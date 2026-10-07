Le fameux train de Noël illuminé revient en 2026 au Canada et voici ce qu'on sait
Ça s'annonce parfaitement festif! 🚂🎄
Le train de Noël du Canadien Pacifique Kansas City (CPKC) va bel et bien reprendre les rails cette année. L'entreprise ferroviaire a confirmé que son convoi tout illuminé repartira en tournée pour le temps des Fêtes, avec un départ prévu dès le mois prochain. Spectacles gratuits, milliers de lumières et collecte pour les banques alimentaires : la tradition est donc de retour pour une autre saison.
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C'est sur la page Web consacrée au Train des Fêtes, consultée le 6 octobre 2026, que CPKC a annoncé la nouvelle. L'entreprise y indique que les lumières, la musique en direct et le volet caritatif reviendront en novembre, mais elle n'a pas encore dévoilé l'itinéraire ni les artistes qui monteront sur scène. Ces détails seront publiés d'ici les prochaines semaines, selon CPKC. Pour l'instant, impossible donc de savoir à quelle date le train s'arrêtera près de chez toi.
Pour te faire une idée de ce qui pourrait t'attendre, il faut regarder du côté de la tournée 2025. L'an dernier, le convoi avait sillonné le Canada et les États-Unis du 19 novembre au 21 décembre, et le Québec faisait partie des toutes premières régions visitées.
La soirée d'ouverture s'était déroulée dans l'ouest de l'île de Montréal, avec des arrêts aux gares exo de Montréal-Ouest et de Beaconsfield, où Smash Mouth et JJ Wilde avaient donné des prestations. Le train était ensuite revenu le 23 novembre en Estrie et en Montérégie, à Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham, avec Tyler Shaw et Brittany Kennell en spectacle. Sa dernière journée dans la province, le 24 novembre, l'avait mené à Kahnawá:ke, Saint-Constant, Delson, Saint-Mathieu et Lacolle.
Rien n'indique pour le moment que le parcours québécois sera identique cette année, puisque l'entreprise n'a confirmé aucun arrêt. Le principe, lui, devrait rester le même. À chaque escale, la scène aménagée dans un wagon s'anime pendant une trentaine de minutes, le temps d'un mini-concert gratuit. Les gens sur place sont invités à apporter un don en argent ou en denrées non périssables, et CPKC remet aussi un montant à la banque alimentaire de la communauté visitée.
Depuis sa première tournée en 1999, le Train des Fêtes s'est taillé une place de choix parmi les sorties de décembre, autant pour les familles que pour les fans de lumières de Noël. Narcity Québec mettra cet article à jour dès que CPKC dévoilera l'horaire complet et la liste des artistes. D'ici là, tu peux commencer à repérer ta tasse de chocolat chaud la plus festive!
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