Dollarama vend à seulement 5 $ une brume solaire qui coûte 19,99 $ chez Jean Coutu
Même produit, même format, quatre fois moins cher. 🤯☀️
Le Dollarama n'a pas fini de nous surprendre avec ses arrivages de marques connues à prix mini. Après les produits de beauté qu'on trouve pour moins chers qu'en pharmacie, voici une nouvelle trouvaille qui vaut le détour : de la protection solaire de la populaire marque australienne Bondi Sands. Oui, la vraie marque, pas une imitation.
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Le produit en question? La brume solaire pour le visage FPS 50+, en format de 60 g, affichée à 5 $ sur les tablettes du Dollarama. Ce qui surprend? Chez Jean Coutu, le même vaporisateur se vend 19,99 $ avant taxes. Ça fait près de 15 $ d'économie sur un seul produit. Autrement dit, tu peux t'en procurer quatre au magasin du dollar, pour la facture d'un seul à la pharmacie.
Le vaporisateur écran solaire quotidien pour le visage avec FPS 50+ coûte 19,99 $ chez Jean Coutu.Jean Coutu
L'emballage est identique à celui vendu au Jean Coutu : même format de 60 g, même mention « Fabriqué en Australie ».
La brume solaire pour le visage FPS 50+ de Bondi Sands. Narcity Québec
Une brume qui se glisse dans ta routine (même par-dessus le maquillage)
C'est une brume qu'on vaporise directement sur le visage, ce qui la rend pratique à réappliquer en plein milieu de la journée sans avoir à sans avoir à se démaquiller. Elle protège contre les rayons UVA et UVB, s'absorbe rapidement et devient invisible une fois sèche.
La formule est sans parfum ajouté, et elle résiste à l'eau et à la transpiration pendant 80 minutes. La marque indique aussi qu'elle offre jusqu'à 72 heures d'hydratation.
Bien sûr, il fallait la mettre au test. C'est officiel : elle n'est pas grasse, et laisse un fini transparent un petit peu lustré.
La brume solaire pour le visage de Bondi Sands appliquée sur un bras. Narcity Québec
Sur les réseaux sociaux, une croyance revient souvent : les produits vendus au magasin du dollar seraient périmés ou sur le point de l’être. Pourtant, lors de notre visite, tous les emballages Bondi Sands que nous avons examinés affichaient une date de péremption en octobre 2027. De quoi déconstruire ce mythe, puisque ces brumes sont encore bien loin de leur date de péremption!
La brume solaire pour le visage FPS 50+ de Bondi Sands vendue au Dollarama n’expire qu’en octobre 2027.Narcity Québec
À 5 $ pour une protection FPS 50+ de marque connue, c'est le genre d'achat qu'on fait en double. Une pour la sacoche, une pour la salle de bain.
Où en trouver?
Comme c'est souvent le cas avec ce type d'arrivage, l'inventaire varie d'une succursale à l'autre. Certains magasins en ont reçu, d'autres pas, et rien ne garantit que le produit reviendra une fois les tablettes vidées. Si tu passes devant un Dollarama, ça vaut la peine de jeter un coup d'œil dans l'allée des soins personnels.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.