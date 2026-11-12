Confusion au nouvel aéroport MET de Saint-Hubert : Voici quand tu dois vraiment t’y rendre

Pour éviter de te tromper d’aéroport et manquer ton vol. 🥴

La devanture de MET.

Il y a une certaine confusion au nouvel aéroport MET de Saint-Hubert, car ce ne sont pas tous les vols qui y décollent.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

L’aéroport métropolitain de Montréal (MET), situé à Saint-Hubert, a été inauguré en juin dernier, au grand plaisir des personnes qui doivent s’envoler vers d’autres destinations au Canada. Or, si ton vol part de la Rive-Sud, tu ne dois pas nécessairement te rendre à cette aérogare, ce qui peut créer une certaine confusion.

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Depuis le 15 juin dernier, bien des gens au Québec n’ont plus besoin d’aller jouer dans le trafic pour se rendre à l’aéroport Montréal-Trudeau afin de prendre un vol vers Calgary, Toronto, Winnipeg ou Vancouver.

Au total, une quarantaine de vols quotidiens vers 11 villes du reste du Canada sont offerts au départ du MET par le principal transporteur de l’aéroport, la compagnie torontoise Porter Airlines.

L’entreprise québécoise Pascan Aviation, qui offrait déjà des vols depuis Saint-Hubert vers plusieurs destinations, dont Gaspé, les Îles-de-la-Madeleine et Québec, y a également déménagé ses services.

Mais c’est tout. Ce sont, pour l’instant, les deux seuls transporteurs qui desservent la nouvelle aérogare. Narcity Québec l’a appris à ses dépens en allant reconduire une proche de notre journaliste, qui prenait un vol provincial en direction de la Côte-Nord.

Lors de notre visite, une agente de sécurité, qui n’a pas souhaité être identifiée, était d’ailleurs postée à l’extérieur du MET pour accueillir les personnes qui arrivaient et leur confirmer qu’elles étaient bel et bien au bon endroit, car la confusion n’est pas rare.

Ce qu’il faut savoir, c’est que d’autres vols vers des villes québécoises partent aussi du 450, mais de l’autre côté du tarmac. Les terminaux privés LUX FBO et HUB FBO, deux installations d’aviation d’affaires, partagent les pistes avec le MET. Ces deux derniers se trouvent sur le chemin de la Savane, tout près de la base militaire et des studios MELS.

À LUX FBO, on retrouve plusieurs compagnies privées spécialisées dans les vols nolisés, dont l’entreprise québécoise Chrono Aviation, Max Aviation, Panorama Aviation et Univair Aviation. À HUB FBO, ce sont plutôt les vols d’Air Liaison, qui dessert Québec et Sept-Îles, qui décollent.

À noter que certaines compagnies qui desservent Saint-Hubert de manière ponctuelle pourraient décoller du MET ou y atterrir.

Dans tous les cas, si tu ne voyages pas avec Porter Airlines ou Pascan, mieux vaut t’informer auprès de ton transporteur pour connaitre l’endroit exact où te rendre, question d’éviter les mauvaises surprises à la personne qui te lift.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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