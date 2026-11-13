Cette montre intelligente notée 4,3/5 étoiles sur Amazon est à 78 % de rabais

Ça vaut le coup d'œil!

Le logo d’Amazon sur la façade grise et bleue d’un bâtiment.

Amazon offre une montre intelligente populaire à petit prix avant le Vendredi fou.

James Radja | Dreamstime
Éditrice Junior

Le pré-Vendredi fou est bien lancé sur Amazon Canada, et entre les gros électros et les robots aspirateurs, certaines trouvailles plus modestes passent facilement sous le radar. Celle-ci mérite qu’on s’y arrête : une montre intelligente qui prend tes appels, affiche tes notifications et intègre Alexa, pour moins de 40 $.

À lire également : Amazon lance déjà ses rabais pré-Vendredi fou et voici 12 aubaines allant jusqu’à 78 %

La montre TRAUSI TG08 porte l’étiquette « Choix d’Amazon », et sa version en blanc-gris passe de 179,99 $ à 39,99 $. Pour le prix, elle en fait plus qu’on pourrait penser. Une fois connectée à ton téléphone, elle te permet de répondre à tes appels directement à ton poignet, bien pratique quand ton cell est au fond de ton sac ou que tu as les mains pleines. Tes textos et tes notifications d’applications comme WhatsApp et Instagram s’y affichent aussi. Elle peut même servir de télécommande pour prendre des photos avec ton téléphone.


Montre intelligente TRAUSI grise \u00e0 \u00e9cran carr\u00e9 sur le site d\u2019Amazon. La montre intelligente TRAUSI en rabais durant le pré-Vendredi fou d’Amazon. Amazon Canada

Pour la santé et le sport, elle suit ta fréquence cardiaque, ton sommeil et tes pas, avec 120 modes d’entraînement, de la marche au vélo. Sa certification IP67 lui permet d’endurer la sueur et une bonne averse. Elle n’est pas pensée pour la piscine, mais elle peut rester à ton poignet dans la plupart des situations.

Sur Amazon, la montre récolte une note de 4,3 étoiles sur 5 selon 44 évaluations. Dans les commentaires, une personne affirme même la préférer à sa Samsung, qui lui avait pourtant coûté bien plus cher. Un bémol revient toutefois du côté de la batterie : la marque annonce de cinq à sept jours d’utilisation, alors qu’un avis mentionne plutôt une recharge aux deux à trois jours. Rien de dramatique, mais c’est bon à savoir si tu détestes brancher tes appareils.

Elle fonctionne autant avec un iPhone qu’avec un Android, et les retours sont gratuits si jamais elle ne te convainc pas. C’est une bonne option pour un premier essai dans le monde des montres intelligentes, ou pour un cadeau des Fêtes qui fait plus d’effet que son prix.

Montre intelligente TRAUSI TG08 sur Amazon

Prix : En rabais à 39,99 $ plutôt que 179,99 $

C’est ici pour acheter le produit sur le site d’Amazon Canada

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

Narcity pourrait recevoir un montant de la vente si tu achètes quelque chose de cet article. Celui-ci a toutefois été créé indépendamment par l'équipe éditoriale de Narcity, que pour toi.

Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
trouvailles amazontrouvaillesamazon canada
QuébecAubainesCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Canadian Tire a lancé son solde du pré-Vendredi fou et voici 14 des meilleurs deals

Les aubaines vont jusqu'à 400 $ de rabais sur un seul item! 🤑 🛒

Voici les 5 meilleures écoles secondaires publiques dans chaque région du Québec en 2026

Ton école ou ta future école en fait peut-être partie! 👀

Ces 6 pays du Sud sont visés par des avertissements de voyage importants du Canada

À considérer avant de fermer ta valise et t'envoler! 🧳

Panne d'Outlook : les gens envoient leurs courriels à Hydro-Québec et c’est hilarant

Ton courriel urgent est peut-être rendu là. 👀😂

Action collective contre Uber Eats autorisée au Québec : Voici combien tu pourrais réclamer

Si tu as passé des commandes depuis 2022, ça te concerne. 👀

Le ministère de la Justice embauche à Montréal sans diplôme et paye jusqu’à 69 106 $/an

Ton sec. 2 pourrait suffire pour certains postes! 👀

La caravane de Noël Coca-Cola part en tournée au Québec et c'est GRATUIT (avec surprises)

Qui a dit qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie? ✨🎄

Confusion au nouvel aéroport MET de Saint-Hubert : Voici quand tu dois vraiment t’y rendre

Pour éviter de te tromper d’aéroport et manquer ton vol. 🥴

Tim Hortons sort un menu des Fêtes inspiré du film « Le lutin »

Les spaghettis au sirop de Buddy existent maintenant en version beigne. 🍝🍩

Ces 13 adresses à Montréal font partie du top 100 des meilleurs restos au Canada en 2026

Ta liste de réservations pour 2027 vient de s’allonger. 🍽️