La caravane de Noël Coca-Cola part en tournée au Québec et c'est GRATUIT (avec surprises)
Qui a dit qu'il n'y avait rien de gratuit dans la vie? ✨🎄
Les vitrines commencent à se remplir de magie (et de paillettes), les marchés de Noël ouvrent leurs portes un à un et le train de Noël illuminé s’apprête à faire vibrer les rails de la province. Bref, le compte à rebours est bel et bien commencé! Et pour ajouter une touche encore plus féérique à la saison, la légendaire caravane rouge de Coca-Cola reprend la route et compte bien faire le tour du Québec d’ici les Fêtes.
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Cette année, la légendaire caravane s’arrête dans une trentaine de villes québécoises, de Gatineau à Saguenay en passant par les Laurentides, la Rive-Sud, la Mauricie et la région de Québec. Au total, elle fera plus de 40 arrêts entre le 21 novembre et le 20 décembre.
Au programme : un camion recouvert de lumières qui ne passe jamais inaperçu, de la musique des Fêtes, des lutins et, bien sûr, la vedette de la soirée, le père Noël Coca-Cola en personne. Bien sûr, plusieurs surprises t'attendent, dont, des breuvages gratuits! C’est l’occasion parfaite d’immortaliser le moment avec toute la famille, ou de revivre un peu de magie d’enfance.
Tous les arrêts de la Caravane Coca-Cola au Québec en 2026
Boucherville
- 30 novembre de 17 h à 19 h : Super C (575, chemin de Touraine, Boucherville, QC)
Chicoutimi (Saguenay)
- 21 novembre de 14 h à 18 h : Match des Saguenéens de Chicoutimi, Centre Georges-Vézina (643, rue Bégin, Saguenay, QC)
Dollard-des-Ormeaux
- 15 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (11800, boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC)
Drummondville
- 19 et 20 décembre de 17 h à 22 h : Village Québécois d’Antan (1425, rue Montplaisir, Drummondville, QC)
Gatineau
- 5 décembre de 10 h à 20 h : Noël dans le Vieux-Aylmer (120, rue Principale, Gatineau, QC)
- 6 décembre de 10 h à 16 h : Noël dans le Vieux-Aylmer (120, rue Principale, Gatineau, QC)
- 11 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra Saint-Joseph (1130, boul. Saint-Joseph, Gatineau, QC)
- 12 décembre de 16 h à 18 h : IGA Extra Gréber (455, boul. Gréber, Gatineau, QC)
Kahnawake
- 2 décembre de 17 h à 19 h : Harnois (4278, route 132, Kahnawake, QC)
Knowlton (Lac-Brome)
- 12 décembre de 17 h à minuit : Folie de Minuit (65, chemin Lakeside, Lac-Brome, QC)
Laval
- 3 décembre de 17 h à 19 h : Walmart Supercentre (5205, boul. Robert-Bourassa, Laval, QC)
- 8 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (5680, boul. des Laurentides, Laval, QC)
Lévis
- 26 novembre de 16 h 30 à 18 h : IGA Extra (1855, route des Rivières, Lévis, QC)
- 11 décembre de 16 h 30 à 18 h : IGA (1015, rue du Basilic, Lévis, QC)
Longueuil
- 10 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (6250, boul. Cousineau, Longueuil, QC)
Mirabel
- 4 décembre de 10 h à 17 h : Premium Outlets Montréal (19001, chemin Notre-Dame, Mirabel, QC)
Montréal
- 28 novembre de 17 h à 19 h : Vieux-Port (333, rue de la Commune Ouest, Montréal, QC)
- 7 décembre de 17 h à 19 h : Provigo (2925, rue Rachel Est, Montréal, QC)
- 14 décembre de 16 h 30 à 19 h : Soirée de Noël au Centre Bell (1909, avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, QC)
- 16 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (8130, boul. Champlain, Montréal, QC)
- 17 décembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (5000, rue Jean-Talon Est, Montréal, QC)
Morin-Heights
- 12 décembre de 11 h à 13 h : IGA (680, chemin du Village, Morin-Heights, QC)
Québec
- 22 novembre de 10 h à 18 h : Fairmont Le Château Frontenac (1, rue des Carrières, Québec, QC)
- 3 décembre de 16 h 30 à 18 h : IGA Extra (1819, avenue Industrielle, Québec, QC)
- 4 décembre de 16 h 30 à 18 h : IGA Extra (999, avenue de Bourgogne, Québec, QC)
Repentigny
- 26 novembre de 17 h à 19 h : IGA Extra (180, boul. Brien, Repentigny, QC)
Saint-Amable
- 25 novembre de 17 h à 19 h : IGA (525, rue Principale, Saint-Amable, QC)
Saint-Donat-de-Montcalm
- 23 novembre de 17 h à 19 h : IGA (871, route 125, Saint-Donat-de-Montcalm, QC)
Saint-Jean-sur-Richelieu
- 9 décembre de 17 h à 19 h : Pasquier (87A, boul. Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu, QC)
Saint-Lambert-de-Lauzon
- 10 décembre de 16 h 30 à 18 h : IGA (1234, rue du Pont, Saint-Lambert-de-Lauzon, QC)
Saint-Marc-des-Carrières
- 24 novembre de 17 h à 19 h : Supermarché Denis Renaud (755, boul. Bona-Dussault, Saint-Marc-des-Carrières, QC)
Saint-Sauveur
- 4 décembre de 17 h à 19 h : Sommet Saint-Sauveur (350, avenue Saint-Denis, Saint-Sauveur, QC)
Shawinigan
- 28 novembre de 14 h à 18 h : Match des Cataractes de Shawinigan, Centre Gervais Auto (1, rue Jacques-Plante, Shawinigan, QC)
Stoneham-et-Tewkesbury
- 11 décembre de 18 h à 21 h 30 : Marché de Noël de Stoneham-et-Tewkesbury (117, 1re Avenue, Stoneham-et-Tewkesbury, QC)
Trois-Rivières
- 29 novembre de 11 h à 17 h : 1400, rue du Fleuve, Trois-Rivières, QC
- 1er décembre de 17 h à 19 h : Supermarché R. Fournier (850, boul. Thibeau, Trois-Rivières, QC)
Victoriaville
- 18 décembre de 17 h à 20 h : Match des Tigres de Victoriaville, Colisée Desjardins (400, boul. Jutras Est, Victoriaville, QC)
Ta communauté pourrait gagner 100 000 $
La tournée s’accompagne aussi d’un concours qui pourrait faire une vraie différence dans ta ville. Pour une troisième année, Coca-Cola invite les gens à proposer la candidature d’une communauté qui se démarque par sa bienveillance.
Un repas partagé chaque semaine avec un voisin, une collecte de denrées pour les familles dans le besoin : petit ou grand, chaque geste compte. Tu peux soumettre une candidature en ligne ou en scannant les codes QR affichés lors des arrêts de la caravane, ainsi que dans certains restaurants et commerces participants, jusqu’au 1er janvier 2027 à 23 h 59.
La nouveauté de 2026 : c’est le public qui choisira la gagnante! Le vote se tiendra du 25 janvier 2027 à 10 h au 7 février 2027 à 23 h 59 sur la page des Fêtes de Coca-Cola.
La communauté lauréate recevra le titre de Communauté la plus bienveillante du Canada, un don de 100 000 $ remis localement par l’entremise de Fondations communautaires du Canada, ainsi qu’une visite spéciale de la caravane en 2027. Jusqu’ici, aucune ville québécoise n’a remporté le titre : Jarvis, en Ontario, l’a obtenu en 2024, puis Peachland, en Colombie-Britannique, en 2025.
Tournée de la Caravane de Noël Coca-Cola
Coût : Gratuit
Quand : Du 21 novembre au 20 décembre 2026
Adresse : Plusieurs arrêts au Québec | Horaire détaillé sur le site Internet
* À noter que le site officiel affirme que les lieux et les horaires peuvent changer. Valide la semaine même avant de te déplacer.
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