Cette montre intelligente notée 4,3/5 étoiles sur Amazon est à 78 % de rabais
Ça vaut le coup d'œil!
Le pré-Vendredi fou est bien lancé sur Amazon Canada, et entre les gros électros et les robots aspirateurs, certaines trouvailles plus modestes passent facilement sous le radar. Celle-ci mérite qu’on s’y arrête : une montre intelligente qui prend tes appels, affiche tes notifications et intègre Alexa, pour moins de 40 $.
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La montre TRAUSI TG08 porte l’étiquette « Choix d’Amazon », et sa version en blanc-gris passe de 179,99 $ à 39,99 $. Pour le prix, elle en fait plus qu’on pourrait penser. Une fois connectée à ton téléphone, elle te permet de répondre à tes appels directement à ton poignet, bien pratique quand ton cell est au fond de ton sac ou que tu as les mains pleines. Tes textos et tes notifications d’applications comme WhatsApp et Instagram s’y affichent aussi. Elle peut même servir de télécommande pour prendre des photos avec ton téléphone.
La montre intelligente TRAUSI en rabais durant le pré-Vendredi fou d’Amazon. Amazon Canada
Pour la santé et le sport, elle suit ta fréquence cardiaque, ton sommeil et tes pas, avec 120 modes d’entraînement, de la marche au vélo. Sa certification IP67 lui permet d’endurer la sueur et une bonne averse. Elle n’est pas pensée pour la piscine, mais elle peut rester à ton poignet dans la plupart des situations.
Sur Amazon, la montre récolte une note de 4,3 étoiles sur 5 selon 44 évaluations. Dans les commentaires, une personne affirme même la préférer à sa Samsung, qui lui avait pourtant coûté bien plus cher. Un bémol revient toutefois du côté de la batterie : la marque annonce de cinq à sept jours d’utilisation, alors qu’un avis mentionne plutôt une recharge aux deux à trois jours. Rien de dramatique, mais c’est bon à savoir si tu détestes brancher tes appareils.
Elle fonctionne autant avec un iPhone qu’avec un Android, et les retours sont gratuits si jamais elle ne te convainc pas. C’est une bonne option pour un premier essai dans le monde des montres intelligentes, ou pour un cadeau des Fêtes qui fait plus d’effet que son prix.
Montre intelligente TRAUSI TG08 sur Amazon
Prix : En rabais à 39,99 $ plutôt que 179,99 $
C’est ici pour acheter le produit sur le site d’Amazon Canada
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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