côté festif à ton cocktail (ou même à ton verre d’eau).
Étiquettes-cadeaux
Les étiquettes-cadeaux en pain d'épices se vendent 1,25 $ pour huit au Dollarama.
Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Le détail qui change tout dans un emballage? Une jolie étiquette! Pour 1,25 $, tu repars avec huit étiquettes en forme de bonshommes en pain d’épices, avec leur petit nœud papillon et leur tuque à brillants. Trop cute.
Chandelle avec couvercle style boule à neige
Cette chandelle au couvercle style boule à neige promet jusqu'à 35 heures de combustion.
Narcity Québec
Prix : 5 $
Celle-là risque de faire craquer pas mal de monde. Le couvercle de cette chandelle est un petit dôme style boule à neige, avec un bonhomme de neige et deux sapins sur une base en bois. Franchement, juste pour ça, elle vaut le détour! La chandelle de 350 g à l’odeur « Brise d’hiver » promet jusqu’à 35 heures de combustion. Et une fois terminée, tu peux garder le pot et son joli couvercle pour y ranger tes bonbons ou, pourquoi pas, tes cotons-tiges? Deux pour un.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.