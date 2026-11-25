Alerte météo : De la pluie verglaçante menace plusieurs régions du Québec vendredi
Environnement Canada a émis un bulletin spécial. 🧊🚗
Le scénario de verglas qui planait sur la fin de semaine prend forme. Environnement Canada a émis un bulletin météorologique spécial : de la pluie verglaçante est possible vendredi dans une bonne partie du Québec, de l'Outaouais jusqu'au Bas-Saint-Laurent.
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Le bulletin a été publié ce mercredi 25 novembre à 5 h 30 (heure normale de l'Est). Il confirme ce que les prévisionnistes surveillaient depuis le début de la semaine : le système attendu en fin de semaine pourrait donner lieu au premier vrai épisode de glace de l'hiver au Québec.
Pour celles et ceux qui conduisent tôt le matin, c'est surtout l'heure de pointe de vendredi qui risque de compliquer les choses.
Un bulletin spécial, c'est quoi au juste?
Environnement Canada a trois niveaux d'alerte : l'avertissement, la veille et le bulletin météorologique spécial. Ce dernier sert à signaler une situation inhabituelle ou un phénomène qui pourrait mener à une alerte plus sérieuse. Il ne s'agit donc pas d'un avertissement, mais d'un signal pour suivre l'évolution de la météo de près.
Dans ce cas-ci, l'agence précise que l'intensité et la durée de la pluie verglaçante sont encore incertaines.
Quand le verglas est-il attendu?
Selon Environnement Canada, c'est un front chaud qui pourrait provoquer quelques heures de pluie verglaçante dès tôt vendredi matin, d'abord en Outaouais et sur la Rive-Nord de Montréal. « La zone de précipitations verglaçantes pourrait ensuite s'étendre vers l'est au cours de la journée », est-il indiqué.
MétéoMédia situe plutôt le début de l'épisode dans la nuit de jeudi à vendredi. Le mercure oscillerait alors entre 0 °C et -1 °C, avant de remonter rapidement au-dessus du point de congélation vendredi matin. La pluie prendrait ensuite le relais dans le sud de la province, alors que le verglas se déplacerait vers le nord et l'est.
Les régions visées
En date de 8 h mercredi, le bulletin visait une cinquantaine de secteurs, qu'Environnement Canada regroupe en grandes zones :
- Outaouais : Low–Wakefield, Maniwaki–Gracefield, Papineauville–Chénéville et la rivière du Lièvre
- Rive-Nord de Montréal : Saint-Eustache, Mascouche et Saint-Jérôme
- Laurentides : Lachute, Sainte-Adèle–Saint-Sauveur, Mont-Tremblant–Sainte-Agathe et Mont-Laurier
- Lanaudière : Rawdon–Joliette, Berthierville–Saint-Gabriel, Saint-Donat et Saint-Michel-des-Saints
- Mauricie : Trois-Rivières, Shawinigan, Louiseville et La Tuque
- Région de Québec : Québec, Portneuf, la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, Baie-Saint-Paul et La Malbaie
- Saguenay : Ville de Saguenay, Sainte-Rose-du-Nord et Falardeau–Mont-Valin
- Bas-Saint-Laurent : Rivière-du-Loup, Kamouraska, Témiscouata, Rimouski, Mont-Joli et Amqui
Plus au sud-ouest, Vaudreuil et Soulanges, en Montérégie, figurent aussi sur la carte du bulletin.
L'île de Montréal ne fait pas partie des secteurs visés. Selon le météorologue de MétéoMédia Kevin Cloutier, c'est la couronne nord qui serait la plus à risque dans le Grand Montréal. Le risque serait moindre sur l'île, mais pas nul.
Les accumulations attendues
Aucune quantité n'a été avancée pour l'instant, ni par Environnement Canada ni par MétéoMédia. Kevin Cloutier explique que certains modèles prévoient beaucoup de pluie verglaçante, mais que seule une partie de ces précipitations gèlerait au sol quand le mercure frôle le zéro. Le sol, qui n'est pas encore gelé, et la pluie forte attendue au cœur du système limiteraient aussi l'accumulation de glace.
Selon Environnement Canada, les déplacements pourraient tout de même devenir difficiles par moments, puisque les routes et les trottoirs seraient glissants.
Le portrait pourrait encore changer d'ici vendredi, et le bulletin pourrait être rehaussé ou modifié. Environnement Canada invite donc la population à suivre ses alertes et ses prévisions au cours des prochains jours.
Si tu t'accrochais au beau temps des derniers jours, il va falloir « let it go », comme dirait La Reine des neiges. L'hiver frappe à la porte.
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