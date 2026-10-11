10 aliments moins chers sur Amazon que chez Maxi à commander de chez toi
Un petit « add to cart » qui pourrait bien être payant!
Sur Amazon, on trouve pratiquement de tout : des articles pour la maison aux produits de beauté, en passant par les appareils électroniques, les jouets pour enfants et bien plus encore. Mais savais-tu que la plateforme pouvait aussi être une destination intéressante pour faire quelques économies sur ton épicerie? Alors que tu t'apprêtes potentiellement à passer une commande pour tes prochains achats, ça pourrait valoir la peine de jeter un œil à la section épicerie pour y ajouter quelques essentiels du garde-manger.
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Des collations aux produits de base que l'on rachète régulièrement, certains aliments peuvent parfois coûter moins cher sur Amazon que dans les grandes chaînes d'épicerie. Pour t'aider à repérer les aubaines, on a comparé les prix de plusieurs produits vendus sur la plateforme et chez Maxi. Voici les trouvailles pour lesquelles Amazon affichait un prix plus avantageux en date du 9 octobre 2026. D'ailleurs, si tu es déjà membre Prime, tu pourras éviter les frais de livraison sur les articles admissibles. À noter que les prix en ligne peuvent fluctuer rapidement et que les promotions sont susceptibles de changer sans préavis.
Céréales au miel et aux noix Cheerios
Le format familial de céréales Cheerios au miel et aux noix est vendu à bon prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 5 $ pour 725 g
Prix chez Maxi : 5,50 $ pour 725 g
Difficile de parler des classiques du déjeuner sans penser aux Cheerios au miel et aux noix. Présentes dans nos bols depuis des décennies, ces petites céréales dorées continuent de séduire avec leur goût légèrement sucré de miel et de noix. Que tu les préfères avec du lait ou simplement à grignoter comme collation, le format familial de 725 g risque de disparaître plus vite que tu le penses. Bonne nouvelle : tu peux actuellement économiser 0,50 $ sur cette boîte en la commandant sur Amazon plutôt qu'en l'achetant chez Maxi.
Beurre d'arachide crémeux Kraft
Amazon t'offre un meilleur prix comparativement à Maxi pour le format de 500 g de beurre d'arachide crémeux Kraft.
Prix sur Amazon : 3,75 $ pour 500 g
Prix chez Maxi : 4,49 $ pour 500 g
Le beurre d'arachide fait partie de ces essentiels qu'on aime toujours avoir sous la main. Bien sûr, il est délicieux sur une toast le matin, mais il peut aussi servir à préparer une foule de recettes. On pense notamment aux sauces crémeuses à base d'arachides pour accompagner les sautés asiatiques, ou encore aux fameux chocolats de type Reese's maison, qu'on peut facilement réaliser avec du beurre d'arachide et du chocolat fondu.
Café moulu mélange original Tim Hortons
Le sac de mélange original de café moulu torréfaction moyenne de Tim Hortons est vendu à meilleur prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 12,47 $ pour 300 g
Prix chez Maxi : 12,99 $ pour 300 g
Quoi de plus réconfortant que de commencer sa journée avec une grande tasse de café filtre bien chaud? Si tu fais partie de celles et ceux qui ne jurent que par le classique Mélange original de Tim Hortons, sache que tu peux aussi retrouver son goût directement à la maison, sans avoir à passer par le service au volant. Avec sa torréfaction moyenne, ce café moulu est parfait pour accompagner tes matins où tu as envie de prendre ton temps. Il est offert à un prix légèrement inférieur sur Amazon, de quoi économiser quelques sous sur ton prochain plein de caféine!
Lait d'amande non sucré à la vanille Almond Breeze
C'est Amazon qui t'offre le prix le plus avantageux pour la bouteille de lait d'amande non sucré à la vanille Almond Breeze.
Prix sur Amazon : 2,77 $ pour 946 ml
Prix chez Maxi : 3,29 $ pour 946 ml
Avec le retour des journées plus fraîches, l'envie de se préparer de bonnes boissons chaudes se fait de plus en plus sentir. Tu peux toujours te préparer un traditionnel café, mais pourquoi ne pas essayer un chaï latté ou un matcha chaud préparé avec le lait d'amande non sucré à la vanille d'Almond Breeze? Sa petite touche vanillée permet d'ajouter de la douceur à tes boissons sans avoir à utiliser de sirop aromatisé. Tu peux aussi l'incorporer à tes smoothies, à tes céréales ou à tes recettes de pâtisseries préférées. À 2,77 $ sur Amazon, c'est une option intéressante pour refaire tes réserves tout en économisant 0,52 $ par contenant.
Gruau protéiné érable et cassonade Quaker
Amazon t'offre la boîte de gruau Quaker avec protéines à saveur d'érable et cassonade à 4 $ présentement.
Prix sur Amazon : 4 $ pour six sachets
Prix chez Maxi : 4,50 $ pour six sachets
Il y a des matins où chaque minute compte et avoir quelques options de déjeuner rapides à préparer peut vraiment faire la différence. Avec ses sachets individuels prêts en quelques minutes, le gruau protéiné Quaker permet de commencer la journée avec un repas pratique qui contient davantage de protéines que la version classique. Sa saveur érable et cassonade, un grand classique dont on ne se lasse pas, ajoutera une petite touche réconfortante à ta routine matinale. Pour le rendre encore plus gourmand, tu peux aussi y ajouter quelques tranches de banane, des noix ou une cuillerée de beurre d'arachide.
Craquelins à saveur de fromage suisse Ritz
Amazon t'offre la boîte de craquelins Ritz à saveur de fromage suisse à moins de 2,50 $ présentement.
Prix sur Amazon : 2,48 $ pour 180 g
Prix chez Maxi : 2,99 $ pour 180 g
Attention, si tu aimes le goût du fromage fort, tu pourrais développer une petite addiction. Avec leur texture croustillante et leur saveur bien relevée de fromage suisse, ces petits craquelins ont tout pour satisfaire les envies de grignotines salées. Parfaits pour combler une petite fringale devant une série ou pendant une pause au travail, ils sont aussi délicieux servis avec quelques crudités, fromages et viandes froides pour improviser un petit plateau style charcuterie. À moins de 2,50 $ la boîte sur Amazon, difficile de résister à l'envie d'en ajouter une à ta prochaine commande!
Maïs éclaté au sel marin Boom Chicka Pop
Amazon te propose le sac de maïs éclaté au sel marin Boom Chicka Pop à moins de 4 $ présentement.
Prix sur Amazon : 3,97 $ pour 136 g
Prix chez Maxi : 5 $ pour 136 g
Une bonne couverture, un film qu'on avait hâte de regarder et un grand bol de maïs éclaté : parfois, il n'en faut pas plus pour passer une excellente soirée à la maison. Pour accompagner ton prochain marathon de films ou de séries, le maïs éclaté au sel marin Boom Chicka Pop est une option toute simple qui mise sur le bon goût du popcorn légèrement salé. Déjà prêt à déguster, il t'évite même de sortir la machine à popcorn ou de surveiller le micro-ondes. Amazon l'affiche présentement à 3,97 $ plutôt qu'à 5 $ chez Maxi, soit une économie d'un peu plus de 1 $ par sac.
Biscuits au caramel fondant Tim Tam
Amazon affiche la boîte de biscuits au caramel fondant Tim Tam à prix compétitif.
Prix sur Amazon : 2,98 $ pour 175 g (2,48 $ avec un coupon Amazon)
Prix chez Maxi : 4 $ pour 175 g (au lieu de 4,99 $, jusqu’au 4 novembre 2026)
Avis aux becs sucrés : si tu n'as encore jamais goûté aux biscuits Tim Tam, leur version au caramel fondant pourrait bien te faire craquer! Imagine deux biscuits chocolatés croustillants, une garniture au caramel fondant et un enrobage de chocolat qui réunit le tout. De quoi transformer une simple pause-café en petit moment gourmand. Le paquet de 175 g est offert à 2,98 $ sur Amazon, et même à 2,48 $ avec un coupon applicable, alors qu'il coûte 4 $ présentement chez Maxi.
Eau pétillante infiniment gingembre lime Maison Perrier
Amazon t'offre un prix intéressant pour l'eau pétillante infiniment gingembre lime de Maison Perrier.
Prix sur Amazon : 8,27 $ pour six bouteilles de 500 ml
Prix chez Maxi : 9 $ pour six bouteilles de 500 ml
Pas besoin d'attendre une occasion spéciale pour se préparer un petit apéro! Avec ses notes relevées de gingembre et sa touche acidulée de lime, l'eau pétillante Infiniment gingembre lime de Maison Perrier est parfaite pour changer de l'eau pétillante traditionnelle. Verse-la dans un joli verre rempli de glaçons, ajoute une rondelle de lime et quelques feuilles de menthe, et tu obtiens une boisson rafraîchissante qui a des airs de cocktail, sans alcool.
Mélange à biscuits aux grains de chocolat Betty Crocker
Le mélange à biscuits sans gluten aux grains de chocolat Betty Crocker est vendu à bon prix sur Amazon.
Prix sur Amazon : 5,97 $ plutôt que 6,99 $ pour 539 g
Prix chez Maxi : 7,50 $ pour 539 g
Rien de tel que l'odeur de biscuits aux pépites de chocolat fraîchement sortis du four pour rendre une journée d'automne encore plus réconfortante! Si tu as envie de te lancer dans une petite séance de pâtisserie sans trop te compliquer la vie, ce mélange sans gluten de Betty Crocker pourrait bien devenir ton meilleur allié. Amazon propose le paquet de 539 g à 5,97 $, soit 1,53 $ de moins que chez Maxi. Il ne te reste plus qu'à ajouter les ingrédients nécessaires, enfiler ton tablier et profiter de quelques biscuits encore tièdes, idéalement accompagnés d'un grand verre de lait.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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