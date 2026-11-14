Tu veux économiser sur ton épicerie? Voici exactement quoi remplacer dans ton panier
Mêmes articles, mais vraiment pas la même facture!
Ça t'es déjà arrivé de sortir de l'épicerie avec trois petits sacs d'essentiels et l'impression d'avoir payé pour nourrir une famille de huit? Tu n'es certainement pas la seule personne à qui c'est arrivé. Avec le prix des aliments qui est parfois tellement haut que ça donne le vertige, trouver des façons de payer moins cher sans se priver et dénicher des aubaines, c'est franchement satisfaisant.
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Et si le secret pour alléger ta facture se cachait simplement dans les produits que tu choisis de mettre dans ton panier? Sans renoncer à tes repas préférés ni passer tes dimanches à tout cuisiner maison, quelques substitutions bien pensées peuvent te permettre d'en avoir beaucoup plus pour ton argent. On a donc fait un petit exercice chez Maxi en comparant le prix de produits similaires, histoire de voir combien tu pourrais réellement économiser en changeant quelques habitudes. Disons que certaines différences de prix pourraient bien te surprendre.
À noter : certains prix affichés sur les photos sont inférieurs à ceux mentionnés dans l'article, puisqu'ils reflètent les promotions en vigueur au moment de la prise des images.
Opter pour des fraises congelées plutôt que fraîches
Les fraises congelées sont nettement plus abordables que les fraises fraîches actuellement.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 6,99 $ pour 270 g de fraises fraîches (2,59 $ / 100 g)
Prix : 5 $ pour 600 g de fraises congelées (0,83 $ / 100 g)
Économie : 1,76 $ / 100 g
Si tu es du genre à manger tes fraises principalement dans des smoothies, des muffins ou d'autres recettes, la question des fraises fraîches ou congelées ne devrait même pas se poser. À moins de tomber sur un super rabais, les fraises surgelées sont souvent beaucoup plus économiques, surtout hors saison. De plus, elles sont déjà lavées et tranchées et tu peux piger directement dans le sac selon tes besoins, sans craindre de voir le reste de ta barquette moisir au frigo. À ce prix-là, ton mélangeur risque de fonctionner pas mal plus souvent.
Privilégier le lait en sac plutôt qu'en carton
Acheter ton lait en sac plutôt qu'en carton te fera économiser.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour deux litres de lait Natrel 2 % (0,25 $ / 100 ml)
Prix : 8,75 $ plutôt que 9,55 $ jusqu'au 2 décembre 2026 pour quatre litres de lait Natrel 2 % (0,24 $ / 100 ml)
Économie : 0,01 $ / 100 ml
Ahhh, le fameux lait en sac! Ce grand classique des frigos québécois pourrait bien te permettre de garder quelques dollars de plus dans tes poches. Chez Maxi, le lait Natrel 2 % est plus économique en format de quatre litres qu'en carton de deux litres, à condition, bien sûr, d'en consommer suffisamment pour éviter le gaspillage. Comme les trois sacs sont emballés individuellement, pas besoin d'ouvrir les quatre litres d'un seul coup. Une petite économie qui peut finir par compter si le lait fait partie de tes essentiels, que tu cuisines beaucoup ou que tu aies plusieurs bouches à nourrir.
Troquer les petits pots de yogourt pour le format familial
Le gros format de yogourt est plus économique que les contenants individuels.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 4,29 $ pour quatre contenants de 100 g de yogourt grec à la vanille (1,07 $ / 100 g)
Prix : 7,99 $ pour 1 kg de yogourt grec à la vanille (0,80 $ / 100 g)
Économie : 0,27 $ / 100 g
Les petits pots de yogourt individuels sont bien pratiques pour les lunchs, mais leur prix est parfois un peu moins facile à digérer. En optant pour le format de 1 kg de yogourt grec à la vanille, tu peux économiser sans changer tes habitudes alimentaires. Il suffit de répartir quelques portions dans des contenants réutilisables pour tes lunchs de la semaine, ou de piger directement dans le gros pot au déjeuner. Ce qui est bien aussi en optant pour le gros format, c'est que tu réduis ta consommation d'emballages à usage unique.
Remplacer les capsules de café par du café moulu
En achetant ton café moulu en sac et en remplissant une capsule Nespresso réutilisable, tu pourras réaliser de belles économies.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 12,99 $ pour huit capsules de café Verona de Starbucks (12,99 $ / 100 g)
Prix : 14,99 $ pour 340 g de café Verona de Starbucks moulu (4,41 $ / 100 g)
Économie : 8,58 $ / 100 g
Ton café du matin est sacré, mais il n'a pas besoin de te coûter une petite fortune. Les capsules individuelles sont pratiques, on te l'accorde, mais leur prix au gramme peut donner envie de reconsidérer sa routine caféinée. Prenons l'exemple du Caffè Verona de Starbucks : chez Maxi, sa version moulue revient beaucoup moins cher que les capsules de la même gamme.
Pas besoin de dire adieu à ta machine Nespresso pour autant, puisqu'il existe des bouchons de capsules réutilisables compatibles avec certains modèles, que tu peux remplir toi-même avec ton café préféré. Un petit changement qui pourrait te permettre de savourer ton latté matinal avec quelques dollars de plus dans tes poches.
Acheter son fromage en bloc plutôt que déjà râpé
Acheter ton fromage en bloc plutôt que râpé te permettra d'économiser.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 7 $ pour le sac de 320 g de fromage mozzarella P'tit Québec râpé (2,19 $ / 100 g)
Prix : 7 $ pour le bloc de 400 g de fromage mozzarella P'tit Québec (1,75 $ / 100 g)
Économie : 0,44 $ / 100 g
Un petit effort de quelques secondes qui peut te faire économiser sur ton épicerie? On dit oui! En achetant ton fromage en bloc plutôt que déjà râpé, tu en obtiens davantage pour le même prix. Non seulement c'est une solution plus économique, mais c'est aussi une solution polyvalente, puisque tu pourras décider de le râper pour gratiner tes pâtes, de le couper en cubes pour tes collations ou d'en faire des tranches pour tes sandwichs. Plus de fromage et davantage de possibilités : c'est ce qu'on appelle un bon deal.
Opter pour le bœuf haché mi-maigre plutôt que maigre
Économise sur ton épicerie en achetant du boeuf haché mi-maigre plutôt que maigre.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 18,72 $ / kg pour le boeuf haché maigre
Prix : 16,51 $ / kg pour le boeuf haché mi-maigre
Économie : 2,21 $ / kg
Bonne nouvelle pour les fans de burgers maison et de sauce à spaghetti : pas besoin de choisir le bœuf haché le plus maigre pour concocter un bon repas. En optant pour la version mi-maigre, tu peux économiser quelques dollars tout en profitant d'une viande un peu plus grasse, ce qui peut être particulièrement intéressant pour préparer des boulettes bien juteuses.
Le gras naturellement présent dans la viande peut aussi suffire à la cuisson, sans avoir besoin d'ajouter de l'huile dans la poêle. Pour les recettes comme le chili ou la sauce à spaghetti, tu peux simplement égoutter l'excédent de gras après la cuisson.
Acheter des poitrines de poulet entières plutôt qu'en lanières
Acheter tes poitrines de poulet entières plutôt que déjà tranchées te permettra d'économiser.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 19,84 $ / kg pour les lanières de poitrines de poulet
Prix : 15,41 $ / kg pour les poitrines de poulet entières
Économie : 4,43 $ / kg
Quelques minutes avec une planche à découper et un bon couteau pourraient te faire économiser plus que tu ne le penses. Les lanières de poulet déjà préparées sont pratiques, mais cette petite commodité a un prix. En achetant des poitrines entières, tu peux facilement les découper toi-même pour préparer de délicieuses fajitas maison, un pâté au poulet ou encore un sauté avec des légumes.
Comme le poulet se congèle très bien, rien ne t'empêche d'en acheter une plus grande quantité et de préparer des portions à l'avance pour tes prochains repas.
Choisir un jambon entier plutôt que déjà tranché
Le jambon fumé entier est meilleur marché que le jambon fumé tranché.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 10 $ pour 300 g de jambon tranché paysan (3,33 $ / 100 g)
Prix : 16 $ pour 1 kg de jambon entier Fortin (1,60 $ / 100 g)
Économie : 1,73 $ / 100 g
Les sandwichs au jambon font partie des incontournables pour le lunch, mais savais-tu que tu peux économiser considérablement en tranchant toi-même ta viande? Plutôt que de te tourner vers les petites barquettes de jambon déjà préparé, dirige-toi vers les morceaux entiers, qui reviennent beaucoup moins cher au poids.
Avec un bon couteau, tu peux préparer tes propres tranches pour les sandwichs, couper quelques cubes pour tes omelettes ou même en ajouter à tes pâtes. Et si un kilo de jambon te semble beaucoup, tu peux toujours le diviser en portions et en congeler une partie pour plus tard.
Troquer les cannettes d'eau pétillante pour les bouteilles
Pour économiser sur l'eau pétillante, choisis les bouteilles plutôt que les cannettes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 7,99 $ pour huit cannettes de 330 ml d'eau pétillante Maison Perrier en cannettes (3,03 $ / L)
Prix : 1,69 $ / L plutôt que 2 $ / L d'eau pétillante Maison Perrier en bouteilles jusqu'au 2 décembre 2026
Économie : 1,34 $ / L
Une petite eau pétillante bien froide, c'est toujours agréable, mais le format que tu choisis peut faire une bonne différence sur ta facture d'épicerie. Si tu as l'habitude de faire des réserves de cannettes, sache que les bouteilles grand format peuvent être beaucoup plus économiques. Chez Maxi, par exemple, l'eau pétillante à la lime de Maison Perrier coûte nettement moins cher au litre lorsqu'elle est vendue en bouteille. De plus, tu peux la refermer après t'être servi un verre et la remettre au frigo pour plus tard, plutôt que de devoir terminer une cannette déjà ouverte.
Préparer son popcorn plutôt que d'acheter des sachets pour le micro-ondes
Le contenant de grains de maïs Orville Redenbacher est plus économique que la boite de sachets pour le micro-ondes.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 4,29 $ pour 246 g de sachets de maïs à éclater Orville Redenbacher (1,74 $ / 100 g)
Prix : 6 $ pour 850 g de maïs à éclater Orville Redenbacher (0,71 $ / 100 g)
Économie : 1,03 $ / 100 g
Une soirée cinéma à la maison sans un gros bol de popcorn, c'est presque impensable! Mais plutôt que de te tourner vers les sachets prêts à mettre au micro-ondes, pourquoi ne pas préparer ton maïs soufflé toi-même? En achetant les grains de maïs en gros contenant, tu peux économiser considérablement et préparer exactement la quantité dont tu as envie. Il suffit de quelques minutes dans une casserole avec un peu d'huile, ou dans un éclateur à air chaud, pour obtenir une bonne collation. De plus, tu peux personnaliser ton popcorn avec du beurre fondu, du sel ou tes épices préférées. De quoi rendre tes soirées Netflix encore plus économiques.
Préparer son propre gâteau plutôt que de l'acheter déjà cuisiné
En cuisinant ton gâteau toi-même, tu peux économiser considérablement.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 5,50 $ pour 390 g de gâteau cuisiné Délices du Marché (1,41 $ / 100 g)
Prix : 2,29 $ pour 375 g de gâteau à cuisiner Betty Crocker (0,61 $ / 100 g)
Économie : 0,80 $ / 100 g
Pas besoin d'être un as de la pâtisserie pour préparer un bon gâteau maison! Si tu as envie d'un petit dessert, les mélanges à gâteau en boîte peuvent être une excellente solution pour économiser sans passer des heures à mesurer méticuleusement des ingrédients. Il suffit généralement d'ajouter des œufs, de l'huile et de l'eau avant de tout mélanger et d'enfourner. À ce prix-là, tu pourrais même personnaliser ton dessert avec un glaçage, des sprinkles ou quelques pépites de chocolat. Et avouons-le, l'odeur d'un gâteau qui cuit dans le four, c'est difficile à battre.
Remplacer le persil frais par du persil séché
À long terme, tu en auras plus pour ton argent en achetant du persil séché plutôt que frais.
Véronik L'Archevêque-Roy | Narcity Québec
Prix : 1,99 $ pour un bouquet de persil frais de 50 g
Prix : 2,50 $ pour un sachet de persil en flocons de 15 g
Économie : variable selon l'utilisation et le gaspillage évité
À première vue, le persil séché ne semble pas être une grosse aubaine, surtout quand on compare son prix à celui d'un bouquet de persil frais. Mais attention, il cache bien son jeu. Comme les fines herbes séchées sont plus concentrées, une seule cuillère à thé de persil séché peut remplacer une cuillère à soupe de persil frais dans une recette. De plus, contrairement à son équivalent frais qui risque de finir tout flétri au fond du frigo, le persil séché se conserve pendant des mois dans ton garde-manger. L'ingrédient parfait pour assaisonner tes patates pilées ou ajouter une petite touche de verdure à ton prochain plat de pâtes, et ce, sans gaspillage.
Comme quoi, quelques changements dans ton panier d'épicerie peuvent faire toute une différence! En comparant des quantités équivalentes pour onze des douze produits présentés (on a omis le persil) notre panier passe de 102,61 $ à 65,13 $, soit une économie potentielle de 37,48 $. Si tu reproduisais exactement ces économies chaque semaine, elles pourraient théoriquement atteindre 1 948,96 $ sur une année.
Bien sûr, tout dépend de tes habitudes de consommation, des quantités achetées et des promotions en vigueur. Il faut aussi prévoir quelques ingrédients supplémentaires pour préparer le mélange à gâteau. Mais une chose est certaine : prendre quelques secondes pour comparer les formats et les prix au poids pourrait bien devenir l'une de tes meilleures habitudes à l'épicerie.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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