9 activités gratuites à Québec et environs pour vivre la magie de novembre
Ça commence!
On le sait, dès que l'Halloween est passée, que ce soit dans les magasins, dans les calendriers d'événements ou à la maison, c'est la magie de Noël qui s'installe. Et s'il y a un endroit qui devient digne d'une carte postale durant cette période féérique, c'est bien Québec. Que tu y habites ou que tu y sois en visite, la Vieille Capitale ne manque pas de sorties et de paysages à admirer. Mais si tu veux le faire sans trop impacter ton budget cadeaux, jette un coup d'œil aux neuf activités gratuites qu'on a dénichées en ville et dans ses environs.
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On y a inclus les incontournables festifs qui valent vraiment la visite, mais aussi de quoi rire, bouger et contempler. Si jamais tu ne savais pas quoi faire de tes journées en novembre, tu as maintenant quelques idées pour ajouter un peu d'enchantement à tes semaines.
Te balader dans les décors du Marché de Noël allemand de Québec
Coût : Entrée gratuite
Quand : Du 19 novembre au 23 décembre 2026
Adresse : La place D'Youville, la Place de l'Hôtel-de-Ville, les Jardins de l'Hôtel-de-Ville, la cour arrière de la cathédrale Holy Trinity et la rue Sainte-Anne et la place d'Armes - Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Chaque année, plusieurs coins de la ville de Québec se transforment en véritable carte postale des Fêtes avec le Marché de Noël allemand de Québec. Entre les décors lumineux féériques, la programmation d'activités gratuites et les kiosques d'artisanat (payants), il est possible d'y passer des heures à s'émerveiller. Pour savoir exactement à quoi t'attendre, garde l'œil sur les réseaux sociaux de l'événement, où le tout sera annoncé avant l'ouverture.
Accessibilité : En grande partie accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs
Aller en famille à la Parade des jouets
Coût : Gratuit
Quand : Le samedi 14 novembre 2026 dès 14h30
Adresse : La parade débute au coin de la 50e rue et de la 1re Avenue à Charlesbourg, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le père Noël arrive à Québec le 14 novembre et pour l'occasion, la Parade des jouets t'invite à apporter des dons, qui seront ramassés par les lutins de la Joujouthèque. Les poupées, jeux, figurines, voitures et toutes autres babioles amusantes seront ensuite distribués dans des foyers de la région. Sur place, tu pourras admirer les chars allégoriques du défilé, et profiter de l'ambiance festive de cet événement. L'activité est gratuite, mais si jamais tu veux t'installer dans des estrades, des places à 22 $ sont offertes. Note que la programmation complète sera dévoilée le 2 novembre.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur
Patiner à la Place D'Youville
Coût : Gratuit, location de patin à 10 $ par adulte et 5 $ par enfant
Quand : Dès le 13 novembre 2026
Adresse : Place D'Youville - 995, pl. D'Youville, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Il y a des classiques qu'on aime retrouver chaque hiver, et une petite séance de patinage à la place D'Youville en fait partie. Avec sa musique d'ambiance et les décors environnant qui semblent venir tout droit du plateau d'un film de Noël, difficile de trouver une sortie plus charmante pour profiter de la saison froide dans le Vieux-Québec.
Accessibilité : Non accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Admirer les créations de Fleurs de Villes NOËL
Coût : Gratuit
Quand : Du 10 au 15 novembre 2026
Adresse : Place Ste-Foy - 2450, boul. Laurier, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Même si tu aimes généralement magasiner en ligne, pourquoi ne pas faire un peu changement en allant faire tes emplettes à la Place Ste-Foy du 10 au 15 novembre? Ce sera non seulement l'occasion de commencer tes achats des Fêtes, mais aussi d'admirer les sept mannequins de Fleurs de Villes NOËL. Des fleuristes ont créé des looks faits de fleurs et autres vivaces pour habiller les silhouettes avec une touche festive, mais il y aura aussi des installations comme un traîneau et des cannes de bonbon géantes. La magie de la plus belle période de l'année commence, alors ne manque pas ça!
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Profiter de la programmation gratuite du Salon du livre des Premières Nations
Coût : Activités gratuites et payantes
Quand : Du 19 au 22 novembre 2026
Adresse : Plusieurs adresses à Québec - Programmation à venir
Pourquoi tu dois y aller : La 15e édition du Salon du livre des Premières Nations t'attend en novembre, alors que tu pourras rencontrer des auteurs et autrices des Premières Nations ainsi que des membres de maisons d'édition. D'une année à l'autre, l'événement organise également des spectacles littéraires, des déjeuners-poésie, des séances de dédicaces, des conférences, des tables rondes et des animations jeunesse, le tout dans le but de mettre de l'avant la littérature autochtone.
Découvrir les traditions de Noël d'autrefois
L'exposition « Raconte-moi Noël » au Moulin des Jésuites.
Coût : Gratuit
Quand : Du 1er novembre au 18 décembre 2026
Adresse : Moulin des Jésuites – 7960, boul. Henri-Bourassa, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Les traditions de Noël ont bien changé au fil des générations, et cette exposition gratuite au Moulin des Jésuites te propose de découvrir comment nos ancêtres célébraient la plus belle période de l'année. Au programme, tu peux trouver des contes, des histoires et des coutumes qui ont marqué les Fêtes des familles québécoises
Accessibilité : Le bâtiment est partiellement accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Assister à une soirée d'impro gratuite à Québec
Coût : Gratuit, contribution volontaire suggérée de 10 $
Quand : Tous les mercredis de novembre 2026, de 20 h à 22 h
Adresse : Saint-Jean Comédie Club – 774, rue Saint-Jean, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Une soirée remplie de rires, ça te dit? Chaque mercredi, la troupe Impro La VIE débarque au Saint-Jean Comédie Club pour un spectacle où absolument rien n'est écrit d'avance. Des improvisateur.trice.s d'expérience et des artistes de Québec inventent des histoires sur le coup, avec un arbitre et de la musique en direct pour ajouter à l'ambiance.
Voir la ville à partir de l’Observatoire de la Capitale
Coût : Gratuit les dimanches pour les personnes qui habitent dans la Communauté métropolitaine de Québec
Quand : Du 1er novembre 2026 au 28 mars 2027
Adresse : Observatoire de la Capitale – 1037, rue de la Chevrotière, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Ça te dirait d'admirer Québec à 221 mètres d'altitude sans payer ton entrée? Bonne nouvelle, l'Observatoire de la Capitale ouvre gratuitement ses portes aux personnes qui habitent dans la Communauté métropolitaine de Québec tous les dimanches, de novembre à mars. Tu pourras profiter d'une vue à 360 degrés sur la ville, le fleuve Saint-Laurent et les montagnes au loin, tout en découvrant l'histoire de la capitale grâce à des parcours d'interprétation et des audioguides.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes
Te mettre dans l'ambiance des Fêtes au Marché du Noël d'Antan
Coût : Gratuit, achats sur place payants
Quand : Du 27 au 29 novembre 2026
Adresse : Place de l'Église - Cap-Santé, QC
Pourquoi tu dois y aller : Pour te mettre dans l'ambiance des Fêtes, direction le charmant village de Cap-Santé, où un marché de Noël aux allures d'autrefois t'attend à la fin novembre. Avec plus de 70 artisan.e.s sur place, tu pourras faire le plein d'idées-cadeaux originales tout en profitant des décorations et de l'ambiance festive. Il y a aussi des spectacles de musique traditionnelle, de la danse et des animations qui rappellent les Noëls québécois d'une autre époque.
Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes